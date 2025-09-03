Κίνα: Ο Σι έθεσε το δίλημμα – Μια επιλογή για τον κόσμο, «ειρήνη ή πόλεμος»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ηγέτες από 20 χώρες παρευρέθηκαν στη στρατιωτική παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» στο Πεκίνο

Κόσμος 03.09.2025, 17:45
Κίνα: Ο Σι έθεσε το δίλημμα – Μια επιλογή για τον κόσμο, «ειρήνη ή πόλεμος»
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επιλογή μεταξύ «ειρήνης ή πολέμου» και «διαλόγου ή αντιπαράθεσης», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη καθώς η χώρα του φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση για την 80ή επέτειο από το τέλος του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ομιλία αυτή έγινε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, προέτρεψε τον Κινέζο ηγέτη να αναγνωρίσει τη συμβολή των ΗΠΑ στην εξασφάλιση της ελευθερίας της Κίνας, ενώ παράλληλα ισχυρίστηκε ότι το Πεκίνο συνωμοτεί εναντίον της Ουάσινγκτον.

«Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», είπε ο Τραμπ.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας είναι μεταξύ των ηγετών από περισσότερες από 20 χώρες που παρευρέθηκαν στην στρατιωτική παρέλαση της «Ημέρας της Νίκης» στο Πεκίνο στην πλατεία Τιενανμέν. Η Κίνα διοργανώνει δεξίωση μετά την παρέλαση και βραδινό γκαλά.

Είναι απίθανο η συνάντηση του Πούτιν και του Κιμ στο Πεκίνο να εκτροχιάσει τις συνεχιζόμενες εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας, καθώς και οι δύο πλευρές φάνηκαν να τάσσονται υπέρ της επίτευξης συμφωνίας τους επόμενους μήνες, δήλωσε ο Νιλ Τόμας, συνεργάτης για την πολιτική της Κίνας στην Asia Society.

Τούτου λεχθέντος, «το γεγονός ότι η Κίνα έχει αυτή την αυξημένη βαρυτική έλξη στην περιφερειακή διπλωματία δείχνει την πρόοδο που έχει καταφέρει να σημειώσει, ειδικά όταν υπάρχει αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με το εάν η Ουάσινγκτον θέλει να συνάψει εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες της Ασίας», πρόσθεσε.

Οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας κλιμακώθηκαν τον Απρίλιο με υψηλούς δασμούς ο ένας προς τον άλλον. Έκτοτε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να άρουν τους περισσότερους από τους πρόσθετους δασμούς μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, με την ελπίδα ότι μια προσωπική συνάντηση των Τραμπ και Σι τους επόμενους μήνες θα μπορούσε να μετριάσει τις τριβές.

Στην ομιλία του την Τετάρτη, ο Σι δεσμεύτηκε επίσης να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας .

Χωρίς να κατονομάσει την Ταϊβάν, το αυτοδιοικούμενο νησί που η Κίνα διεκδικεί ως δικό της, ο Σι τόνισε τον ρόλο του κινεζικού στρατού στην υπεράσπιση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, σύμφωνα με μια μετάφραση της ομιλίας του στα κινέζικα από το CNBC.

Η παρέλαση περιελάμβανε πυραύλους, στρατιωτικά φορτηγά, άρματα μάχης, αυτόνομα οχήματα και άλλο εξοπλισμό που περνούσαν με θόρυβο από την πλατεία Τιενανμέν, στρατιώτες που περπατούσαν με τον χαρακτηριστικό βηματισμό της χήνας και μαχητικά αεροσκάφη που έσχιζαν τον ουρανό πάνω από την πρωτεύουσα, καθώς η Κίνα επιδεικνύει τη στρατιωτική της δύναμη.

Η έντονα «σκηνοθετημένη» στρατιωτική παρέλαση είχε σχεδιαστεί για να παρουσιάσει μερικά από τα νεότερα όπλα και εξοπλισμό εγχώριας κατασκευής της χώρας.

Οι επίσημοι αφηγητές της παρέλασης τόνισαν επίσης τις προσπάθειες της Κίνας που επικεντρώνονται στη διασφάλιση της ασφάλειας του διαδικτύου και των πληροφοριών.

«Οι παρευρισκόμενες ξένες αντιπροσωπείες θα επιδείξουν μεταβαλλόμενα πρότυπα στην κινεζική επιρροή, με τους Δυτικούς ηγέτες να απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε σε σημείωμά του ο Jeremy Chan, ανώτερος αναλυτής για την Κίνα και τη βορειοανατολική Ασία του Eurasia Group. Επεσήμανε ότι θα παραστούν οκτώ ηγέτες από τη Νοτιοανατολική Ασία, αντανακλώντας την αυξανόμενη περιφερειακή επιρροή της Κίνας.

«Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας απέρριψε την πρόσκληση της Κίνας, ενώ η απροσδόκητη παρουσία του Κιμ αποτελεί ένδειξη αναθέρμανσης των σχέσεων μεταξύ Πεκίνου και Πιονγιάνγκ», δήλωσε ο Τσαν. «Η Κίνα πιθανότατα επιδιώκει να κρατήσει τον Κιμ κοντά της ενόψει της αυξανόμενης συνεργασίας μεταξύ Βόρειας Κορέας και Ρωσίας, καθώς και της ανανεωμένης διπλωματικής προσέγγισης από τη Σεούλ και την Ουάσινγκτον προς την Πιονγιάνγκ».

Η κόρη του Κιμ στην Κίνα

Ειδικοί σε θέματα της Βόρειας Κορέας επεσήμαναν ότι η συμμετοχή της κόρης του Κιμ, Κιμ Τζου Άε, σε μια σημαντική διεθνή διπλωματική εκδήλωση θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

«Το γεγονός ότι η Κιμ Τζου Άε στεκόταν ακριβώς πίσω από τον Κιμ Γιονγκ Ουν και παρακολούθησε ανώτερους Κινέζους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Γουάντ Γι, να χαιρετούν την Κιμ Τζου Άε, δείχνει ότι η κόρη του Κιμ συνεχίζει να λαμβάνει την ίδια μεταχείριση πρωτοκόλλου με τον «δεύτερο στην ιεραρχία» της Βόρειας Κορέας, ακόμη και όταν βρίσκεται στο εξωτερικό», δήλωσε στο NBC News την Τρίτη ο Τσόνγκ Σέονγκ-Τσανγκ, αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Σετζόνγκ, ενός think tank στη Σεούλ.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου — συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν — βρέθηκαν επίσης στην Τιαντζίν το Σαββατοκύριακο για τη μεγαλύτερη από ποτέ σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δεν παρέμεινε για την παρέλαση — ενώ η φωτογραφία και το βίντεό του με τον Πούτιν και τον Σι στην Τιαντζίν, να μοιράζονται γέλια, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής είχαν γίνει viral.

Ο Σι κάθισε δίπλα στον Πούτιν σε μια παρόμοια στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα τον Μάιο. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Τρίτη στο Πεκίνο και οι χώρες υπέγραψαν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου « Δύναμη της Σιβηρίας 2», που είχε καθυστερήσει εδώ και καιρό .

Η μεγάλη παρέλαση του 2019

Η Κίνα διοργάνωσε τελευταία στρατιωτική παρέλαση το 2019 για να τιμήσει την 70ή επέτειο της διακυβέρνησης του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Μιλώντας από την εμβληματική πύλη της πόλης με θέα στην πλατεία Τιενανμέν, ο Σι δήλωσε τότε ότι « καμία δύναμη δεν μπορεί να σταματήσει τον κινεζικό λαό και το κινεζικό έθνος να προχωρήσουν μπροστά».

Ο Κινέζος ηγέτης, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία το 2013, κατάργησε τα όρια θητείας το 2018.

Ο Πούτιν είχε παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση της Κίνας το 2015 για τον εορτασμό της 70ής επετείου από το τέλος του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Παρκ Γκουν-χιέ, τότε πρόεδρος της Νότιας Κορέας, είχε παραστεί, όπως και κυβερνητικοί εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Γαλλίας, ανέφερε η έκθεση του 2015, σημειώνοντας ότι μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ.

Η Κίνα χαρακτηρίζει την παρέλαση της Τετάρτης ως «80ή επέτειο της νίκης της χώρας κατά της ιαπωνικής επιθετικότητας και της νίκης του κόσμου κατά του φασισμού». Ολοκληρώθηκε με την απελευθέρωση περιστεριών, που συμβολίζουν την ειρήνη, και χρωματιστών μπαλονιών.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από Κόσμος
Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;
Κόσμος

Economist: Γιατί δεν αντιστέκεται κανείς σε έναν αντιδημοφιλή Τραμπ;

Με τους Ρεπουμπλικανούς να είναι δουλοπρεπείς και τα δικαστήρια βραδυκίνητα, ο Economist αναρωτιέται αν οι Δημοκρατικοί να κινητοποιηθούν εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ;

Ντόναλντ Τραμπ: Η black list των χωρών που φυλακίζουν Αμερικανούς
Κόσμος

Ο Τραμπ μαινόμενος - Σε «μαύρη λίστα» όσοι φυλακίζουν Αμερικανούς

Τι προβλέπει το διάταγμα του Τραμπ και ποιες χώρες στοχοποιεί

Η Νορβηγία και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επικαιρότητα

Το ευρωπαϊκό δίλημμα της Νορβηγίας - Οι επιλογές

Η Νορβηγία καλείται να επιλέξει ανάμεσα στη βελτίωση του ΕΟΧ, την πλήρη ένταξη στην ΕΕ ή έναν δύσκολο «ελβετικό δρόμο», με το κόστος της αποχής από τα κέντρα αποφάσεων να αυξάνεται συνεχώς.

Γιώργος Μαζιάς
Μέγαρο Μαξίμου: Με φλερτ στην εσωκομματική αντιπολίτευση ψάχνει τη νηνεμία εν όψει ΔΕΘ
89η ΔΕΘ

Το Μαξίμου επιχειρεί να κατευνάσει την εσωκομματική αντιπολίτευση ενόψει ΔΕΘ

Να ρίξει γέφυρες προς βουλευτές που κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθεί το μέγαρο Μαξίμου, επιχειρώντας να αμβλύνει το μέτωπο στο εσωτερικό της ΝΔ, εν μέσω ΔΕΘ.

Lotus: Τα εμπόδια στην προσπάθεια να γίνει μια «Βρετανική Porsche»
Επικαιρότητα

H Lotus θέλει να γίνει η «βρετανική Porsche»

Τα φιλόδοξα σχέδια του Κινέζου ιδιοκτήτη της Lotusγια την κατασκευή σπορ αυτοκινήτων παρεμποδίζονται από χαοτικές αποφάσεις, αποχωρήσεις και περικοπές θέσεων εργασίας

Taco Bell: Με «πειραγμένα» αναψυκτικά και κοτόπουλο στοχεύει να συνεχίσει να ξεπερνά τα burgers
Επικαιρότητα

Το σχέδιο της Taco Bell στη μάχη με τα burgers

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Taco Bell, Σον Τρεσβάντ περιέγραψε τις στρατηγικές για την ανάπτυξη στο εξωτερικό και την προσέλκυση της GenZ

Latest News
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Economy

Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Η απουσία ενιαίου αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή ανακοίνωσης μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Economy

89η ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ για τη φορολογία και τα εισοδήματα

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth
English Edition

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth

assenger numbers at Athens International Airport rose 6.8% in the first eight months of 2025, while tourists from ten key countries accounted for nearly 70% of Greece’s travel revenue last year

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κερδίζει την κούρσα; – Η Αμερική ή η Κίνα ;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΗΠΑ vs Κίνα: Ποιος κερδίζει την κούρσα της ΑΙ;

Η Κίνα, προσφέρει στον κόσμο ένα όραμα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης προσιτό και βασισμένο στα αποτελέσματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία
89η ΔΕΘ

OT Forum - Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι θα εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο