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Οι καταναλωτές ξόδεψαν συνολικά 13,1 δισεκατομμύρια δολάρια στο διαδίκτυο κατά τη «Black Friday», στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας τις περσινές δαπάνες κατά 11,1%, καθώς ξόδεψαν μεγάλα ποσά σε ηλεκτρονικά είδη και παιχνίδια, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Adobe Analytics.

Η φετινή περίοδος των εορταστικών αγορών αναμένεται να χαρακτηριστεί από την τάση των καταναλωτών να αναζητούν τρόπους για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον προϋπολογισμό τους για τις γιορτές

Τα στοιχεία ξεπέρασαν ελαφρώς την αρχική πρόβλεψη της Adobe για δαπάνες περίπου 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής ημέρας αγορών, καθώς οι λιανοπωλητές προσέφεραν εκπτώσεις σε είδη ένδυσης και οικιακές συσκευές, σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν τους Αμερικανούς που πιέζονται από τον πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές της βενζίνης.

Black Friday: Τι αγόρασαν οι Αμερικανοί

Ενώ τα ηλεκτρονικά είδη και τα βιντεοπαιχνίδια συγκαταλέγονταν στις κατηγορίες με τις υψηλότερες πωλήσεις, οι καταναλωτές εκμεταλλεύτηκαν επίσης τις εκπτώσεις για να εφοδιαστούν με είδη καθημερινής ανάγκης, όπως προϊόντα καθαρισμού, προϊόντα φροντίδας κατοικίδιων και είδη προσωπικής υγιεινής, σύμφωνα με την έκθεση της Adobe.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός, ο οποίος κυμαίνεται στο 3,8%, συνεχίζει να ασκεί πίεση στα οικονομικά των νοικοκυριών. Η επισκεψιμότητα στα καταστήματα των ΗΠΑ μειώθηκε κατά 2,2% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 930 εκατομμύρια επισκέψεις την Black Friday, σύμφωνα με την PassBy, μια εταιρεία γεωχωρικών αναλύσεων.

Η Black Friday και η «Cyber Monday» πλαισιώνουν μία από τις πιο έντονες περιόδους του έτους για τον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Η Adobe αναμένει ότι οι διαδικτυακές δαπάνες στις ΗΠΑ κατά τη «Cyber Monday» θα σημειώσουν άνοδο 6,2% στα 15,1 δισεκατομμύρια δολάρια, συμβάλλοντας σε συνολικές πωλήσεις ύψους περίπου 47,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της πενθήμερης περιόδου αγορών της Ημέρας των Ευχαριστιών, σύμφωνα με την έκθεση.