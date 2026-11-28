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Η Google ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ανέστειλε τις εργασίες κατασκευής κέντρου δεδομένων στο Βέλγιο, μετά την απόφαση των τοπικών αρχών ότι το έργο δεν διέθετε την απαιτούμενη πολεοδομική άδεια.

Οι βελγικές αρχές διέταξαν την Google να διακόψει τις εργασίες κατασκευής ενός μεγάλου κέντρου δεδομένων στο νότιο τμήμα της χώρας, καθώς τα αιτήματα της αμερικανικής τεχνολογικής εταιρείας για τροποποίηση των αρχικών όρων της πολεοδομικής άδειας δεν είχαν λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

«Οι επιθεωρητές επισκέφθηκαν το εργοτάξιο και διαπίστωσαν ότι το κτίριο βρισκόταν σχεδόν στο τελικό στάδιο κατασκευής, με τις οικοδομικές εργασίες του φέροντος οργανισμού να έχουν ολοκληρωθεί, παρά το γεγονός ότι η σχετική άδεια είχε απορριφθεί», δήλωσε ο Ραφαέλ Στόκις, αξιωματούχος της περιφέρειας της Βαλλονίας, στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTBF.

Σύμφωνα με τον Στόκις, στους 300 εργαζομένους δόθηκε προφορική εντολή διακοπής των εργασιών, η οποία στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε εγγράφως προς την Google. Από την πλευρά της, η εταιρεία δήλωσε ότι παραμένει «προσηλωμένη στη διατήρηση ενός ανοιχτού και εποικοδομητικού διαλόγου» με τις περιφερειακές αρχές.

Η αίτηση που υπέβαλε η Google το 2025 για την τροποποίηση των αρχικών σχεδίων της, η οποία περιλάμβανε μεταξύ άλλων την αντικατάσταση του συστήματος ψύξης με αέρα από σύστημα υδρόψυξης, είχε αρχικά εγκριθεί από τις τοπικές αρχές. Ωστόσο, η έγκριση ανακλήθηκε στη συνέχεια, έπειτα από αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Η εταιρεία έχει ασκήσει έφεση και η σχετική απόφαση αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους.

Παρέμβαση και της Greenpeace

Το τεράστιο κτίριο, το οποίο καταλαμβάνει έκταση περίπου 3 εκταρίων (7,4 στρεμμάτων) μέσα σε ένα επιχειρηματικό πάρκο συνολικής έκτασης 50 εκταρίων, βρίσκεται στον χώρο ενός πρώην ανθρακωρυχείου, στην περιοχή Αϊζό-Πρεσλ, περίπου 15 χιλιόμετρα δυτικά της Σαρλερουά.

Πρόκειται για ένα από τα τρία κέντρα δεδομένων που είχε αρχικά σχεδιάσει να κατασκευάσει η Google στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Ο Νικολά Γιερνό, εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης, δήλωσε την Παρασκευή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι υποβάλλεται έκθεση στην εισαγγελία, με την οποία καταγγέλλεται «σοβαρή παράβαση: η παράνομη ανέγερση κτιρίου έκτασης 3 εκταρίων».

Η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace δημοσίευσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα έκθεση, η οποία περιλαμβάνει βίντεο από drone που δείχνουν ότι η Google συνέχιζε τις κατασκευαστικές εργασίες στο εργοτάξιο, παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε τις απαιτούμενες άδειες.

«Ο τεχνολογικός κολοσσός συνεχίζει τις εργασίες, παρότι τον Αύγουστο ανακλήθηκε η τελευταία εκδοχή της πολεοδομικής άδειας για την κατασκευή του συγκεκριμένου κέντρου δεδομένων», ανέφερε η Greenpeace, προσθέτοντας ότι είχε καταθέσει επείγουσα προσφυγή στις τοπικές πολεοδομικές αρχές.

«Η κλιματική κρίση στην περιοχή μας θα ενταθεί ακόμη περισσότερο», υπογράμμισε η περιβαλλοντική οργάνωση. «Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να περνά απαρατήρητη η κατασκευή γιγαντιαίων εγκαταστάσεων με τεράστιες ενεργειακές απαιτήσεις».

Η άδεια που είχε λάβει η Google το 2024 αφορούσε την κατασκευή τριών μικρότερων κέντρων δεδομένων με συστήματα αερόψυξης. Ωστόσο, το 2025 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση για τη συγχώνευση δύο από αυτά σε μία πολύ μεγαλύτερη εγκατάσταση, η οποία θα χρησιμοποιούσε σύστημα υδρόψυξης, αντλώντας 600 κυβικά μέτρα νερού την ώρα από τον κοντινό ποταμό Σαμπρ.

Η περιφερειακή διοίκηση ενέκρινε αρχικά τις τροποποιήσεις τον Απρίλιο. Ωστόσο, κάτοικοι της περιοχής και ομάδες διαμαρτυρίας άσκησαν προσφυγές και, τον Αύγουστο, ο υπουργός Υποδομών της Βαλλονίας, Φρανσουά Ντεσκέν, ανακάλεσε την τροποποιημένη άδεια, επικαλούμενος ανησυχίες για το ενδεχόμενο λειψυδρίας.

Η Google προσέφυγε κατά της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας του Βελγίου, με την έκδοση της σχετικής απόφασης να αναμένεται στις 7 Ιανουαρίου.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε:

«Έχουμε αναστείλει τις εργασίες, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τοπικών αρχών και εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών.

Δραστηριοποιούμαστε στο Βέλγιο εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια και παραμένουμε προσηλωμένοι στην τήρηση της τοπικής νομοθεσίας, καθώς και στη διατήρηση ενός ανοιχτού και εποικοδομητικού διαλόγου με κυβερνητικούς αξιωματούχους και όλες τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις δραστηριότητές μας στη Βαλλονία».

Η νομική διαμάχη αποτελεί την τελευταία σε μια σειρά αντιπαραθέσεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία στην Ευρώπη, καθώς οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι επιταχύνουν την κατασκευή κέντρων δεδομένων για να υποστηρίξουν την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Οκτώβριο, η Φινλανδία ξεκίνησε ποινική έρευνα για πιθανές παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε σχέση με σχεδιαζόμενο κέντρο δεδομένων της Google στη βόρεια, αγροτική περιοχή της χώρας. Οι εργασίες έχουν ανασταλεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.