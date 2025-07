ΔΝΤ: Παραιτείται η Γκίτα Γκόπιναθ, το Νο2 στο ταμείο

Η Γκίτα Γκοπίναθ, δεύτερη στην ιεραρχία του ΔΝΤ, πρόκειται να παραιτηθεί, ανοίγοντας τον δρόμο στην κυβέρνηση Τραμπ να διορίσει την αναπληρώτρια διευθύντρια της Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Το ταμείο ανακοίνωσε ότι η Γκόπιναθ θα επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στα τέλη Αυγούστου μετά από περισσότερα από έξι χρόνια στο ίδρυμα με έδρα την Ουάσινγκτον, τρία εκ των οποίων ως πρώτη αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος.

Η θέση συνήθως καλύπτεται από έναν υποψήφιο που προτείνεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τους Ευρωπαίους ηγέτες να τείνουν να προτείνουν διορισμένους για τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου.

Η Γκοπίναθ εντάχθηκε στο ΔΝΤ το 2019 ως η πρώτη γυναίκα επικεφαλής οικονομολόγος, προτού αναλάβει τα καθήκοντά της από τον Τζέφρι Οκαμότο ως πρώτη αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος στις αρχές του 2022.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη αποκαλύψει πιθανές υποψήφιες για να αντικαταστήσουν την Γκόπιναθ, η οποία ήταν ιδιαίτερα σεβαστή στο ταμείο για τις ικανότητές της ως οικονομολόγος και διευθύντρια.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εκφράσει την επιθυμία της για μεταρρύθμιση στους θεσμούς του Μπρέτον Γουντς, στους οποίους περιλαμβάνονται η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ, τα οποία θεωρούν τις ΗΠΑ ως τον μεγαλύτερο μέτοχό τους.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ κατηγόρησε τον Απρίλιο τους δύο οργανισμούς και τους κάλεσε να υποχωρήσουν από «τις εκτεταμένες και αόριστες ατζέντες τους» σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τα ζητήματα φύλου.

Ο Μπέσεντ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ και άλλες χώρες «πρέπει να κάνουν το ΔΝΤ ξανά ΔΝΤ», προσθέτοντας ότι η εστίαση σε ζητήματα όπως το κλίμα, το φύλο και τα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία ήταν στο επίκεντρο υπό την ηγεσία της Γκεοργκίεβα, «δεν ήταν η αποστολή του ΔΝΤ». Πρόσθεσε ωστόσο επίσης, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν «διαρκή αξία», καθησυχάζοντας τις ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν τους θεσμούς.

«Επιστρέφω τώρα στις ρίζες μου στον ακαδημαϊκό χώρο, όπου ανυπομονώ να συνεχίσω να προωθώ τα ερευνητικά πρωτοποριακά μέτωπα στα διεθνή χρηματοοικονομικά και οικονομικά για να αντιμετωπίσω τις παγκόσμιες προκλήσεις και να εκπαιδεύσω την επόμενη γενιά οικονομολόγων», έγραψε η Γκόπιναθ στη σελίδα της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.

After nearly 7 amazing years at the IMF, I have decided to return to my academic roots. On September 1, 2025, I will rejoin @HarvardEcon as the inaugural Gregory and Ania Coffey Professor of Economics. I am truly grateful for my time at @IMFnews, first as Chief Economist and then…

— Gita Gopinath (@GitaGopinath) July 21, 2025