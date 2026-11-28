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Η Πολωνία υπέγραψε την Παρασκευή πενταετή συμφωνία, ύψους περίπου 300 εκατ. δολαρίων, με τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Palantir, με στόχο την επέκταση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στις ένοπλες δυνάμεις της.

Η απόφαση της Βαρσοβίας να υιοθετήσει το σύστημα Maven της Palantir, το οποίο χρησιμοποιείται ήδη από την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν την αμυντική τους ικανότητα απέναντι στη Ρωσία, περιορίζοντας παράλληλα την εξάρτησή τους από την αμερικανική τεχνολογία.

«Θα ήταν ανόητο και λάθος να μην το αξιοποιήσουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Κάμις, αποδίδοντας στην τεχνολογία της Palantir σημαντική συμβολή στην ικανότητα της Ουκρανίας να αντέξει περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου με τη Ρωσία.

Το Maven χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την ανάλυση στρατιωτικών δεδομένων, υποστηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών λειτουργιών, από την εφοδιαστική υποστήριξη έως τον εντοπισμό στόχων στο πεδίο της μάχης.

Η Palantir χαιρέτισε τη συμφωνία με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντας το Maven «πρωτοπορία του πολέμου με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς» και δηλώνοντας υπερήφανη που συμπαρατάσσεται με την Πολωνία στην υπεράσπιση μιας «κυρίαρχης Ευρώπης».

Η εταιρεία, η οποία έχει δεχθεί επικρίσεις για τη συνεργασία της με τις αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές και τον ισραηλινό στρατό, βρέθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα αντιμέτωπη με διαδηλώσεις στη Βαρσοβία, εξαιτίας της συμφωνίας με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας. Οι διαμαρτυρίες επικεντρώθηκαν σε ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων και την τεχνολογική ανεξαρτησία της χώρας.

«Όλα τα κλειδιά πρόσβασης, οι διακομιστές και οι πληροφορίες βρίσκονται – και θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται – αποκλειστικά στην κατοχή των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Κοσινιάκ-Κάμις.

Οι αμυντικές αρχές της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας χρησιμοποιούν ήδη λογισμικό της Palantir, αν και δεν αξιοποιούν όλες το σύστημα Maven.

Ορισμένες χώρες, ωστόσο, επιδιώκουν να περιορίσουν την εξάρτησή τους από την αμερικανική εταιρεία.

Ο ολλανδικός στρατός ανακοίνωσε στα τέλη Οκτωβρίου ότι επιδιώκει να αποκτήσει μια ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση έως το 2028, ενώ η Γαλλία και η Γερμανία συμφώνησαν τον Ιούλιο να διερευνήσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης δικού τους αμυντικού λογισμικού.

Σύμφωνα με το Politico, η συμφωνία της Πολωνίας προβλέπει την καθολική εφαρμογή του συστήματος Maven στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Το σύστημα χρησιμοποιείται ήδη από συμμαχικές στρατιωτικές δυνάμεις μέσω της διοικητικής δομής του ΝΑΤΟ, καθώς οι ευρωπαϊκοί στρατοί επιδιώκουν να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες, περιορίζοντας παράλληλα την εξάρτησή τους από την αμερικανική τεχνολογία.

Ο Κοσινιάκ-Κάμις δήλωσε ότι θα προτιμούσε έναν Πολωνό προμηθευτή, εφόσον υπήρχε εγχώρια εταιρεία που να προσφέρει αντίστοιχες δυνατότητες. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας αναφέρει ότι αναπτύσσει δύο εγχώρια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, τα AIRON και NEFRYT, τα οποία θα μπορούσαν μελλοντικά να αντικαταστήσουν τα εργαλεία της Palantir.

Ο υπουργός Άμυνας άφησε, μάλιστα, να εννοηθεί ότι η Πολωνία ενδέχεται να έχει αναπτύξει μια δική της εναλλακτική λύση έως τη λήξη της πενταετούς συμφωνίας με την αμερικανική εταιρεία.