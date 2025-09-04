Όμιλος AKTOR: Αύξηση 112% στα EBITDA στο εξάμηνο

Το ανεκτέλεστο του Ομίλου AKTOR ανέρχεται σε € 4,3 δισ. στο οποίο περιλαμβάνονται δεκάδες έργα

Business 04.09.2025, 18:36
Όμιλος AKTOR: Αύξηση 112% στα EBITDA στο εξάμηνο
Newsroom

Συνεχίστηκε το πρώτο μισό του έτους η θετική οικονομική πορεία του Ομίλου AKTOR,  όπως προκύπτει από τις τις οικονομικές καταστάσεις για το Α’ Εξάμηνο του 2025, που δημοσιεύθηκαν σήμερα και επιβεβαιώνουν τον σχεδιασμό και τους στόχους της Διοίκησης για ισχυρή ανάπτυξη, μέσα από έργα υψηλής κερδοφορίας, ένα νέο λειτουργικό μοντέλο, την επέκταση δραστηριοτήτων σε νέους τομείς της οικονομίας και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους.

Η εκκίνηση έργων νέας γενιάς και υψηλότερου περιθωρίου κέρδους, η επιτάχυνση των εργασιών, η παράδοση σημαντικών έργων υποδομής και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Ομίλου έφεραν στον Όμιλο AKTOR ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.

Αύξηση κερδών και εσόδων

Στο Α’ Εξάμηνο του 2025, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €623 εκατ., αυξημένος κατά 17% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχή περίοδο. Τα μεικτά κέρδη έφτασαν τα €74 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ το EBITDA του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκε και προσέγγισε τα €65 εκατ., αυξημένο κατά 112% σε σύγκριση με πέρυσι. Η καθαρή κερδοφορία του Ομίλου ανήλθε σε €17 εκατ., αυξημένη κατά 46% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ισχυρή ρευστότητα

Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενίσχυσε τη ρευστότητά του, διαθέτοντας στο Α’ Εξάμηνο του 2025, ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους €246 εκατ. (+65%) και ίδια κεφάλαια ύψους €382 εκατ. (+121%), καθώς και ελάχιστο καθαρό δανεισμό (€25 εκατ.), γεγονός που πιστοποιεί την ισχυρή χρηματοοικονομική του βάση και την ετοιμότητα για επενδύσεις σε νέους τομείς.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξάμηνου του 2025, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Οι οικονομικές μας επιδόσεις μάς γεμίζουν αισιοδοξία για το αύριο. Ο Όμιλος AKTOR πέτυχε ιστορικό υψηλό στο EBITDA, κατέγραψε σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 75% και διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια. Μετά την επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και παρά την αύξηση των επενδύσεων κατά €33 εκατ. και τη διοχέτευση κεφαλαίου κίνησης ύψους €50 εκατ. για την επιτάχυνση των έργων, ο Όμιλος AKTOR διαθέτει ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους €246 εκατ., τα οποία συνιστούν μία υγιή βάση για τις επικείμενες νέες εξαγορές που έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους και θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε στο ακέραιο τον οικονομικό στόχο που είχαμε ανακοινώσει τον Οκτώβριο του 2024».

Σημαντική επιτάχυνση στην εκτέλεση έργων

Και ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε: « Το Α’ Εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από σημαντική επιτάχυνση στην εκτέλεση των έργων μας και τον μετασχηματισμό του Ομίλου AKTOR. Έχοντας ως στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, προχωρούμε, μέσω εξαγορών και άλλων επενδύσεων, στην επέκταση σε νέους τομείς και την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας, ώστε να είμαστε κατάλληλα τοποθετημένοι για την επόμενη μέρα της αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Όλα αυτά δεν αποτυπώνονται μόνο στις θετικές οικονομικές μας επιδόσεις, αλλά αναγνωρίζονται και στην κεφαλαιοποίηση του Ομίλου AKTOR, η οποία ξεπέρασε το €1,5 δισ., είναι εννέα φορές υψηλότερη από τότε που η Winex Investments εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας το 2022, και αποτελεί ιστορικά υψηλή επίδοση και αναγνώριση των προσπαθειών όλων των ανθρώπων του Ομίλου μας. Η αξιοπιστία αποτελεί την κορυφαία εταιρική μας αξία και τον βασικό γνώμονα με τον οποίο εργαζόμαστε καθημερινά».

Υψηλό ανεκτέλεστο

Σήμερα, το ανεκτέλεστο του Ομίλου AKTOR ανέρχεται σε € 4,3 δισ. στο οποίο περιλαμβάνονται δεκάδες έργα, ανάμεσα στα οποία σημαντικά συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά και κτιριακά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε και παρέδωσε σημαντικά έργα υποδομής, όπως τον περιφερειακό του Βουκουρεστίου, τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος και τη σύνδεση της Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα.

Έργα νέας γενιάς

Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά με εντατικό ρυθμό σημαντικά έργα, όπως τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα της Ρουμανίας, τις δύο εργολαβίες του ΒΟΑΚ (Χερσόνησος – Νεάπολη και Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος), τον Οδικό Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη που υλοποιείται με ΣΔΙΤ, την παράκαμψη της Γιάλοβας και τα έργα στο Ελληνικό.

Επίσης, έχει ξεκινήσει τις εργασίες σε πολύ σημαντικά έργα, όπως τα συγκοινωνιακά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία, ενώ ωριμάζει κτιριακά έργα ΣΔΙΤ, μία κατηγορία στην οποία έχει στραφεί στρατηγικά και επενδύει συστηματικά, καθώς υπόσχεται επαναλαμβανόμενα έσοδα στο μέλλον.

Η αγορά της Ρουμανίας

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην παρουσία του στη Ρουμανία, η οποία είναι υψηλής προτεραιότητας και ήδη συνεισφέρει με το 22% των εσόδων, ενώ διαθέτει μερίδιο περίπου 17% στο ανεκτέλεστο. H AKTOR Ρουμανίας συμμετέχει στην κατασκευή ορισμένων εκ των μεγαλύτερων συγκοινωνιακών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα και στοχεύει στην ανάληψη νέων, καθώς επίκεινται διαγωνισμοί για μεγάλα συγκοινωνιακά έργα ύψους €16 δισ., ενώ τα επόμενα χρόνια θα υλοποιηθούν σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ύψους €18 δισ. για ενεργειακά και έργα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Έτος – ορόσημο με εξαγορές και επενδύσεις

Το 2025 είναι η χρονιά του μετασχηματισμού του Ομίλου AKTOR, ο οποίος προχωρά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες και συνδυαστικά με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και παραχώρησης του Ομίλου, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην παραγωγή ροών ύψους €1,2 δισ. τα επόμενα χρόνια. Με την προσθήκη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο AKTOR, το χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης θα φτάσει τα 15 έργα, ενώ θα αυξηθούν οι ευκαιρίες της αγοράς για τον Όμιλο, καθώς ωριμάζουν και βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 25 διαγωνισμοί παρόμοιων έργων στην Ελλάδα στους οποίους και συμμετέχει.

Περαιτέρω, ο Όμιλος προχωρά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2025, υλοποιεί τον σχεδιασμό του για τον κλάδο των ΑΠΕ, έχει ενισχύσει τον κλάδο του Facility Management με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου one-stop-shop για τη διαχείριση εγκαταστάσεων μέσω της εξαγορά ποσοστού 55% του Ομίλου Oceanic, και αξιολογεί τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου ακινήτων.

Εταιρικός μετασχηματισμός

Ο Όμιλος ολοκληρώνει τον εταιρικό του μετασχηματισμό. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί η απόσχιση των κλάδων κατασκευών (AKTOR Κατασκευές) και επιχειρηματικών συμμετοχών (AKTOR Συμμετοχές). Παράλληλα, αναμένεται να ολοκληρωθούν στο επόμενο διάστημα οι αποσχίσεις των κλάδων ακινήτων (AKTOR Real Estate), ΑΠΕ (AKTOR Renewables) και Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (AKTOR Facility Management), αντίστοιχα. Η νέα καθετοποιημένη οργανωτική δομή του Ομίλου θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση των 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό
Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.
Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
ΕΥ Ελλάδος: Εγκαινίασε τα νέα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη
Business

Εγκαίνια για τα νέα γραφεία της ΕΥ Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από Business
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση των 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

Νατάσα Σινιώρη
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

ΕΥ Ελλάδος: Εγκαινίασε τα νέα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη
Business

Εγκαίνια για τα νέα γραφεία της ΕΥ Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΥ Ελλάδος έχει συνεχή παρουσία στη Θεσσαλονίκη από το 1996 - Στο ιστορικό «Χρηματιστήριο» τα νέα γραφεία

Metlen Energy & Metals: Αίτημα στην Επ. Κεφαλαιαγοράς για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ
Business

Αίτημα της Metlen για διαγραφή των μετοχών από το ΧΑ

Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Metlen - Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

Εξάρχου: Στην καλύτερη φάση των τελευταίων 25 ετών η αγορά κατασκευών
Business

Εξάρχου: Στην καλύτερη φάση των τελευταίων 25 ετών η αγορά κατασκευών

O πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR επεσήμανε ότι είναι αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Latest News
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση των 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

Νατάσα Σινιώρη
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ

Live στο στούντιο του ΟΤ κορυφαία στελέχη του επιχειρείν, φορείς της αγοράς και υπουργοί

Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές

Για το δρόμο του μετασχηματισμού που έχει πάρει ο όμιλος Aktor, μίλησε στο OT FORUM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν στο OT FORUM για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ναταλία Δανδόλου
Opinion

Μήπως είναι αργά;

Η κατανάλωση δεν αυξήθηκε, οι τιμές αυξήθηκα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

Πόση βάση έχουν οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την απασχόληση;

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης
Economy

Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ

Η απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα πενιχρά αποτελέσματα των φοροελαφρύνσεων, δεδομένης της κατάστασης

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία
89η ΔΕΘ

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Τι είπε στον ΟΤ ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης

Ναταλία Δανδόλου
Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027
Κατασκευές

Flyover: Οι λύσεις που φέρνει το νέο σύμβολο της Θεσσαλονίκης

Ο CEO της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί»

Γιώργος Πολύζος
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο