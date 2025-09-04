IDEAL: Καμία συζήτηση για εξαγορά εταιρείας από την CVC – Έρχεται έξτρα μέρισμα

«Πότε δεν κάναμε συζητήσεις με την CVC για εξαγορά κάποιας εταιρείας που ελέγχει και ούτε πρόκειται». Αυτό ανέφερε ο επικεφαλής της IDEAL Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, διαψεύδοντας τις πληροφορίες που κυκλοφορούν όλο το τελευταίο διάστημα σχετικά με την πρόθεση της εταιρείας να εξαγοράσει τη ΔΕΛΤΑ ή την Vivartia (που ελέγχονται από το αμερικάνικο fund).

Ο κ. Παπακωνσταντίνου ξεκαθάρισε ότι η IDEAL στον τομέα των τροφίμων προτίθεται να επενδύσει σε εταιρείες που είναι κερδοφόρες και υπάρχουν συνέργειες με τον Μπάρμπα Στάθης, ώστε να δημιουργηθεί αξία για τους μετόχους. Επιπλέον, έβαλε τέλος και στα σενάρια εξαγορών από τα πολυκαταστήματα Attica, δηλώνοντας κατηγορηματικά πως δεν υπάρχει πλάνο εξαγορών αλλά επενδύσεων για την ανάπτυξη νέων σημείων ή την επέκταση των υφιστάμενων σε τετραγωνικά μέτρα.

Έξτρα μέρισμα αρχές του 2026

Ο κ. Παπακωνσταντίνου έκανε ειδική αναφορά στη συμφωνία με την OAK Hill, λέγοντας πως με βάση όσα έχουν συζητηθεί αναμένεται να εξασκήσουν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους το δικαίωμα απόκτησης επιπλέον 10% του μετοχικού κεφαλαίου της IDEAL έναντι 41 εκατ. ευρώ. Πρόθεση της διοικητικής ομάδας της IDEAL είναι η διανομή μέρους του ποσού αυτού στους μετόχους. Ένα ενδεχόμενο, όπως έσπευσε να πει, που θα εξετασθεί κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2026.

Η επιστροφή αξίας στους μετόχους είναι κάτι που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της διοικητικής ομάδας της IDEAL και κάθε φορά που προχωρούν σε μερική ή συνολική αποεπένδυση από μια εταιρεία. «Τα επόμενα τρία χρόνια θέλουμε να επιστρέφουμε το 40% με 50% των κερδών προ φόρων», σημείωση, τονίζοντας πως από το 2022 μέχρι σήμερα έχει διανείμει στους μετόχους 1 ευρώ ανά μετοχή, κάτι που ισοδυναμεί με το 14% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρείας.

Πωλήσεις 500 εκατ. ευρώ

Όσον αφορά στην πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο κ. Παπακωνσταντίνου υπογράμμισε πως οι πωλήσεων των εταιρειών που ελέγχει η IDEAL Holdings θα έχουν πωλήσεις 500 εκατ. ευρώ, EBITDA 57 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων πάνω από 40 εκατ. ευρώ ενώ το καθαρό χρέος στο τέλος του έτους θα υποχωρήσει λίγο κάτω από 20 εκατ. ευρώ από 43 εκατ. ευρώ που είναι περίπου σήμερα.

Ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε τέλος ότι η εταιρεία σκοπεύει να διενεργήσει investor day στα τέλη Οκτωβρίου, προκειμένου να ενημερώσει αναλυτές και δημοσιογράφους για τα σχέδια αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας της IDEAL.