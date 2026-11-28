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Στη Νιγηρία, η κεντρική τράπεζα έχει θέσει ως στόχο την έναρξη λειτουργίας μιας αγοράς repos και ολονύκτιων δεικτών ανταλλαγής (OIS) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει τη διαχείριση της ρευστότητας και να βελτιώσει τη μετάδοση των αποφάσεων νομισματικής πολιτικής.

Η Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να υποχωρεί και ότι η πρόσφατη μεταβλητότητα του νομίσματος θα μετριαστεί το επόμενο έτος.

Ο διοικητής της νιγηριανής κεντρικής τράπεζας, Olayemi Cardoso, δήλωσε την Παρασκευή σε δείπνο τραπεζιτών ότι το σχέδιο θα «ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της αγοράς», αφού η τράπεζα εισήγαγε το Νιγηριανό Επιτόκιο Ολονύκτιας Χρηματοδότησης τον Απρίλιο του 2026 στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεών της.

«Καθώς αυτές οι δυνατότητες αναπτύσσονται, οι αγορές μας θα πρέπει να γίνουν πιο ικανές να διαχειρίζονται τη ρευστότητα και τους κινδύνους μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, με μικρότερη εξάρτηση από την Κεντρική Τράπεζα για λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν αποτελεσματικά από τους συμμετέχοντες στην αγορά», πρόσθεσε ο Cardoso.

Αμετάβλητα επιτόκια στη Νιγηρία

Η τράπεζα διατήρησε το κόστος δανεισμού αμετάβλητο στο 23% την Τρίτη, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη της ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να υποχωρεί και ότι η πρόσφατη μεταβλητότητα του νομίσματος θα μετριαστεί το επόμενο έτος.