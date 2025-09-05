Lidl Ελλάς: Ηγεσία με Όραμα, Ευθύνη και Προοπτική

Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στην κοινωνία, η Lidl Ελλάς αποδεικνύει ότι η ηγεσία δεν είναι απλώς τίτλος – είναι καθημερινή πράξη ευθύνης

Τα νέα της αγοράς 05.09.2025, 10:00
Lidl Ελλάς: Ηγεσία με Όραμα, Ευθύνη και Προοπτική
Newsroom

Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στην κοινωνία, η Lidl Ελλάς αποδεικνύει ότι η ηγεσία δεν είναι απλώς τίτλος – είναι καθημερινή πράξη ευθύνης. Με βαθιά ριζωμένες αξίες και στρατηγική που υπερβαίνει τους αριθμούς, η εταιρεία επενδύει ουσιαστικά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την ελληνική οικονομία.

Η πρόσφατη διάκριση ως Retailer of the Year 2024 αποτελεί αναγνώριση μιας πορείας που βασίζεται στην αυθεντικότητα και την υπευθυνότητα. Με 231 καταστήματα και 5 κέντρα logistics, η Lidl Ελλάς κατέχει τη 2η θέση στο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων, ενώ συνεχίζει να επεκτείνεται με σταθερά βήματα.

Lidl Ελλάς

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Δέσμευση με Αντίκρισμα

Η Lidl Ελλάς δεν αντιμετωπίζει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα ως υποχρέωση, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής της ταυτότητας. Η στρατηγική της για τη βιωσιμότητα είναι πολυεπίπεδη και μακροπρόθεσμη, με στόχο όχι μόνο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και τη δημιουργία ενός θετικού κύκλου επιρροής στην κοινωνία.

Lidl Ελλάς

Η εταιρεία έχει ήδη μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 52%, χρησιμοποιεί αποκλειστικά πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και προχωρά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο 25% των καταστημάτων της. Αυτές οι ενέργειες δεν είναι μεμονωμένες – εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο που στοχεύει στην πλήρη ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050. Παράλληλα, η Lidl Ελλάς έχει δεσμευτεί να μειώσει τη σπατάλη τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2030, εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις όπως η σακούλα «Επίλεξέ με», που ενισχύει την κυκλική οικονομία και προσφέρει κοινωνικό όφελος.

Η κοινωνική της δράση είναι εξίσου ουσιαστική. Πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί την τελευταία δεκαετία σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Η συνεργασία με οργανισμούς όπως η UNICEF και το Χαμόγελο του Παιδιού δεν περιορίζεται σε χορηγίες, αλλά βασίζεται σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και κοινών στόχων. Η αναδάσωση της Βόρειας Εύβοιας με 187.000 νέα δέντρα αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της δέσμευσης της Lidl Ελλάς να συμβάλει ενεργά στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία «Plastic Free Greece», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, υλοποιώντας δράσεις καθαρισμού ακτών και βυθών, αλλά και εκπαιδευτικά προγράμματα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Οι εργαζόμενοι της Lidl Ελλάς συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτές τις δράσεις, αποδεικνύοντας ότι η περιβαλλοντική συνείδηση είναι μέρος της εταιρικής κουλτούρας.

Lidl Ελλάς

Διατροφή με Υπευθυνότητα και Όραμα

Η Lidl Ελλάς αναγνωρίζει ότι η διατροφή αποτελεί κρίσιμο πεδίο για τη βιωσιμότητα και την υγεία των ανθρώπων. Γι’ αυτό και έχει υιοθετήσει τις αρχές της Πλανητικής Υγιεινής Διατροφής (Planetary Health Diet), προωθώντας ένα μοντέλο κατανάλωσης που σέβεται τόσο τον άνθρωπο όσο και τον πλανήτη. Η στρατηγική της εταιρείας στον τομέα αυτό δεν περιορίζεται στην προσθήκη νέων προϊόντων, αλλά επεκτείνεται σε μια ολιστική προσέγγιση που περιλαμβάνει την εκπαίδευση του καταναλωτή, τη συνεργασία με υπεύθυνους παραγωγούς και τη συνεχή αναβάθμιση της γκάμας των προϊόντων της.

Η Lidl Ελλάς εμπλουτίζει διαρκώς τα ράφια της με βιώσιμες, φυτικές και υγιεινές επιλογές, ενισχύοντας την πρόσβαση σε ποιοτική διατροφή για όλους. Παράλληλα, επενδύει σε διαφάνεια και ενημέρωση, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να κάνει συνειδητές επιλογές, βασισμένες σε αξιόπιστες πληροφορίες για τη θρεπτική αξία και την προέλευση των προϊόντων.

Η προσέγγιση αυτή ενισχύει τη μετάβαση προς ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο διατροφικό σύστημα, στο οποίο η υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος συνυπάρχουν αρμονικά. Για τη Lidl Ελλάς, η υπεύθυνη διατροφή δεν είναι τάση – είναι ευθύνη.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση του 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ
Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
Μήπως είναι αργά;
Opinion

Μήπως είναι αργά;
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Τα νέα της αγοράς
Enaon: Χαράσσει τον δρόμο για βιώσιμες ενεργειακές υποδομές στην Ελλάδα
89η ΔΕΘ

Enaon: Χαράσσει τον δρόμο για βιώσιμες ενεργειακές υποδομές στην Ελλάδα

Εστιάζοντας στην καινοτομία και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, η Enaon διαχειρίζεται 8.700 χλμ δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε 115 δήμους της χώρας

Lidl Ελλάς: Ηγεσία με Όραμα, Ευθύνη και Προοπτική
Τα νέα της αγοράς

Lidl Ελλάς: Ηγεσία με Όραμα, Ευθύνη και Προοπτική

Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους στην κοινωνία, η Lidl Ελλάς αποδεικνύει ότι η ηγεσία δεν είναι απλώς τίτλος – είναι καθημερινή πράξη ευθύνης

FlexCar: Μια οικονομική δύναμη στο Car-as-a-Service με εντυπωσιακή ανάπτυξη
Τα νέα της αγοράς

FlexCar: Μια οικονομική δύναμη στο Car-as-a-Service με εντυπωσιακή ανάπτυξη

Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης με 70 εκατ. ευρώ τζίρο σε 5 χρόνια και 300 εκατ. ευρώ διεθνείς επενδύσεις.

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας σύγχρονος καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος
Τα νέα της αγοράς

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας σύγχρονος καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας με συνεχείς επενδύσεις δεν περιορίζεται στο να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει

Πλαίσιο: Επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό & νέο κατάστημα στα Μελίσσια
Τα νέα της αγοράς

Πλαίσιο: Επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό & νέο κατάστημα στα Μελίσσια

Η Πλαίσιο επενδύει σταθερά στον ψηφιακό της μετασχηματισμό, βελτιώνοντας διαρκώς την αποδοτικότητα των λειτουργιών της και την εμπειρία πελάτη

Η Freedom Holding Corp. υποστηρίζει παγκόσμιες διοργανώσεις σκακιού με τη συμμετοχή σχολείων από την Ελλάδα και την Κύπρο
Τα νέα της αγοράς

Η Freedom Holding Corp. υποστηρίζει παγκόσμιες διοργανώσεις σκακιού με τη συμμετοχή σχολείων από την Ελλάδα και την Κύπρο

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 7 Αυγούστου και το συνέδριο από τις 4 έως τις 5 Αυγούστου 2025 στο Episcopal High School στην ευρύτερη περιοχή της Ουάσιγκτον

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Μια πορεία ελληνικής καινοτομίας, με σεβασμό στον καταναλωτή
Τα νέα της αγοράς

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Μια πορεία ελληνικής καινοτομίας, με σεβασμό στον καταναλωτή

Η ΜΕΓΑ έχει χτίσει μια δυναμική εξαγωγική παρουσία, με γερά θεμέλια, πολυετείς συνεργασίες, βασισμένες στην άριστη ποιότητα και την εξέλιξη των προΪόντων μέσα από μοναδικές καινοτομίες

Latest News
Hard Rock Hotel & Casino: H επένδυση του 1,5 δισ. ευρώ που αλλάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα
Business

Το πρώτο Integrated Resort της Ευρώπης χτίζεται στο Ελληνικό

Μια επένδυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ φέρνει στο Ελληνικό το πρώτο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα της Ευρώπης, το Hard Rock Hotel & Casino

Νατάσα Σινιώρη
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ
89η ΔΕΘ

Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία - Στο Live του ΟΤ από την 89η ΔΕΘ

Live στο στούντιο του ΟΤ κορυφαία στελέχη του επιχειρείν, φορείς της αγοράς και υπουργοί

Εξάρχου: Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές
Business

Ο μετασχηματισμός της Aktor μέσα από ΑΠΕ και κατασκευές

Για το δρόμο του μετασχηματισμού που έχει πάρει ο όμιλος Aktor, μίλησε στο OT FORUM ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
89η ΔΕΘ – OT FORUM -Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι συμβαίνει με το έργο του GSI
89η ΔΕΘ

Τι συμβαίνει με το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου

Όλα όσα αποκαλύφθηκαν στο OT FORUM για την εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

Ναταλία Δανδόλου
Μήπως είναι αργά;
Opinion

Μήπως είναι αργά;

Η κατανάλωση δεν αυξήθηκε, οι τιμές αυξήθηκα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ρεκόρ απολύσεων
Opinion

Ρεκόρ απολύσεων

Πόση βάση έχουν οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την απασχόληση;

Δημήτρης Σταμούλης
89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης
Economy

Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ

Η απουσία μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τα πενιχρά αποτελέσματα των φοροελαφρύνσεων, δεδομένης της κατάστασης

Γιάννης Αγουρίδης
ΟΤ FORUM – Θεοδωρικάκος: Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία
89η ΔΕΘ

Ιταλικό μοντέλο για φθηνότερο ρεύμα στη βιομηχανία

Ο υπουργός Ανάπτυξης είπε το OT FORUM ότι δρομολογούνται 12 παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία

Ναταλία Δανδόλου
Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Τι προβλέπει ο «νονός» της ΑΙ για τους μισθούς

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999
World

Το κόστος του σεισμού της Αθήνας το 1999

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1999 η Αθήνα βίωσε έναν σεισμό σχεδόν 6R που στοίχισε τις ζωές σε 1431 ανθρώπους και κατέστρεψε εκατονάδες οικίες

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπαστράτος: Πώς θα φτάσει τον στόχο για εξαγωγές 600 εκατ.
Business

Το πλάνο της Παπαστράτος - Πώς θα πετύχει εξαγωγές 600 εκατ.

Ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώγος Μαργώνης μίλησε, μεταξύ άλλων, στο OT FORUM, για το νέο φορολογικό πλαίσιο της ΕΕ στα προϊόντα καπνού

Μελίνα Ζιάγκου
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία
89η ΔΕΘ

ΑΔΜΗΕ: Πώς προχωρούν οι διασυνδέσεις με νησιά και Ιταλία

Τι είπε στον ΟΤ ο πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης

Ναταλία Δανδόλου
Flyover: Δέσμευση της κοινοπραξίας για παράδοση τον Μάιο του 2027
Κατασκευές

Flyover: Οι λύσεις που φέρνει το νέο σύμβολο της Θεσσαλονίκης

Ο CEO της METKA, Ντίνος Μπενρουμπή, δήλωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το 30% του έργου, το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 23/05/2027, «ημερομηνία η οποία θα τηρηθεί»

Γιώργος Πολύζος
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο