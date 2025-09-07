ΟΠΕΚ+: Προς περαιτέρω αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον Οκτώβριο

Οι τελευταίες αυξήσεις του ΟΠΕΚ+ δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου

Πετρέλαιο 07.09.2025, 16:56
ΟΠΕΚ+: Προς περαιτέρω αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τον Οκτώβριο
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής πετρελαίου πρόκειται να αποφασίσει ο ΟΠΕΚ+ την Κυριακή, ενώ πιθανώς θα επιβραδύνει τον ρυθμό των αυξήσεων από τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τους τελευταίους μήνες λόγω της εξασθένησης της παγκόσμιας ζήτησης, δήλωσαν στο Reuters τέσσερις πηγές του oργανισμού.

Ο ΟΠΕΚ+, ο οποίος περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών συν τη Ρωσία και άλλες χώρες παραγωγούς πετρελαίου, έχει αντιστρέψει τη στρατηγική του για μείωση της παραγωγής από τον Απρίλιο και έχει ήδη αυξήσει τις ποσοστώσεις κατά περίπου 2,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent έκλεισαν στα 65,50 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 2,2%

Αυτή η αύξηση, η οποία ισοδυναμεί με περίπου 2,4% της παγκόσμιας ζήτησης, είχε ως στόχο να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς εν μέσω πιέσεων από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου.

Ωστόσο, αυτές οι αυξήσεις δεν έχουν καταφέρει να μειώσουν σημαντικά τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες διαπραγματεύονται κοντά στα 66 δολάρια το βαρέλι, υποστηριζόμενες από τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και του Ιράν, ενθαρρύνοντας περαιτέρω αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου από ανταγωνιστές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Προς χαλάρωση περικοπών στον ΟΠΕΚ+

Μια συμφωνία την Κυριακή για την ενίσχυση της παραγωγής από τον Οκτώβριο – η οποία θα συζητηθεί σε διαδικτυακή συνάντηση των μελών του ομίλου – θα σήμαινε ότι ο ΟΠΕΚ+ θα αρχίσει να χαλαρώνει μια δεύτερη δόση περικοπών περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως από οκτώ μέλη περισσότερο από ένα χρόνο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, αφού χαλαρώσει πλήρως την πρώτη δόση από τον Απρίλιο.

Η ομάδα πιθανότατα θα συμφωνήσει να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου από τον Οκτώβριο κατά 130.000 έως 140.000 βαρέλια την ημέρα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιράκ στον ΟΠΕΚ, Μοχάμεντ αλ-Νατζάρ, σε δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας ενεργειακής διάσκεψης στη Βαγδάτη. «Μέχρι στιγμής το θέμα παραμένει αβέβαιο», πρόσθεσε ο Νατζάρ.

Δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες δήλωσαν ότι o οργανισμός κατέληξε σε καταρχήν συμφωνία για αύξηση της παραγωγής κατά τουλάχιστον 135.000 βαρέλια την ημέρα από τον Οκτώβριο.

Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι μια αύξηση περίπου 135.000 βαρελιών την ημέρα φαινόταν πιθανή.

Αυτό θα σήμαινε ότι ο όμιλος θα ανακαλούσε τη μείωση των 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα κατά τη διάρκεια ενός έτους, δίνοντάς του την επιλογή να επιταχύνει, να διακόψει προσωρινά ή να αντιστρέψει τις αυξήσεις σε μελλοντικές συναντήσεις.

Στην τελευταία τους συνάντηση τον Αύγουστο, ο ΟΠΕΚ+, ο οποίος αντλεί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, αύξησε την παραγωγή κατά 547.000 βαρέλια την ημέρα για τον Σεπτέμβριο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent έκλεισαν στα 65,50 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 2,2%, λόγω μιας αδύναμης έκθεσης για την απασχόληση στις ΗΠΑ και των προσδοκιών για αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+. Αυτό το ποσοστό εξακολουθεί να είναι υψηλό από το χαμηλό του 2025, κοντά στα 58 δολάρια που είχε παρατηρηθεί τον Απρίλιο.

Οι αυξήσεις του ΟΠΕΚ+ δεν ανταποκρίνονται στα ποσά που έχουν δεσμευτεί, επειδή τα περισσότερα μέλη αντλούν σχεδόν στο 100% των δυνατοτήτων τους.

Ως αποτέλεσμα, μόνο η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι σε θέση να προσθέσουν περισσότερα βαρέλια στην αγορά, σύμφωνα με αναλυτές και στοιχεία.

Ο ΟΠΕΚ+ εξακολουθεί να έχει σε ισχύ δύο επίπεδα περικοπών – τη μείωση κατά 1,65 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από οκτώ μέλη και μια ακόμη μείωση κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από ολόκληρο τον οργανισμό μέχρι το τέλος του 2026.

