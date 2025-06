Τραμπ: Παίζοντας με τα ακρωνύμια του αμερικανού προέδρου

Τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι παρατηρητές της αγοράς έχουν εμπνευστεί από την προτίμησή του να συμπυκνώνει τα συνθήματα σε πιασάρικα ακρωνύμια όπως MAGA, DOGE και MAHA, και έχουν επινοήσει μερικά δικά τους που έχουν εξαπλωθεί σε όλα τα γραφεία συναλλαγών.

Ακόμα και τα ακρωνύμια που δεν αντικατοπτρίζουν άμεσα μια συγκεκριμένη στρατηγική συναλλαγών, εξακολουθούν να καταγράφουν παράγοντες που οι traders λένε ότι είναι σημαντικοί στις αγορές της εποχής Τραμπ, όπως η αστάθεια και η αβεβαιότητα, τους οποίους οι επενδυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων.

Αναλύοντας την τάση που έχει διαμορφωθεί, το Reuters υπογραμμίζει ότι ορισμένα από τα αυτά τα ακρωνύμια συνδέονται με επενδυτικές στρατηγικές που στοχεύουν στην αξιοποίηση των οικονομικών και εμπορικών πολιτικών του Τραμπ, καθώς και των στόχων του στις διεθνείς σχέσεις. Άλλες αναφέρουν οικονομικές επιπτώσεις ή τις απότομες αναστροφές του, καθώς οι αγορές και οι εμπορικοί εταίροι αντιδρούν στις προτάσεις του.

Το «Trump Trade» που έπαιξε ρόλο στο θέμα «Make America Great Again» μετά την εκλογική του νίκη τον Νοέμβριο και την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, και συνέβαλε σε ιστορικά υψηλά στη Wall Street τον Φεβρουάριο, σπάνια συζητείται τώρα που οι μετοχές, το δολάριο και τα ομόλογα του Δημοσίου έχουν υποκύψει στις ανησυχίες για τις δασμολογικές του πολιτικές.

«Μετά τις εκλογές, ακούσαμε πολλά για το YOLO (You Only Live Once), το οποίο φαινόταν να προωθεί την ανάληψη υπερμεγέθων κινδύνων σε ένα συγκεντρωμένο επενδυτικό θέμα», δήλωσε ο Art Hogan, στρατηγικός αναλυτής στην B. Riley Wealth.

Το YOLO είναι ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την τάση που ήταν μέρος αυτής της συναλλαγής του Τραμπ να κυνηγηθούν στρατηγικές υψηλής δυναμικής, όπως τα κρυπτονομίσματα. «Ενώ ο όρος YOLO ήταν δημοφιλής για ένα χρονικό διάστημα, αντιβαίνει σε όλες τις παραδοσιακές συμβουλές», δήλωσε ο Χόγκαν.

Ακολουθούν μερικά ακόμη ακρωνύμια που έχουν γίνει γνωστά στον κόσμο των επενδύσεων τις τελευταίες εβδομάδες:

TACO (Trump Always Chickens Out) – Αυτός ο όρος, που επινοήθηκε από έναν αρθρογράφο των Financial Times, έχει χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για να περιγραφεί η αμφισβήτηση του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς μετά την ομιλία του στις 2 Απριλίου για την «Ημέρα της Απελευθέρωσης». Όταν ρωτήθηκε για το TACO σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος επιτέθηκε, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «άσχημη».

«Το πού θα καταλήξουμε μπορεί να μην απέχει πολύ από αυτό που υποσχέθηκε στην προεκλογική εκστρατεία. Οπότε, μήπως πάντα διστάζει; Δεν θα το έλεγα αυτό», δήλωσε ο Christian DiClementi, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στην AllianceBernstein.

«Νομίζω ότι θέλει να αναδιαρθρώσει την οικονομία χωρίς να την ωθήσει από τον γκρεμό. Και παρακολουθούμε την εκτέλεσή της σε πραγματικό χρόνο. Νομίζω ότι ορισμένες από τις ιδέες είναι μελετημένες και άλλες αλλάζουν εν κινήσει».

MEGA (Make Europe Great Again) – Ο όρος Mega επινοήθηκε για πρώτη φορά πέρυσι για να αντιμετωπίσει την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, επανεμφανίστηκε αυτή την άνοιξη ως ένας τρόπος για να περιγράψει το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών και τις ροές προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Τα καπέλα MEGA, που παρομοιάζουν τα αντίστοιχα MAGA, αγοράζονται εύκολα στο διαδίκτυο. Έχει αναβιώσει από επενδυτές και χρηματιστές υπό το φως της υπεραπόδοσης των ευρωπαϊκών μετοχών αμέσως μετά την επίθεση-βόμβα για τους δασμούς της «Ημέρας Απελευθέρωσης» του Τραμπ.

MAGA (Make America Go Away) – Ενώ το αρχικό Trump Trade ήταν επίσης γνωστό ως MAGA trade, αυτή η παραλλαγή υπονόμευσε το σύνθημα του προέδρου, εμφανιζόμενο για πρώτη φορά ως απάντηση στη σύντομη και άκαρπη επίσκεψη του Αντιπροέδρου JD Vance στη Γροιλανδία, το αυτόνομο έδαφος της Δανίας, το οποίο ο Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον να προσαρτήσει. Τουλάχιστον ένας Καναδός επενδυτής λέει ότι αυτό το αστείο κάνει τον γύρο των γραφείων συναλλαγών στο Τορόντο και το Μόντρεαλ και πυροδοτεί «ευσεβείς πόθους» για το απλό μποϊκοτάζ των αμερικανικών επενδύσεων.

FAFO (Fuck Around and Find Out) – Παρόλο που το ακρωνύμιο δημιουργήθηκε πολύ πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ, ακούγεται με αυξανόμενη συχνότητα στις συζητήσεις στο χρηματιστήριο. Χρησιμοποιείται για να αποτυπώσει την αστάθεια και το χάος της χρηματοπιστωτικής αγοράς που έχει δημιουργήσει η διαδικασία χάραξης πολιτικής του Τραμπ. Ο Μαρκ Σπίντελ, επικεφαλής επενδύσεων της Potomac River Capital LLC, περιέγραψε την αγορά ως παγιδευμένη σε μια «μηχανή φλίπερ ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας χάραξης πολιτικής».

Όταν επικοινώνησε μαζί του για σχολιασμό, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κους Ντεσάι, δήλωσε σε email ότι «αυτά τα ανόητα ακρωνύμια αποτυπώνουν το πώς οι αναξιόπιστοι αναλυτές έχουν επανειλημμένα αυτοαποκαλυφθεί χλευάζοντας τον Πρόεδρο Τραμπ και την ατζέντα του, η οποία έχει ήδη προσφέρει πολλαπλές θέσεις εργασίας και αναφορές για τον πληθωρισμό που ξεπερνούν τις προσδοκίες, τρισεκατομμύρια σε επενδυτικές δεσμεύσεις, μια ιστορική εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο και αυξανόμενη καταναλωτική εμπιστοσύνη».