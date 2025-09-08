1555-Βιντεοκλήση στη νοηματική: O ρόλος της Choose

Στον αέρα βρίσκεται και η καμπάνια επικοινωνίας της Choose για τη νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης

1555-Βιντεοκλήση στη νοηματική: O ρόλος της Choose
Καθοριστική συμβολή στη νέα εποχή της εξυπηρέτησης του πολίτη από το κράτος έχει η Choose σε συνεργασία με την εταιρεία COSMOTE e-Value και την Mediatel. Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατέχει τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία σε έργα ψηφιακής επικοινωνίας και δημόσιας εξυπηρέτησης.

Η ψηφιακή εξυπηρέτηση του 1555, του τετραψήφιου αριθμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επεκτείνεται και πολίτες με προβλήματα ακοής έχουν πλέον την δυνατότητα να εξυπηρετούνται στην ελληνική νοηματική γλώσσα μέσω βιντεοκλήσης.

Η επέκταση του 1555 είναι μέρος της εξέλιξης ενός μεγάλου, τεχνικά πολύπλοκου και διοικητικά απαιτητικού έργου που άλλαξε τον τρόπο που ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με το κράτος – και η συμμετοχή της Choose στην υλοποίηση αυτού, είναι ηγετική.

Ο τετραψήφιος αριθμός

O τετραψήφιος αριθμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ξεκίνησε το 2021 ως ένα μεγάλο και απαιτητικό project, με στόχο να συγκεντρώσει σε μία πύλη την πληροφόρηση και την υποστήριξη για ασφαλιστικά, εργασιακά και κοινωνικά θέματα.

Η Choose, ως μέλος της κοινοπραξίας που ανέλαβε την υλοποίηση, όχι μόνο παρέδωσε το έργο εντός χρονοδιαγράμματος, αλλά μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και της τεχνικής εξέλιξης είναι μέρος της συνεχούς επέκτασης αυτού: 4 χρόνια μετά, το 1555 έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς, μέσω του οποίου ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί από 10 φορείς του Δημοσίου.

Πάνω από 400 άνθρωποι απασχολούνται στο έργο, με περισσότερους από 350 να είναι εκπρόσωποι εξυπηρέτησης, σε ένα υπερσύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο σχεδιασμένο να εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες την ημέρα, με ελάχιστο χρόνο αναμονής.

Ένα πολυκαναλικό σύστημα εξυπηρέτησης στη διάθεση των πολιτών, με γνώμονα το ότι η εξυπηρέτηση είναι δικαίωμα όλων και την τεχνογνωσία της Choose στην υπηρεσία του πολίτη.

Η καμπάνια επικοινωνίας

Στον αέρα βρίσκεται και η καμπάνια επικοινωνίας για τη νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης του 1555 μέσω βιντεοκλήσης στη νοηματική γλώσσα για τους πολίτες με προβλήματα ακοής. Με κεντρικό μήνυμα «Γιατί η εξυπηρέτηση είναι δικαίωμα και σε αυτήν είμαστε όλοι ίσοι.» και με ειδικά διαμορφωμένο περιεχόμενο ανά μέσο, η καμπάνια τρέχει σε Τηλεόραση, Τύπο, Websites & Social Media και Ραδιόφωνο.

