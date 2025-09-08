ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Διανομή προμερίσματος χρήσης 2025

Tη διανομή προμερίσματος για τη χρήση του 2025, ύψους 27.969.192 ευρώ ή 0,121 ευρώ ανά μετοχή ανακοίνωσε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, μετά τη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το παραπάνω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5%, σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 4646/2019 (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για τους Μετόχους, οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό μερίσματος ανέρχεται σε 0,1146357488 ευρώ ανά μετοχή.

Από την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς το δικαίωμα προμερίσματος (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο προμέρισμα).

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025 (record date).

Το προσωρινό μέρισμα (μείον τις σύμφωνα με το νόμο φορολογικές επιβαρύνσεις / κρατήσεις) θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025 μέσω της πληρώτριας τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».