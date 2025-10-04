Γάζα: Μείωση των επιθέσεων του Ισραήλ μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ

Παρα τη μείωση των επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα , ύστερα απο την απαίτηση προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς, ο φόρος του αίματος είναι αβάστακτος: Τουλάχιστον 21 άτομα σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιδρομές στην κατεστραμμένη παλαιστινιακή περιοχή από την Παρασκευή το βράδυ, όταν ο Τραμπ ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του.

Η πρωτοβουλία Τραμπ ήρθε ως απάντηση στη θετική υποδοχή και στη δήλωση της Χαμάς ότι είναι έτοιμη να απελευθερώσει τους ομήρους, σύμφωνα με το σχέδιό του για τον τερματισμό του διετούς πολέμου.

Νέες απώλειες στη Γάζα

Έντεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους σε σποραδικά περιστατικά, ενώ 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σκοτώθηκαν και πολλά άλλα τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επίθεση σε σπίτι στη συνοικία Τούφα της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολλά άλλα κτίρια της περιοχής.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε σε πρωινή ενημέρωση ότι οι ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 66 Παλαιστινίων σε ολόκληρο τον θύλακα τις τελευταίες 24 ώρες.

Οχι, άλλες καθυστερήσεις λέει ο Τραμπ

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι εκτιμά το γεγονός ότι το Ισραήλ «σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς» και προέτρεψε τη Χαμάς, την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση που ελέγχει τη Γάζα, να ενεργήσει γρήγορα σχετικά με το σχέδιό του «αλλιώς όλα θα χαθούν».

«Δεν θα ανεχθώ καθυστερήσεις, τις οποίες πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβούν, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα που θα θέσει ξανά τη Γάζα σε κίνδυνο. Ας το κάνουμε αυτό, ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα αντιμετωπιστούν δίκαια!» δήλωσε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Χαμάς προκάλεσε την ευνοϊκή αντίδραση του Τραμπ την Παρασκευή, δηλώνοντας ότι αποδέχεται ορισμένα βασικά σημεία της ειρηνευτικής πρότασης 20 σημείων, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου, της αποχώρησης του Ισραήλ και της απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων αιχμαλώτων.

Στην Ουάσινγκτον, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε το Σάββατο ότι ο Τραμπ έστελνε τους απεσταλμένους του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στην Αίγυπτο για να οριστικοποιήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων και να συζητήσουν μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της Αιγύπτου Al Qahera News ανέφερε ότι παλαιστινιακές και ισραηλινές αντιπροσωπείες θα παρευρεθούν επίσης σε «έμμεσες συνομιλίες» για το σχέδιο Τραμπ.