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Οι νέοι δασμοί του αμερικανού προέδρου Τραμπ στοχεύουν 19 από τις 26 χώρες με τα μεγαλύτερα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ. Πιο ενδιαφέρουσες, ωστόσο, σύμφωνα με το Forbes, είναι οι πέντε εξαιρέσεις – ο Καναδάς, οι Φιλιππίνες, η Βενεζουέλα, το Ισραήλ και το Μεξικό – καθώς και η μία χώρα που ξεχωρίζει, με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταγράψει ετήσιο έλλειμμα από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία: η Σιγκαπούρη.

Η Σιγκαπούρη είναι η μόνη χώρα που ξεχωρίζει, με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν παρουσιάσει ετήσιο έλλειμμα από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία

Ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει στις αρχές της άνοιξης ότι επρόκειτο να προχωρήσει σε έρευνα των εμπορικών πρακτικών περίπου 60 χωρών βάσει του Άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, σχεδόν αμέσως μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι η επιβολή δασμών IEEPA το 2025 κατά των περισσότερων χωρών του κόσμου ήταν αντισυνταγματική.

Στην περίπτωση του Καναδά, ο Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς 50% σε ορισμένες εισαγωγές από τις ΗΠΑ, οι οποίοι ενδέχεται να επεκταθούν ώστε να συμπεριλάβουν και την αυτοκινητοβιομηχανία τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας και εξαιρετικά προσωπικής διαμάχης του με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι. Ο Ιανουάριος, σχεδόν σίγουρα όχι τυχαία, είναι επίσης ο μήνας κατά τον οποίο λήγει η περίοδος δημόσιας διαβούλευσης για τους προτεινόμενους δασμούς βάσει του άρθρου 301.

Όσον αφορά τις Φιλιππίνες, μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ εξήρε τον Πρόεδρο Φερδινάνδο Μάρκος Τζούνιορ, ο οποίος έχει συνδεθεί με σκάνδαλα διαφθοράς και έχει επιβιώσει δύο φορές από διαδικασίες μομφής.

Όσον αφορά τη Βενεζουέλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες απήγαγαν τον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο και τον φυλάκισαν στη Νέα Υόρκη, όπου αναμένει τη δίκη του, ενώ ουσιαστικά διοικούν τη χώρα και την πολύτιμη – αν και απαρχαιωμένη – πετρελαϊκή της βιομηχανία.

Όσον αφορά το Ισραήλ, ο Τραμπ παραμένει κοντά στον πολιορκημένο πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, παρά τη σφοδρότητα της στρατιωτικής του επίθεσης στη Γάζα μετά την εισβολή της Χαμάς, καθώς και τον ρόλο του στην απόφαση του Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν.

Τέλος, όσον αφορά το Μεξικό, είναι λίγο πιο δύσκολο να γίνουν εικασίες για τους λόγους, πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί εταίρο της USMCA και ότι η πρόεδρός του, Κλαούντια Σέινμπαουμ, έχει σε μεγάλο βαθμό αποφύγει τις αντιπαραθέσεις με τον Τραμπ, σημειώνει το Forbes. Το εμπορικό έλλειμμά του έχει υπερτριπλασιαστεί από το 2018 και είναι πλέον το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας, μετά το Βιετνάμ.

Δασμοί Τραμπ και Σιγκαπούρη

Εξίσου ενδιαφέρουσα με τις πέντε χώρες που απέφυγαν – τουλάχιστον προς το παρόν – τη λίστα των δασμών 301 είναι η Σιγκαπούρη, η μόνη χώρα που ξεχωρίζει, με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν παρουσιάσει ετήσιο έλλειμμα από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία.

Η απόφαση να συμπεριληφθεί η Σιγκαπούρη υποδηλώνει πράγματι ένα υψηλότερο επίπεδο επιδεξιότητας σε αυτή την ανακοίνωση σε σύγκριση με τους δασμούς της «Ημέρας της Απελευθέρωσης» που ανακοινώθηκαν στις 2 Απριλίου 2025, τους δασμούς IEEPA που κάλυψαν ολόκληρο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων δεκάδων χωρών με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εμπορικό πλεόνασμα.

Αν και αυτό δεν ήταν ένα δύσκολο εμπόδιο να ξεπεραστεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαιρέσαν τη Σιγκαπούρη σχεδόν σίγουρα επειδή αποτελεί κόμβο μεταφόρτωσης.

Υπάρχουν δύο ακόμη – η Ολλανδία, που είναι στην πραγματικότητα ο μεγαλύτερος κόμβος μεταφόρτωσης, και το Χονγκ Κονγκ.

Η Ολλανδία περιλαμβάνεται στον κατάλογο-στόχο 301, αλλά δεν επισημαίνεται ξεχωριστά. Ο Λευκός Οίκος επέλεξε να αναφερθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι στα 27 κράτη-μέλη ξεχωριστά, και η Ολλανδία είναι ένα από αυτά.

Εξετάζοντας πιο προσεκτικά τα στοιχεία, στην περίπτωση της Ολλανδίας, η Στατιστική Υπηρεσία των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν πλεόνασμα 68,60 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ολλανδικές στατιστικές, κατά τη μέτρηση του λεγόμενου «φαινομένου του Ρότερνταμ», 23,09 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 88,10 δισεκατομμύρια δολάρια των αμερικανικών εξαγωγών παρέμειναν στην πραγματικότητα εκεί.

Εκτιμάται ότι 14,30 δισεκατομμύρια δολάρια κατευθύνθηκαν στη Γερμανία, 7,15 δισεκατομμύρια δολάρια στο Βέλγιο, 5,20 δισεκατομμύρια δολάρια στη Γαλλία, 24,47 δισεκατομμύρια δολάρια κατευθύνθηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, που δεν είναι μέλος της ΕΕ) και 14,89 δισεκατομμύρια δολάρια έφυγαν εντελώς από την Ευρώπη.

Η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ είναι μικρότερες αγορές, αλλά παρουσιάζουν παρόμοια μοντέλα «ανακατανομής στην τελική αγορά». Στη Σιγκαπούρη φέτος, από τις εξαγωγές των ΗΠΑ ύψους 40,30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μόνο 14,11 δισεκατομμύρια δολάρια παρέμειναν στη χώρα. Η Μαλαισία, η Ινδονησία και η Κίνα αποτέλεσαν τις μεγαλύτερες αγορές.

Το Χονγκ Κονγκ, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο 301, δέχτηκε 40,33 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξαγωγές από τις ΗΠΑ έως τον Σεπτέμβριο. Από το συνολικό αυτό ποσό, 5,44 δισεκατομμύρια δολάρια παρέμειναν στο Χονγκ Κονγκ. Λίγο λιγότερο από το 60% των εμπορευμάτων των ΗΠΑ που επανεξήχθησαν κατευθύνθηκαν προς την Κίνα.

Ακολουθούν τα 24 μεγαλύτερα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ έως τον Σεπτέμβριο, σε δισεκατομμύρια δολάρια, με τις πέντε χώρες που εξαιρούνται από τους δασμούς του άρθρου 301 να εμφανίζονται με έντονη και πλάγια γραφή:

• Βιετνάμ, $(190,93)

• Μεξικό, $(184,02)

• Ταϊβάν, $(171,12)

• Κίνα, $(131,49)

• Ταϊλάνδη, $(84,89)

• Νότια Κορέα, $(67,28)

• Γερμανία, $(49,96)

• Καναδάς, $(40,53)

• Μαλαισία, $(38,03)

• Ινδία, $(37,62)

• Ιαπωνία, $(33,80)

• Ιρλανδία, $(27,06)

• Ιταλία, $(27,00)

• Ινδονησία, $(15,84)

• Γαλλία, $(14,57)

• Καμπότζη, $(13,74)

• Φιλιππίνες, $(12,81)

• Αυστρία, $(9,59)

• Βενεζουέλα, $(7,00)

• Μπαγκλαντές, $(5,88)

• Ισραήλ, $(5,44)

• Σλοβακία, $(5,25)

• Σουηδία, $(5,14)

• Ουγγαρία, $(4,51)

• Δανία, $(4,37)

• Φινλανδία, $(4,15)