Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ; Και αν ναι, πώς;

Σιβυλλικά μίλησε πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πιθανή στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, με τον χρησμό ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι «πολύ σημαντική» για το πώς θα πάει ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μιλώντας μετά την προειδοποίηση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν προς την Ουάσινγκτον για «ανεπανόρθωτη ζημιά» σε περίπτωση επέμβασης, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη ήθελε να διαπραγματευτεί, αλλά το άφησε μέχρι που ήταν επικίνδυνα αργά.

The harm the US will suffer will definitely be irreparable if they enter this conflict militarily.

«Μπορεί να το κάνω. Μπορεί και να μην το κάνω. Δηλαδή, κανείς δεν ξέρει τι θα κάνω», δήλωσε ο πρόεδρος στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη. «Η επόμενη εβδομάδα θα είναι πολύ σημαντική – ίσως πιο σύντομα από μία εβδομάδα», πρόσθεσε σε σχόλια που υπαινίσσονταν κάποιο χρονοδιάγραμμα για την απόφαση των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αργότερα συναντήθηκε με συμβούλους στον Λευκό Οίκο, δεύτερη φορά σε δύο ημέρες, σχετικά με πιθανή στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης.

«Έχω ιδέες για το τι πρέπει να κάνω, αλλά δεν έχω πάρει μια τελική απόφαση, μου αρέσει να παίρνω μια τελική απόφαση ένα δευτερόλεπτο πριν από την λήξη της προθεσμίας… επειδή τα πράγματα αλλάζουν… ειδικά με τον πόλεμο», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ επίσης δήλωσε ότι δεν είχε δώσει στον Νετανιάχου καμία ένδειξη για μεγαλύτερη εμπλοκή των ΗΠΑ. Αλλά είπε ότι είχε προτρέψει τον Νετανιάχου να «συνεχίσει» τις επιθέσεις του.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη πρότεινε συνομιλίες. Χαρακτήρισε την κίνηση «θαρραλέα», παρόλο που είπε ότι το Ιράν ήταν «εντελώς ανυπεράσπιστο» και σε «μη βιώσιμη» θέση.

«Το Ιράν έχει πολλά προβλήματα και θέλει να διαπραγματευτεί», είπε, προσθέτοντας ότι είχε πει στους Ιρανούς «είναι πολύ αργά για να μιλήσουν», ενώ προσέθεσε «για τίποτα δεν είναι πολύ αργά».

Ωστόσο, η αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ διέψευσε την περιγραφή του Τραμπ, με ανάρτησή της στο X: «Κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει ζητήσει ποτέ να υποκλιθεί στις πύλες του Λευκού Οίκου… Το Ιράν ΔΕΝ διαπραγματεύεται υπό πίεση».

No Iranian official has ever asked to grovel at the gates of the White House. The only thing more despicable than his lies is his cowardly threat to “take out” Iran’s Supreme Leader.

Iran does NOT negotiate under duress, shall NOT accept peace under duress, and certainly NOT…

— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) June 18, 2025