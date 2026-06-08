EAEE: Aύξηση 8,7% στα ασφαλιστήρια κατοικίας το 2025

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Άνοδο της τάξης του 8,7% κατέγραψαν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας στην Ελλάδα έως το τέλος του 2025, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), με το συνολικό πλήθος των συμβολαίων σε ισχύ να ανέρχεται σε 1.355.133 στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Πόσες εταιρείες συμμετείχαν στην έρευνα της ΕΑΕΕ

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 25 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που καλύπτουν το 98,5% της παραγωγής ασφαλίσεων Περιουσίας, δείχνει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου των κατοικιών της χώρας διαμορφώθηκε στο 20,5%.

Οι ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτιρίου ανήλθαν σε 1.184.046, αυξημένες κατά 11,1% σε σχέση με το τέλος του 2024, με την ασφαλιστική κάλυψη για τις κατοικίες αυτές να φθάνει το 17,9%.

Οι καλύψεις που συνδέονται με την έκπτωση ΕΝΦΙΑ

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση στα συμβόλαια που περιλαμβάνουν κάλυψη για καιρικά φαινόμενα και σεισμό, δηλαδή τις καλύψεις που συνδέονται με την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ. Οι κατοικίες με αυτές τις καλύψεις αυξήθηκαν κατά 27,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα της 31ης Δεκεμβρίου 2024. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό τους επί του συνόλου των ασφαλιστηρίων με κάλυψη κτιρίου ανήλθε στο 71,5% από 62,2% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ΕΑΕΕ επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή δείχνει πως τα συμβόλαια περιουσίας εμπλουτίζονται σταδιακά με καλύψεις για καταστροφικά γεγονότα, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, συμβάλλοντας στη μείωση του ασφαλιστικού κενού προστασίας των κατοικιών.

Η κατανομή των συμβολαίων

Σε ότι αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη κανονικών κατοικιών μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας συνολικά ανά Περιφέρεια στις 31/12/2025, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος βαθμός κάλυψης απαντάται στην Αττική. Ειδικότερα, στην Αττική το σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων ανέρχεται σε 622.305 με την ασφαλιστική κάλυψη να ανέρχεται στο 28,8%, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 196.452 συμβόλαια και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος με 74.560 συμβόλαια.