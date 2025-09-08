Χρυσός: Ξεπέρασε το όριο των 3.600 δολαρίων

Σε ένα ακόμα ιστορικό υψηλό, πάνω από το όριο των 3.600 δολαρίων ανά ουγγιά εκτινάχθηκε τη Δευτέρα, η τιμή του χρυσού, καθώς οι προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας τροφοδοτούν την απότομη άνοδο του μετάλλου.

Η εκρηκτική απόδοση του χρυσού, οι τιμές του οποίου έχουν αυξηθεί κατά 9% τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και κατά 37% από την αρχή του έτους, αποδίδεται στις ανησυχίες για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ και το αυξανόμενο δημόσιο χρέος τους, τα οποία έχουν μειώσει την ελκυστικότητα των περιουσιακών στοιχείων σε δολάρια ως μέσο αποθήκευσης αξίας.

Η άνοδος του χρυσού πάνω από τα 3.600 δολάρια έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου ξεπέρασε το όριο των 3.500 δολαρίων για πρώτη φορά και έχει βοηθηθεί από τα ασθενέστερα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Τα στοιχήματα για τα επιτόκια της Fed

Μετά τα άτονα στοιχεία της Παρασκευής, οι αγορές προεξοφλούν πλέον πλήρως μια μείωση του επιτοκίου κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης μέχρι τη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας την επόμενη εβδομάδα, και ορισμένοι traders έχουν αρχίσει να στοιχηματίζουν σε μια εντυπωσιακή μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

«Οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Fed βοηθούν τον χρυσό να εδραιωθεί ως αντιστάθμισμα του πληθωρισμού», εξηγεί στους Financial Times, ο Κρις Τέρνερ, επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας αγορών στην ING.

«Οι επενδυτές αρχίζουν τώρα να αποτιμούν έναν νωρίτερο και ελαφρώς βαθύτερο κύκλο χαλάρωσης της Fed σε μια εποχή άκαμπτου πληθωρισμού», πρόσθεσε ο Τέρνερ.

«Τα πραγματικά επιτόκια – ή τα επιτόκια προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό – φαίνεται ότι θα γίνουν ξανά αρνητικά και ο χρυσός, ως αντιστάθμιση πληθωρισμού, θα έχει καλύτερες επιδόσεις».

Οι εκτιμήσεις για τον χρυσό

Τα χαμηλότερα επιτόκια τείνουν να ωθούν την τιμή του χρυσού υψηλότερα, καθώς οι επενδυτές, αναμένοντας χαμηλότερη απόδοση από την κατοχή ομολόγων, στρέφονται σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Οι φόβοι για στασιμοπληθωρισμό — υψηλός πληθωρισμός και στάσιμη οικονομική ανάπτυξη — στις ΗΠΑ έχουν επίσης προσθέσει στην ελκυστικότητα του μετάλλου τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς αρχίζουν να γίνονται αισθητές οι οικονομικές επιπτώσεις των δασμολογικών πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι για τον χρυσό», αναφέρει από την πλευρά του ο Ματίας Σάιμπερ, επικεφαλής επενδύσεων σε πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία στην Allspring Global Investments, προσθέτοντας ότι οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed τροφοδοτούν τα κέρδη του μετάλλου.

Τι θα γίνει με την Κουκ

Οι επενδυτές περιμένουν επίσης το αποτέλεσμα της προσπάθειας του Τραμπ να απολύσει την κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ, η οποία αυτή τη στιγμή εξετάζεται στο δικαστήριο . Οι προσπάθειες του Τραμπ να επηρεάσει τη χάραξη πολιτικής από την πιο σημαντική κεντρική τράπεζα του κόσμου έχουν οδηγήσει σε ανανεωμένους φόβους για υψηλότερο πληθωρισμό, αναγκάζοντας τους επενδυτές να στραφούν σε χρυσό . Αυτό έρχεται να προστεθεί σε χρόνια αγορών ρεκόρ από τις παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες, βοηθώντας τον χρυσό να ξεπεράσει τα περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ πέρυσι ως μερίδιο των αποθεματικών τους.

Ο Άτακαν Μπακισκάν, οικονομολόγος στην Berenberg, δήλωσε ότι αναμένει ότι η τιμή του χρυσού θα συνεχίσει να αυξάνεται, λόγω της προσδοκίας ότι «κάποια ξένη ζήτηση θα συνεχίσει να μετατοπίζεται από τα αμερικανικά ομόλογα στον χρυσό, καθώς οι ξένοι επενδυτές χάνουν την εμπιστοσύνη τους στις ΗΠΑ».

Ο Μπακισκάν δήλωσε επίσης ότι αναμένει ότι η αξία του δολαρίου θα συνεχίσει να μειώνεται, γεγονός που υποστηρίζει μια υψηλότερη τιμή του χρυσού. Το δολάριο έχει χάσει περισσότερο από 10% έναντι ενός καλαθιού άλλων νομισμάτων φέτος.

Το Σαββατοκύριακο, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε νέες δασμολογικές οδηγίες που εξαιρούν τις ράβδους χρυσού από τους εισαγωγικούς δασμούς — τερματίζοντας εβδομάδες σύγχυσης στην αγορά χρυσού σχετικά με το εάν οι ράβδοι θα αντιμετωπίσουν δασμούς ή όχι.