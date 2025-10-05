Coty: Σε σταυροδρόμι η πώληση του τμήματος μαζικής ομορφιάς

Η λάμψη των καλλυντικών δεν αρκεί πάντα για να σώσει μια εταιρεία.

Η Coty, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες της παγκόσμιας βιομηχανίας ομορφιάς, βλέπει το τμήμα μαζικής αγοράς της να χάνει έδαφος και να δυσκολεύεται να βρει αγοραστές, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.

Τα γερασμένα brands, η αργή καινοτομία και η πίεση από ταχύτατα ανερχόμενες μάρκες δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που απειλεί τα σχέδια της εταιρείας για απομείωση χρέους και νέες επενδύσεις.

Το δύσκολο χαρτί του μακιγιάζ για την Coty

Η Coty ανακοίνωσε ότι ξεκινά αναθεώρηση του τμήματος Consumer Beauty – στο οποίο ανήκουν τα CoverGirl και Rimmel – με στόχο πιθανή πώληση ή αυτόνομη πορεία.

Παρά τα ετήσια έσοδα των 1,2 δισ. δολαρίων, το τμήμα χάνει συνεχώς μερίδιο αγοράς από ανταγωνιστές που καινοτομούν ταχύτερα και προσφέρουν πιο ελκυστικές τιμές.

Γιατί δυσκολεύεται να πουληθεί

Αναλυτές της Barclays χαρακτήρισαν τη μονάδα «δύσκολο περιουσιακό στοιχείο», εκτιμώντας την αξία της μεταξύ 690 και 950 εκατ. δολαρίων.

Ο Dan Su της Morningstar σημείωσε ότι «τα brands δεν δείχνουν φρέσκα στους σημερινούς καταναλωτές, κι αυτό είναι κρίσιμο στον χώρο των καλλυντικών».

Οι πιθανοί αγοραστές

Η αγορά δείχνει ενδιαφέρον για μικρότερες και πιο δυναμικές μάρκες, όπως η Rhode της Hailey Bieber που αγοράστηκε φέτος από την Elf Beauty έναντι 1 δισ. δολαρίων.

Ιδιωτικά επενδυτικά funds θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν για το τμήμα της Coty, με τα Permira και L Catterton να αναφέρονται μεταξύ πιθανών μνηστήρων.

«Πιο πιθανό είναι να δούμε τμηματικές συμφωνίες και όχι μια συνολική πώληση», σχολίασε ο Michael Ashley Schulman της Running Point Capital Advisors.

Οι προκλήσεις της Consumer Beauty

Το τμήμα κατέγραψε πτώση πωλήσεων 8% το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου, με τους αναλυτές να προβλέπουν νέα μείωση.

Η Coty αδυνατεί να ανταγωνιστεί τις influencer-μάρκες που κατακτούν τα social media, ενώ η in-house παραγωγή την κάνει πιο αργή σε σχέση με εταιρείες όπως η Elf που συνεργάζονται με τρίτους παραγωγούς.

«Είναι μια κατάσταση σαν παγόβουνο που λιώνει», δήλωσε η αναλύτρια της Bank of America, Anna Lizzul.

Το άρωμα ως κεντρικό στοίχημα

Μετά την εξαγορά του τμήματος καλλυντικών της Procter & Gamble το 2015 έναντι 12,5 δισ. δολαρίων, η Coty στράφηκε σε αρώματα, τα οποία σήμερα αποτελούν το 69% των πωλήσεων της.

Ο κλάδος αυτός αναπτύσσεται με ρυθμούς 2%-9%, όμως εξαρτάται έντονα από άδειες χρήσης που λήγουν μέσα στα επόμενα τριάμισι χρόνια.

Μόνο το συμβόλαιο με τη Gucci εκτιμάται ότι αποφέρει 500 εκατ. δολάρια ετησίως – σχεδόν διπλάσιο ποσό από τη συνολική ελεύθερη ροή μετρητών της Coty.

Σταυροδρόμι για το μέλλον

Η πώληση του μακιγιάζ μαζικής αγοράς ίσως φέρει πολύτιμη ρευστότητα, αλλά η αβεβαιότητα για την αξία του τμήματος και η ανάγκη διαρκούς επένδυσης στον τομέα των αρωμάτων καθιστούν την επόμενη κίνηση της Coty κρίσιμη για το μέλλον της.