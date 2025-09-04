Shein: Της επιβλήθηκε πρόστιμο 150 εκατ. ευρώ από τη Γαλλία για τα cookies

Πρόστιμο 150 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η αρχή προστασίας δεδομένων της Γαλλίας στη Shein για ακατάλληλη χρήση cookies, μια απόφαση που η εταιρεία αμφισβήτησε και δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Η Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL), κυβερνητικός φορέας επιφορτισμένος με την επιβολή της προστασίας των δεδομένων των καταναλωτών, ανακοίνωσε ότι ο ιστότοπος της Shein δεν συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων καταναλωτών χωρίς τη συγκατάθεση.

Όταν οι χρήστες που περιηγούνταν στον γαλλικό ιστότοπο της Shein επέλεξαν να εξαιρεθούν από τα cookies -μικρά αρχεία που επιτρέπουν στους ιστότοπους και τους διαφημιστές να αναγνωρίζουν μεμονωμένους χρήστες και να παρακολουθούν τις συνήθειες περιήγησής τους- ορισμένα βρέθηκαν να τοποθετούνται στον υπολογιστή του χρήστη ανεξάρτητα από αυτό, ανέφερε η επιτροπή σε δήλωση που περιγράφει λεπτομερώς μια δοκιμή που διεξήγαγε στον ιστότοπο τον Αύγουστο του 2023.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα cookies θεωρούνται προσωπικά δεδομένα επειδή χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση αγοραστών και τη στόχευσή τους με διαφημίσεις και οι ιστότοποι πρέπει να λάβουν συγκατάθεση για τη χρήση τους.

«Το μέγεθος αυτού του προστίμου λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η εταιρεία έχει αγνοήσει αρκετές υποχρεώσεις, καταθέτοντας cookies χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών, μη σεβόμενη τις επιλογές τους και μη ενημερώνοντάς τους σωστά», ανέφερε η CNIL σε ανακοίνωσή της.

Το μέγεθος της Shein συνέβαλε επίσης στην απόφαση, πρόσθεσε η επιτροπή, λέγοντας ότι 12 εκατομμύρια Γάλλοι κάτοικοι επισκέπτονται τον ιστότοπο κάθε μήνα.

Πολιτικά κίνητρα βλέπει η Shein

Η Shein δήλωσε ότι «αμφισβητεί σθεναρά» την απόφαση της CNIL και θα ασκήσει έφεση.

«Θεωρούμε το πρόστιμο εντελώς δυσανάλογο, δεδομένης της φύσης των φερόμενων ζητημάτων, της τρέχουσας πλήρους συμμόρφωσής μας και των προληπτικών διορθωτικών μέτρων που έχουμε λάβει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο παγκόσμιος κολοσσός στη λιανική πώληση γρήγορης μόδας.

Η Shein δήλωσε ότι συνεργάστηκε πλήρως με την CNIL από τον Αύγουστο του 2023 και ενίσχυσε «όλες τις πτυχές» των πρακτικών προστασίας δεδομένων της.

Η εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα και έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη, δήλωσε ότι το μέγεθος του προστίμου «φαίνεται να έχει πολιτικά κίνητρα και όχι αποτέλεσμα δίκαιης και ισορροπημένης επιβολής».

Η Shein, η οποία πουλάει φορέματα των 12 ευρώ και τζιν των 20 ευρώ, έχει δεχθεί κριτική στη Γαλλία, όπου οι νομοθέτες έχουν υποστηρίξει ένα νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη γρήγορη μόδα και, εάν εφαρμοστεί, θα απαγορεύσει στη Shein τη διαφήμιση.

Το πρόστιμο των 150 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοιχεί περίπου στο 2% των εσόδων των 7,684 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανέφερε η οντότητα της Shein, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία, στην Ευρώπη το 2023, το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν επίσημα στοιχεία.