Φάμελλος Να υπάρξει συνεργασία με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ακόμη ότι γινόμαστε μάρτυρες της απαράδεκτης στάσης του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ απέναντι στη δολοφονική κυβέρνηση Νετανιάχου που δεν δίστασε να επιτεθεί και στους Έλληνες του στολίσκου προς τη Γάζα.

«Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει την κυβέρνηση Νετανιάχου που συνεχίζει τους βομβαρδισμούς. Αντί να ορθώσει το ανάστημά της η ελληνική κυβέρνηση, γίνεται η ουρά των ισχυρών. Ο κ. Μητσοτάκης υποκλίνεται στο νόμο του ισχυρού και αρνείται να χρησιμοποιήσει τον όρο γενοκτονία».

Αναφερόμενος στον Global Sumud Flotilla, ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε τον στολίσκο «γροθιά στην αδικία» και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα οφείλει να εγγυηθεί την ασφαλή και ομαλή επιστροφή των Ελληνίδων και Ελλήνων που επέβαιναν στα σκάφη.

Επίσης, τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει άμεσα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να ζητήσει για την ειρηνευτική διαδικασία να υπάρξει συζήτηση και απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Γιατί αυτό που χρειάζεται είναι εκεχειρία αλλά και λύση στην Παλαιστίνη, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι του νόμου του ισχυρού», συμπλήρωσε.

Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, κάθε μέρα που περνά, η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα μας σε υποχωρήσεις. Η εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι ο καθρέφτης της ανεπάρκειας του κ. Μητσοτάκη.

«Η χώρα μας απουσιάζει από κρίσιμες διεθνείς συζητήσεις, χάνει έδαφος σε όλα τα μέτωπα, απομακρύνεται από παραδοσιακούς συμμάχους», είπε, προσθέτοντας ότι αποκορύφωμα αποτελεί η πρόσφατη ακύρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον κ. Ερντογάν.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε ότι ο κ. Μητσοτάκης, στα Βαλκάνια, υπονόμευσε ακόμη και τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ στο Κυπριακό δεν έχει αναλάβει ουσιαστική πρωτοβουλία και έχει κάνει υποχωρήσεις στη Λιβύη, στην Αίγυπτο και στην Αλβανία.

«Είναι μία επικίνδυνη κυβέρνηση και για το λόγο αυτό πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Έχουν αποτύχει σε όλα», είπε.

Συνεχίζοντας την ομιλία του, ο κ. Φάμελλος έκανε ειδική μνεία στους λογαριασμούς που πνίγουν τα νοικοκυριά, στους φόρους, στα υπέρογκα ενοίκια.

«Γιατί να θησαυρίζουν οι τράπεζες και η ΔΕΗ, και τα golden boys να μοιράζονται υπέρογκα προκλητικά μεγάλα μπόνους, αντί να προσφέρουν φθηνότερους λογαριασμούς στο ρεύμα και μηδενικές προμήθειες στις τράπεζες;», αναρωτήθηκε και τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική.

Υπενθύμισε τη δέσμη πολιτικών που ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στη ΔΕΘ, η οποία απαντά στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας, των εργαζομένων, της μεσαίας τάξης, των νέων και των ευάλωτων.

Μεταξύ άλλων, μηδενισμό των συντελεστών ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για ένα χρόνο και στη συνέχεια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μείωσης των συντελεστών, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επαναφορά μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά, ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις μέχρι 30.000 ευρώ, 13ο και 14ο μισθό στο δημόσιο, προστασία της πρώτης κατοικίας.

Από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Φάμελλος πρότεινε όλα τα προοδευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεκινήσουν τη διαμόρφωση κοινής στάσης απέναντι στο αντεργατικό -όπως το χαρακτήρισε- νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή: «Το νομοσχέδιο του 13ωρου, του εργασιακού μεσαίωνα».

Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα να συνυπογράψουν κοινή δήλωση, απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου-εκτρώματος για το 13ωρο.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στην παρουσία της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, της Λάουρα Κοβέσι στην Ελλάδα, η οποία «προκάλεσε πανικό στο Μαξίμου».

Ο ίδιος τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αγνοήσει επανειλημμένα την υποχρέωση λογοδοσίας, μετατρέποντας τη Βουλή σε «πλυντήριο ευθυνών» για τους υπουργούς της. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι δύο φορές απέρριψε τις προτάσεις προκαταρκτικής εξέτασης που ζήτησε η κυρία Κοβέσι για τις υποθέσεις της 717 και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι λόγω αυτής της ασυδοσίας και της καταπάτησης κάθε έννοιας δικαίου χρειάζεται κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 86 και συνταγματική αναθεώρηση. Πρότεινε επίσης τη δημιουργία δημόσιου διαλόγου με τα προοδευτικά κόμματα, αξιοποιώντας τη νομική επιστήμη και ευρωπαϊκές πρακτικές, για να διαμορφωθεί κοινή πρόταση που θα διασφαλίζει λογοδοσία και περιορισμό της αυθαιρεσίας της κυβέρνησης.

Στη συνέχεια, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «η τραγωδία των Τεμπών δεν μπορεί να ξεχαστεί». Υπενθύμισε ότι η απώλεια 57 ζωών και η συγκάλυψη από την κυβέρνηση έχει στιγματίσει την ελληνική κοινωνία, και τόνισε ότι «εκεί το ίδιο μοτίβο, καμία λογοδοσία, για όλα φταίνε οι άλλοι».

Κάλεσε σε άμεση δράση για τη ζωή και την υγεία του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος βρίσκεται σε απεργία πείνας 20 ημέρες διεκδικώντας το αυτονόητο: «Εκταφή και ιατροδικαστικές εξετάσεις για να μάθει την αλήθεια». Όπως είπε, «δεν υπάρχει ούτε λεπτό περιθώριο καθυστέρησης» και η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει τη συγκάλυψη και να δώσει άμεση έγκριση στο αίτημα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι «με την κυβέρνηση Μητσοτάκη το κράτος δικαίου έχει δεχθεί καίριο πλήγμα», καθώς «οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία της εκτελεστικής εξουσίας», «η Δικαιοσύνη πιέζεται, η διαφάνεια θυσιάζεται και οι Ανεξάρτητες Αρχές δέχονται επιθέσεις», και ότι η έννοια της λογοδοσίας υπονομεύεται καθημερινά.

Στη συνέχεια, ο κ. Φάμελλος κάλεσε «όλο τον προοδευτικό κόσμο» να συμμετάσχει στον κοινό αγώνα για δικαιοσύνη και λογοδοσία.

Όπως είπε, «η Αριστερά γεννήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων να ζουν με αξιοπρέπεια, ελευθερία και δικαιοσύνη» και στόχος είναι «να αλλάξουμε τον κόσμο, να τον κάνουμε πιο δίκαιο και πιο ανθρώπινο».

Τέλος, κάλεσε σε ενεργή συμμετοχή στον ΣΥΡΙΖΑ: «Με την ανασυγκρότηση του κόμματος και την καμπάνια μας για την Προοδευτική Ελλάδα, να κάνουμε μαζί με την κοινωνία το μεγάλο βήμα για πολιτική ανατροπή και αλλαγή» και τόνισε ότι «απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και για την κινητοποίηση των δημοκρατικών πολιτών είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ δυνατός, δυναμικός και αξιόπιστος».