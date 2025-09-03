Κίνα: Ο Σι έθεσε το δίλημμα – Μια επιλογή για τον κόσμο, «ειρήνη ή πόλεμος»

Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή μεταξύ «ειρήνης ή πολέμου» και «διαλόγου ή αντιπαράθεσης», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη καθώς η χώρα του φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ομιλία αυτή έγινε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, προέτρεψε τον Κινέζο ηγέτη να αναγνωρίσει τη συμβολή των ΗΠΑ στην εξασφάλιση της ελευθερίας της Κίνας, ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι το Πεκίνο συνωμοτεί εναντίον της Ουάσινγκτον.

«Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», είπε ο Τραμπ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας είναι μεταξύ των ηγετών από περισσότερες από 20 χώρες που παρευρέθηκαν στην στρατιωτική παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» στο Πεκίνο στην πλατεία Τιενανμέν. Η Κίνα διοργανώνει δεξίωση μετά την παρέλαση και βραδινό γκαλά.

Είναι απίθανο η συνάντηση του Πούτιν και του Κιμ στο Πεκίνο να εκτροχιάσει τις συνεχιζόμενες εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας, καθώς και οι δύο πλευρές φάνηκαν να τάσσονται υπέρ της επίτευξης συμφωνίας τους επόμενους μήνες, δήλωσε ο Νιλ Τόμας, συνεργάτης για την πολιτική της Κίνας στην Asia Society.

Τούτου λεχθέντος, «το γεγονός ότι η Κίνα έχει αυτή την αυξημένη βαρυτική έλξη στην περιφερειακή διπλωματία δείχνει την πρόοδο που έχει καταφέρει να σημειώσει, ειδικά όταν υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με το εάν η Ουάσινγκτον θέλει να συνάψει εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες της Ασίας», πρόσθεσε.

Οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας κλιμακώθηκαν τον Απρίλιο με υψηλούς δασμούς ο ένας προς τον άλλον. Έκτοτε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να άρουν τους περισσότερους από τους πρόσθετους δασμούς μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, με την ελπίδα ότι μια προσωπική συνάντηση των Τραμπ και Σι τους επόμενους μήνες θα μπορούσε να μετριάσει τις τριβές.

Στην ομιλία του την Τετάρτη, ο Σι δεσμεύτηκε επίσης να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας .

Χωρίς να κατονομάσει την Ταϊβάν, το αυτοδιοικούμενο νησί που η Κίνα διεκδικεί ως δικό της, ο Σι τόνισε τον ρόλο του κινεζικού στρατού στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, σύμφωνα με μια μετάφραση της ομιλίας του στα κινέζικα από το CNBC.

Η παρέλαση περιελάμβανε πυραύλους, στρατιωτικά φορτηγά, άρματα μάχης, αυτόνομα οχήματα και άλλο εξοπλισμό που περνούσαν με θόρυβο από την πλατεία Τιενανμέν, στρατιώτες που περπατούσαν με τον χαρακτηριστικό βηματισμό της χήνας και μαχητικά αεροσκάφη που έσχιζαν τον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα, καθώς η Κίνα επιδεικνύει τη στρατιωτική της δύναμη.

⚡️Chinese soldiers march in military parade celebrating 80th anniversary of victory over Japan in WW2. 🎥 China showcases nuclear missiles, anti-drone tech, and unmanned fighter jets at Victory Day parade in Beijing. 🎥📸 pic.twitter.com/oeu4tEqugh — The World War (@TheWorldWar12) September 3, 2025

Η έντονα «σκηνοθετημένη» στρατιωτική παρέλαση είχε σχεδιαστεί για να παρουσιάσει μερικά από τα νεότερα όπλα και εξοπλισμό εγχώριας κατασκευής της χώρας.

Οι επίσημοι αφηγητές της παρέλασης τόνισαν επίσης τις προσπάθειες της Κίνας που επικεντρώνονται στη διασφάλιση της ασφάλειας του διαδικτύου και των πληροφοριών.

«Οι παρευρισκόμενες ξένες αντιπροσωπείες θα επιδείξουν μεταβαλλόμενα πρότυπα στην κινεζική επιρροή, με τους Δυτικούς ηγέτες να απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε σε σημείωμά του ο Jeremy Chan, ανώτερος αναλυτής για την Κίνα και τη βορειοανατολική Ασία του Eurasia Group. Επεσήμανε ότι θα παραστούν οκτώ ηγέτες από τη Νοτιοανατολική Ασία, αντανακλώντας την αυξανόμενη περιφερειακή επιρροή της Κίνας.

«Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας απέρριψε την πρόσκληση της Κίνας, ενώ η απροσδόκητη παρουσία του Κιμ αποτελεί ένδειξη αναθέρμανσης των σχέσεων μεταξύ Πεκίνου και Πιονγιάνγκ», δήλωσε ο Τσαν. «Η Κίνα πιθανότατα επιδιώκει να κρατήσει τον Κιμ κοντά της ενόψει της αυξανόμενης συνεργασίας μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ρωσίας, καθώς και της ανανεωμένης διπλωματικής προσέγγισης από τη Σεούλ και την Ουάσινγκτον προς την Πιονγιάνγκ».

Η κόρη του Κιμ στην Κίνα

Ειδικοί σε θέματα της Βόρειας Κορέας επεσήμαναν ότι η συμμετοχή της κόρης του Κιμ, Κιμ Τζου Άε, σε μια σημαντική διεθνή διπλωματική εκδήλωση θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

«Το γεγονός ότι η Κιμ Τζου Άε στεκόταν ακριβώς πίσω από τον Κιμ Γιονγκ Ουν και παρακολούθησε ανώτερους Κινέζους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Γουάντ Γι, να χαιρετούν την Κιμ Τζου Άε, δείχνει ότι η κόρη του Κιμ συνεχίζει να λαμβάνει την ίδια μεταχείριση πρωτοκόλλου με τον «δεύτερο στην ιεραρχία» της Βόρειας Κορέας, ακόμη και όταν βρίσκεται στο εξωτερικό», δήλωσε στο NBC News την Τρίτη ο Τσόνγκ Σέονγκ-Τσανγκ, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Σετζόνγκ, ενός think tank στη Σεούλ.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου — συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν — βρέθηκαν επίσης στην Τιαντζίν το Σαββατοκύριακο για τη μεγαλύτερη από ποτέ σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δεν παρέμεινε για την παρέλαση — ενώ η φωτογραφία και το βίντεό του με τον Πούτιν και τον Σι στην Τιαντζίν, να μοιράζονται γέλια, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής είχαν γίνει viral.

Ο Σι κάθισε δίπλα στον Πούτιν σε μια παρόμοια στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα τον Μάιο. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Τρίτη στο Πεκίνο και οι χώρες υπέγραψαν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου « Δύναμη της Σιβηρίας 2», που είχε καθυστερήσει εδώ και καιρό .

Η μεγάλη παρέλαση του 2019

Η Κίνα διοργάνωσε τελευταία στρατιωτική παρέλαση το 2019 για να τιμήσει την 70ή επέτειο της διακυβέρνησης του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Μιλώντας από την εμβληματική πύλη της πόλης με θέα στην πλατεία Τιενανμέν, ο Σι δήλωσε τότε ότι « καμία δύναμη δεν μπορεί να σταματήσει τον κινεζικό λαό και το κινεζικό έθνος να προχωρήσουν μπροστά».

Ο Κινέζος ηγέτης, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία το 2013, κατάργησε τα όρια θητείας το 2018.

Ο Πούτιν είχε παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το 2015 για τον εορτασμό της 70ής επετείου από το τέλος του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Παρκ Γκουν-χιέ, τότε πρόεδρος της Νότιας Κορέας, είχε παραστεί, όπως και κυβερνητικοί εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Γαλλίας, ανέφερε η έκθεση του 2015, σημειώνοντας ότι μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.

Η Κίνα χαρακτηρίζει την παρέλαση της Τετάρτης ως «80ή επέτειο της νίκης της χώρας κατά της ιαπωνικής επιθετικότητας και της νίκης του κόσμου κατά του φασισμού». Ολοκληρώθηκε με την απελευθέρωση περιστεριών, που συμβολίζουν την ειρήνη, και χρωματιστών μπαλονιών.