Κίνα: Οι εξαγωγές προς ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 33% τον Αύγουστο

Κατά 33% μειώθηκαν οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ, τον Αύγουστο, ενώ η συνολική αύξηση των εξαγωγών επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, καθώς η πολιτική του Τραμπ που στοχεύει στις μεταφορτώσεις επηρέασε τις εξαγωγές και η δραστηριότητα προκαταρκτικής φόρτωσης των επιχειρήσεων έχασε τη δυναμική της.

Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ μειώθηκαν επίσης κατά 16% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων.

Οι συνολικές εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν κατά 4,4% τον Αύγουστο σε δολάρια ΗΠΑ σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων τη Δευτέρα, σημειώνοντας τη χαμηλότερη αύξησή τους από τον Φεβρουάριο, ενώ διαφοροποιήθηκαν από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters για αύξηση 5,0%.

Η Κίνα πρόκειται να δημοσιεύσει δύο στενά παρακολουθούμενους δείκτες πληθωρισμού αργότερα αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη τιμών καταναλωτή και του δείκτη τιμών παραγωγού

Η ανάπτυξη αυτή επιβραδύνθηκε σε σχέση με τους δύο προηγούμενους μήνες, αντανακλώντας εν μέρει την στατιστική επίδραση μιας υψηλής βάσης πέρυσι, όταν οι εξαγωγές της Κίνας αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό τους σε σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν 1,3% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο πριν, διαφοροποιημένες από τις εκτιμήσεις του Reuters για αύξηση 3%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα μετά την επιστροφή τους στην ανάπτυξη τον Ιούνιο, αν και εξακολουθούν να είναι συγκρατημένες λόγω της επίμονης πτώσης της αγοράς ακινήτων, της αυξανόμενης ανασφάλειας στην εργασία, μεταξύ άλλων, σημειώνει το CNBC.

Η Κίνα βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε εναλλακτικές αγορές, ιδίως στη Νοτιοανατολική Ασία και τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, καθώς η εμπορική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις στις εξαγωγές με προορισμό τις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας

Παρ’ όλα αυτά, καμία χώρα δεν έχει πλησιάσει τις ΗΠΑ, οι οποίες παραμένουν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας σε επίπεδο χώρας, απορροφώντας κινεζικά αγαθά αξίας 283 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος από τον Αύγουστο. Οι εξαγωγές προς την ΕΕ ανήλθαν σε 541 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την ίδια περίοδο.

Το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν στις 11 Αυγούστου να παρατείνουν την εκεχειρία των δασμών τους κατά 90 ακόμη ημέρες, κλειδώνοντας τους δασμούς των ΗΠΑ περίπου 55% στις κινεζικές εισαγωγές και τους κινεζικούς δασμούς 30% στα αμερικανικά αγαθά, σύμφωνα με το Peterson Institute for International Economics.

Ωστόσο, οι διμερείς συνομιλίες φαίνεται να δυσκολεύονται να καταλήξουν σε κάποια πρόοδο, με την επίσκεψη στην Ουάσινγκτον στα τέλη Αυγούστου του κορυφαίου Κινέζικου διαπραγματευτή εμπορίου Λι Τσενγκγκάνγκ να αποφέρει μικρή πρόοδο.

Οι Κινέζοι εξαγωγείς βασίστηκαν στην δρομολόγηση εξαγωγών σε τρίτες χώρες για να παρακάμψουν τους δασμούς των ΗΠΑ – μια τακτική που αντιμετωπίζει τη δοκιμασία του αυστηρότερου ελέγχου των ΗΠΑ σχετικά με τις λεγόμενες μεταφορτώσεις, τις οποίες οι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις κινεζικές εξαγωγές τους επόμενους μήνες.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον Ιούλιο δασμό 40% σε οποιεσδήποτε εξαγωγές που η Ουάσινγκτον κρίνει ότι μεταφορτώνονται.

Μια ιδιωτική έρευνα του RatingDog σχετικά με το PMI, προσανατολισμένη στις εξαγωγές, έδειξε ότι η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας ξεπέρασε απότομα τις προσδοκίες τον Αύγουστο, ενισχυμένη από την ανάκαμψη των νέων παραγγελιών εξαγωγής, υποδηλώνοντας ανθεκτική εξωτερική ζήτηση.

Η Goldman Sachs αναμένει ότι ο πληθωρισμός ΔΤΚ θα παραμείνει «βαθιά αρνητικός», μειωμένος κατά 2,9% σε ετήσια βάση, με την μηνιαία ένδειξη να γίνεται θετική λόγω των πολιτικών «αντι-επαναστατικής» του Πεκίνου που αποσκοπούν στη μείωση των υπερβολικών μειώσεων τιμών και των πρόσφατων αυξήσεων στις τιμές των πρώτων υλών.

Η τράπεζα της Wall Street προβλέπει ότι ο πληθωρισμός ΔΤΚ θα είναι «μέτρια αρνητικός», μειωμένος κατά 0,2% τον περασμένο μήνα σε σχέση με ένα χρόνο πριν.