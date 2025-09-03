Google: Πώς ξέφυγε από το μονοπώλιο – Ράλι για τη μετοχή της Alphabet

Τι προέκυψε μετά την πολυετή δικαστική διαμάχη σχετικά με την κυριαρχία της Google στην διαδικτυακή αναζήτηση

03.09.2025
Google: Πώς ξέφυγε από το μονοπώλιο – Ράλι για τη μετοχή της Alphabet
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Σημαντική νίκη πέτυχε η Google που τελικά δεν θα χρειαστεί να πουλήσει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού Chrome, αλλά θα πρέπει να μοιράζεται πληροφορίες με τους ανταγωνιστές της, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ.

Τα ένδικα μέσα που έλαβε ο δικαστής Amit Mehta, προέκυψαν μετά από μια πολυετή δικαστική διαμάχη σχετικά με την κυριαρχία της Google στην διαδικτυακή αναζήτηση. Ειδικότερα, η υπόθεση επικεντρώθηκε στη θέση της Google ως προεπιλεγμένης μηχανής αναζήτησης σε μια σειρά από δικά της προϊόντα, όπως το Android και το Chrome, καθώς και σε άλλα που κατασκευάζονται από εταιρείες, όπως η Apple.

Τι ζητούσε η αμερικανική δικαιοσύνη

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) είχε προτείνει ένα είδος διάσπασης της Google, η οποία περιελάμβανε την εκποίηση του προγράμματος περιήγησης Chrome, σε μια υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Όπως επισημαίνει και το CNBC, ενώ πέρυσι κρίθηκε ότι η Google κατείχε παράνομο μονοπώλιο στην βασική της αγορά αναζήτησης στο διαδίκτυο, ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ,  Amit Mehta, αποφάνθηκε κατά των πιο αυστηρών συνεπειών που είχε προτείνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με την τωρινή απόφαση, ο τεχνολογικός γίγαντας μπορεί να το διατηρήσει, αλλά θα του απαγορεύεται να έχει αποκλειστικά συμβόλαια και θα πρέπει να μοιράζεται δεδομένα αναζήτησης με τους ανταγωνιστές του.

Η Google είχε προτείνει λιγότερο δραστικές λύσεις, όπως τον περιορισμό των συμφωνιών κατανομής εσόδων με εταιρείες όπως η Apple, ώστε να καταστήσει τη μηχανή αναζήτησής της την προεπιλεγμένη στις συσκευές και τα προγράμματα περιήγησής τους.

H εταιρεία δήλωσε ότι θεωρεί την απόφαση «ως νίκη» και ότι στο αποτέλεσμα πιθανώς συνέβαλε και η άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

«Η σημερινή απόφαση αναγνωρίζει πόσο έχει αλλάξει ο κλάδος μέσω της έλευσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία δίνει στους ανθρώπους τόσους περισσότερους τρόπους για να βρίσκουν πληροφορίες», ανέφερε η Google σε ανακοίνωσή της μετά την απόφαση.

«Αυτό υπογραμμίζει αυτό που λέμε από τότε που κατατέθηκε η υπόθεση το 2020: Ο ανταγωνισμός είναι έντονος και οι άνθρωποι μπορούν εύκολα να επιλέξουν τις υπηρεσίες που θέλουν», συνεχίζει η δήλωση.

Κανένα μονοπώλιο, μόνο κυριαρχία

Σύφωνα και με το BBC, ο τεχνολογικός γίγαντας αρνήθηκε κάθε αδίκημα από τότε που απαγγέλθηκαν για πρώτη φορά κατηγορίες εναντίον του το 2020, λέγοντας ότι η κυριαρχία του στην αγορά οφείλεται στο γεγονός ότι η μηχανή αναζήτησής του είναι ένα ανώτερο προϊόν από άλλα και οι καταναλωτές απλώς την προτιμούν από άλλα.

Πέρυσι, ο δικαστής Mehta αποφάνθηκε ότι η Google είχε χρησιμοποιήσει αθέμιτες μεθόδους για να εδραιώσει μονοπώλιο στην αγορά διαδικτυακής αναζήτησης, εργαζόμενη ενεργά για να διατηρήσει ένα επίπεδο κυριαρχίας στο βαθμό που παραβίαζε τη νομοθεσία των ΗΠΑ.

Αλλά στην απόφασή του, ο δικαστής Mehta δήλωσε ότι η πλήρης πώληση του Chrome δεν ήταν «κατάλληλη για αυτήν την υπόθεση».

Η Google δεν θα χρειαστεί επίσης να πουλήσει το λειτουργικό της σύστημα Android, το οποίο τροφοδοτεί τα περισσότερα smartphones παγκοσμίως.

Η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι η εκφόρτωση τμημάτων των λειτουργιών της, όπως το Android, θα σήμαινε ότι ουσιαστικά θα σταματούσαν να λειτουργούν σωστά.

«Η σημερινή απόφαση για την επανόρθωση συμφωνούσε με την ανάγκη αποκατάστασης του ανταγωνισμού στην μακροχρόνια μονοπωλιακή αγορά αναζήτησης και τώρα ζυγίζουμε τις επιλογές μας και εξετάζουμε εάν η διαταχθείσα ανακούφιση είναι αρκετή για την εξυπηρέτηση αυτού του στόχου», έγραψε η Βοηθός Γενική Εισαγγελέας Άμπιγκεϊλ Σλέιτερ στο X μετά την απόφαση.

Ώθηση στη Wall Street

Η απόφαση θεωρήθηκε όπως ήταν αναμενόμενο ευνοϊκή για τον τεχνολογικό κολοσσό, ο οποίος χωρίς σκληρά μέτρα στην πλάτη του, είδε τις μετοχές της μητρικής Alphabet να σημειώνουν άνοδο 6% – ανάλογη πορεία ακολούθησαν και εκείνες της Apple.

«Αυτή είναι μια τεράστια νίκη για την Google είναι μια απόφαση-ορόσημο που αφαιρεί ένα τεράστιο πλεονάζον πλεονέκτημα από τη μετοχή», πρόσθεσε στο CNBC και ο Daniel Ives, παγκόσμιος επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας στην Wedbush Securities.

Η Google αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό στον βασικό τομέα αναζήτησης από εταιρείες όπως η Perplexity και η OpenAI. Ωστόσο, η εταιρεία μέχρι στιγμής έχει αποκρούσει τις προκλήσεις, καθώς ο τομέας διαφήμισης συνεχίζει να αναπτύσσεται. Έτσι, ο τεχνολογικός κολοσσός έχει εναποθέσει τις ελπίδες του να γίνει ένας σημαντικός παίκτης τεχνητής νοημοσύνης με το Gemini, τη σουίτα μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει και το chatbot με το ίδιο όνομα.

«Μετά τη σημερινή ανακοίνωση, είμαστε ολοένα και πιο εποικοδομητικοί όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης αναζήτησης της Google και αυξάνουμε τις εκτιμήσεις μας αναλόγως», σημείωσε ο Ives, προσθέτοντας ότι πλέον έχει ως νέα τιμή-στόχο τα 245 δολάρια για τη μετοχή της Alphabet.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
