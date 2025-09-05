Lidl Ελλάς: Ηγεσία με Όραμα, Ευθύνη και Προοπτική

Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στην κοινωνία, η Lidl Ελλάς αποδεικνύει ότι η ηγεσία δεν είναι απλώς τίτλος – είναι καθημερινή πράξη ευθύνης. Με βαθιά ριζωμένες αξίες και στρατηγική που υπερβαίνει τους αριθμούς, η εταιρεία επενδύει ουσιαστικά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την ελληνική οικονομία.

Η πρόσφατη διάκριση ως Retailer of the Year 2024 αποτελεί αναγνώριση μιας πορείας που βασίζεται στην αυθεντικότητα και την υπευθυνότητα. Με 231 καταστήματα και 5 κέντρα logistics, η Lidl Ελλάς κατέχει τη 2η θέση στο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων, ενώ συνεχίζει να επεκτείνεται με σταθερά βήματα.

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Δέσμευση με Αντίκρισμα

Η Lidl Ελλάς δεν αντιμετωπίζει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα ως υποχρέωση, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής της ταυτότητας. Η στρατηγική της για τη βιωσιμότητα είναι πολυεπίπεδη και μακροπρόθεσμη, με στόχο όχι μόνο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και τη δημιουργία ενός θετικού κύκλου επιρροής στην κοινωνία.

Η εταιρεία έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 52%, χρησιμοποιεί αποκλειστικά πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και προχωρά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο 25% των καταστημάτων της. Αυτές οι ενέργειες δεν είναι μεμονωμένες – εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο που στοχεύει στην πλήρη ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050. Παράλληλα, η Lidl Ελλάς έχει δεσμευτεί να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2030, εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις όπως η σακούλα «Επίλεξέ με», που ενισχύει την κυκλική οικονομία και προσφέρει κοινωνικό όφελος.

Η κοινωνική της δράση είναι εξίσου ουσιαστική. Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί την τελευταία δεκαετία σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Η συνεργασία με οργανισμούς όπως η UNICEF και το Χαμόγελο του Παιδιού δεν περιορίζεται σε χορηγίες, αλλά βασίζεται σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και κοινών στόχων. Η αναδάσωση της Βόρειας Εύβοιας με 187.000 νέα δέντρα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της δέσμευσης της Lidl Ελλάς να συμβάλει ενεργά στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία «Plastic Free Greece», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, υλοποιώντας δράσεις καθαρισμού ακτών και βυθών, αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Οι εργαζόμενοι της Lidl Ελλάς συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτές τις δράσεις, αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική συνείδηση είναι μέρος της εταιρικής κουλτούρας.

Διατροφή με Υπευθυνότητα και Όραμα

Η Lidl Ελλάς αναγνωρίζει ότι η διατροφή αποτελεί κρίσιμο πεδίο για τη βιωσιμότητα και την υγεία των ανθρώπων. Γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει τις αρχές της Πλανητικής Υγιεινής Διατροφής (Planetary Health Diet), προωθώντας ένα μοντέλο κατανάλωσης που σέβεται τόσο τον άνθρωπο όσο και τον πλανήτη. Η στρατηγική της εταιρείας στον τομέα αυτό δεν περιορίζεται στην προσθήκη νέων προϊόντων, αλλά επεκτείνεται σε μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει την εκπαίδευση του καταναλωτή, τη συνεργασία με υπεύθυνους παραγωγούς και τη συνεχή αναβάθμιση της γκάμας των προϊόντων της.

Η Lidl Ελλάς εμπλουτίζει διαρκώς τα ράφια της με βιώσιμες, φυτικές και υγιεινές επιλογές, ενισχύοντας την πρόσβαση σε ποιοτική διατροφή για όλους. Παράλληλα, επενδύει σε διαφάνεια και ενημέρωση, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να κάνει συνειδητές επιλογές, βασισμένες σε αξιόπιστες πληροφορίες για τη θρεπτική αξία και την προέλευση των προϊόντων.

Η προσέγγιση αυτή ενισχύει τη μετάβαση προς ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο διατροφικό σύστημα, στο οποίο η υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος συνυπάρχουν αρμονικά. Για τη Lidl Ελλάς, η υπεύθυνη διατροφή δεν είναι τάση – είναι ευθύνη.