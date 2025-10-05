Γάζα: Ξεκινούν τη Δευτέρα οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός

Η ανταλλαγή Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων θα γίνει αμέσως μόλις επιτευχθεί συμφωνία, ενώ ο αφοπλισμός της Χαμάς θα γίνει σε δεύτερο στάδιο, δήλωσε ο Νετανιάχου

Κόσμος 05.10.2025, 10:25
Γάζα: Ξεκινούν τη Δευτέρα οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός
Φύλλια Πολίτη

Για ακόμα μία φορά οι διαπραγματευτικές ομάδες της Χαμάς, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των αραβικών κρατών συγκεντρώνονται στο Κάιρο για τις πιο κρίσιμες μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις εκεχειρίας στη Γάζα.

Για ακόμα μία φορά οι διαπραγματευτικές ομάδες της Χαμάς, του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των αραβικών κρατών συγκεντρώνονται στο Κάιρο για τις πιο κρίσιμες μέχρι στιγμής διαπραγματεύσεις εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έφτασε στην Αίγυπτο με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος έγινε δισεκατομμυριούχος ποντάροντας στην ανάπτυξη σχέσεων με καθεστώτα και μεγιστάνες της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να συζητήσουν τις κρίσιμες λεπτομέρειες της πρότασης εκεχειρίας του Τραμπ που εν μέρει έχει αποδεχτεί η Χαμάς.

Η πρόταση αυτή, που για πολλούς είναι μία πρόταση που συνέταξε ο Νετανιάχου και παρουσίασε ο Τραμπ, έτυχε θετικής αποδοχής τόσο από τα αραβικά καθεστώτα όσο από την Τουρκία και την Ε.Ε. παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με δεκάδες αξιωματούχους του ΟΗΕ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα απειλεί επίσης να διαταράξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Η πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ φαίνεται πως θορύβησε τις ΗΠΑ που δημόσια προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το γεγονός

Η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν Νετανιάχου και Τραμπ για να μιλήσουν για το «ειρηνευτικό σχέδιο» δεν τήρησε καν τα προσχήματα. Οι Παλαιστίνιοι απουσίαζαν πλήρως από τις συζητήσεις που αφορούν το μέλλον τους ενώ τις αποφάσεις τις παίρνουν οι μεγάλες δυνάμεις και οι περιφερειακοί παίκτες που έφτασαν να συμφωνούν τελικά με ένα σχέδιο διαιώνισης της κατοχής.

Η πρόταση αυτή ήρθε με τη μορφή τελεσιγράφου στη Χαμάς την ώρα που οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα δίνουν άνισο αγώνα επιβίωσης μετά από δύο χρόνια διαρκούς σφαγής, με τον λιμό να επελαύνει και όλες τις υποδομές διαλυμένες.

Υπό ασφυκτική πίεση από εχθρούς και φίλους και αντιμέτωπη με την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα, η παλαιστινιακή οργάνωση αποδέχτηκε το αίτημα της άμεσης απελευθέρωσης όλων των ομήρων εντός 72 ωρών από την επίτευξη συμφωνίας, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο δεν απεμπόλησε το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην αυτοδιάθεση τονίζοντας ότι τη μεταβατική διακυβέρνηση της Γάζας θα πρέπει να την έχουν Παλαιστίνιοι.

Στο Κάιρο θα λάβει επίσης χώρα μία σύσκεψη όλων των παλαιστινιακών παρατάξεων για να καταλήξουν σε κοινή γραμμή για το μεταπολεμικό μέλλον του θύλακα.

Οι όροι περί αφοπλισμού και μη συμμετοχής της Χαμάς στη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας είχαν γίνει δεκτοί από την οργάνωση σε προηγούμενα σχέδια συμφωνίας υπό τον όρο της προοπτικής ενός παλαιστινιακού κράτους, αλλά οι διαπραγματεύσεις τινάχτηκαν στον αέρα κάθε φορά από το Ισραήλ και τον Αύγουστο και από τις ΗΠΑ που έφτασαν να διαφωνούν με το σχέδιο που οι ίδιες είχαν προτείνει αφού η Χαμάς το έκανε αποδεκτό.

Αυτό που δεν ήταν αναμενόμενο τώρα, ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στη μερική αποδοχή της πρότασής του από τη Χαμάς. Ο αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε στον λογαριασμό του στα social media την αναλυτική απάντηση της Χαμάς λέγοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση είναι έτοιμη για διαρκή ειρήνη και διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τους βομβαρδισμούς.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έκπληκτος από την αντίδραση του αμερικανού προέδρου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα φροντίσει να υλοποιηθεί η πρώτη φάση της συμφωνίας – που αφορά την απελευθέρωση των ομήρων- και από εκεί και πέρα θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την «υλοποίηση του οράματος» του Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ δόθηκε εντολή στον στρατό να σταματήσει την επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας και να περιοριστεί σε «αμυντικές επιχειρήσεις», ωστόσο ακόμα 70 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινούς βομβαρδισμούς μετά την εντολή Τραμπ στο Τελ Αβίβ να σταματήσει την επίθεση.

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα το βράδυ του Σαββάτου, ο Νετανιάχου, επανέλαβε ότι η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας και ο αφοπλισμός της Χαμάς θα γίνουν είτε διπλωματικά είτε στρατιωτικά ενώ ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι ο στρατός σκοπεύει να μείνει τα επόμενα χρόνια στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ακολουθώντας την προσφιλή του τακτική, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε να κάνει αναρτήσεις στα social media με ρυθμό πολυβόλου δείχνοντας κυρίως προς την κατεύθυνση του Ισραήλ.

Η στάση του Τραμπ

Δημοσίευσε ρεπορτάζ του Axios με τον διάλογό του με τον «Μπίμπι» λέγοντας ότι ο Ισραηλινός ήταν αναγκασμένος να αποδεχτεί την απόφασή του για λήξη του πολέμου, έγραψε ότι το Τελ Αβίβ συμφώνησε να αποσυρθεί από ένα τμήμα της Γάζας προκειμένου να προχωρήσει η απελευθέρωση των ομήρων και γενικά εμφανίστηκε πολύ αισιόδοξος ότι η σύγκρουση θα τελειώσει σύντομα.

Φυσικά, όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα πορεία της δεύτερης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, κανείς δεν μπορεί να εξάγει συμπεράσματα από τις επίσημες δηλώσεις του που μπορεί να αλλάζουν από ώρα σε ώρα.

Το σίγουρο είναι πάντως ότι η πρόσφατη στάση του Τραμπ έρχεται σε μια συγκυρία που η διεθνής απομόνωση του Ισραήλ έχει αυξηθεί περισσότερο από ποτέ. Ο Νετανιάχου μίλησε σε μια άδεια αίθουσα στη συνέλευση του ΟΗΕ αφού 77 διπλωματικές αντιπροσωπείες είχαν αποχωρήσει εις ένδειξη διαμαρτυρίας, η επίθεση στο Global Sumud Flotilla ξεσήκωσε κύμα πρωτοφανών αντιδράσεων σε όλον τον πλανήτη, η είδηση της κακομεταχείρισης και του εξευτελισμού της Γκρέτα Τούνμπεργκ από τις ισραηλινές δυνάμεις προκαλεί αποτροπιασμό ακόμα και στους πιο μετριοπαθείς.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η αντίδραση εντός των ΗΠΑ. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μία μεγάλη μεταστροφή της κοινής γνώμης κατά του Ισραήλ δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η Gen Z στις ΗΠΑ εμφανίζεται να στηρίζει τη Χαμάς απέναντι στο Ισραήλ. Δημοσκόπηση που παρουσίασε η Washington Post αναφέρει ότι η δυσαρέσκεια ανάμεσα στους Αμερικανούς Εβραίους απέναντι στο Ισραήλ έχει επίσης αυξηθεί με ένα 40% των ερωτηθέντων να απαντά ότι το Τελ Αβίβ διαπράττει γενοκτονία.

Γάζα

Διαδήλωση ενός εκατομμυρίου στην Ιταλία το Σάββατο. Την Παρασκευή τα συνδικάτα προχώρησαν σε γενική απεργία για την Παλαιστίνη

Παγκόσμια αναταραχή και ανισορροπία

Η συνεχιζόμενη σφαγή στη Γάζα απειλεί επίσης να διαταράξει τις ισορροπίες στην περιοχή. Η πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ φαίνεται πως θορύβησε τις ΗΠΑ που δημόσια προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το γεγονός.

Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να συνάψει αμυντική συμφωνία με το Πακιστάν – που είναι πυρηνική δύναμη και δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τις ΗΠΑ – δεν μπορεί παρά να λειτουργεί σαν καμπανάκι για την αμερικανική διπλωματία, ακόμα κι αν το επιτελείο του Τραμπ που αποτελείται κυρίως από επιχειρηματίες και όχι πολιτικούς, δεν φαίνεται να είναι σε θέση να αντιληφθεί πάντα εγκαίρως τις τεκτονικές αλλαγές που συμβαίνουν κάτω από τη μύτη του.

Τα κοινωνικά ξεσπάσματα που ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια το τελευταίο διάστημα από το Νεπάλ και την Ινδονησία μέχρι το Μαρόκο και τη Μαδαγασκάρη δεν μπορούν να ιδωθούν έξω από το πλαίσιο της παγκόσμιας αστάθειας και ανισορροπίας οι οποίες εντείνονται από τη σφαγή στη Γάζα.

Οι επόμενες ώρες και ημέρες είναι κρίσιμες για τον παλαιστινιακό θύλακα καθώς η απελευθέρωση των ομήρων δεν διασφαλίζει ότι θα υπάρξει εκεχειρία ενώ οι μεγάλες δυνάμεις φαίνεται να συνεχίζουν να πιστεύουν ότι μπορούν να αφήσουν χωρίς καμία ανταμοιβή τους Παλαιστίνιους μετά από δύο χρόνια πρωτοφανούς σφαγής και θυσίας.

Η Παλαιστίνη έχει γίνει η συνείδηση της ανθρωπότητας

Ακόμα κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ επιμείνει στην πίεση στο Ισραήλ δεν είναι επίσης καθόλου δεδομένο ότι ο Νετανιάχου θα «υπακούσει» εφόσον δεν λαμβάνονται σοβαρές κυρώσεις εναντίον του.

«Το Ισραήλ έχει γίνει βάρος, όχι μόνο για τους παραδοσιακούς εχθρούς και επικριτές του, αλλά και για τους μεγάλους φίλους του, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ και των ΗΠΑ», λέει ο Όρι Γκόλντμπεργκ, Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής στο Al Jazeera.

«Κανείς δεν θα βγει να το πει αυτό, αλλά η απότομη απόφαση του Τραμπ να ερμηνεύσει την απάντηση της Χαμάς ως προθυμία για ειρήνη, νομίζω, υποδηλώνει ότι όταν κοιτάζει τον Νετανιάχου, όταν κοιτάζει το Ισραήλ, βλέπει ένα μειονέκτημα. Βλέπει, στη γνωστή ορολογία του Τραμπ, έναν ηττημένο», πρόσθεσε.

Πράγματι σήμερα το Ισραήλ είναι πιο ηττημένο από ποτέ και τα παζάρια στο Κάιρο δεν μπορούν να αλλάξουν αυτή την εικόνα στα μάτια των εκατομμυρίων στον πλανήτη.

Η Βρετανοτυνήσσια Soumaya Ghannoushi, εξειδικευμένη στη Μέση Ανατολή με αθρογραφία σε διεθνή ΜΜΕ περιέγραψε γλαφυρά την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί:

«Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μπορούν να συντάξουν όσα σχέδια θέλουν, αλλά έξω από τις αίθουσες συνεδριάσεών τους, ο κόσμος αλλάζει. Εκατομμύρια διαδηλώνουν, τα μποϊκοτάζ βαθαίνουν, η κοινή γνώμη έχει αποφασίσει. Η παλίρροια αλλάζει και καμία συμφωνία σε χαρτί δεν μπορεί να την σταματήσει. Η Παλαιστίνη έχει γίνει η συνείδηση ​​του κόσμου – και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο».

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024
Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton
Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση
Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Χατζηλαζάρου: Έσπασε το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ με την προσθήκη του Titania 
Τουρισμός

Τo Titania εκτόξευσε τον όμιλο Χατζηλαζάρου πάνω από 100 εκατ.

Το comeback για τον όμιλο Χατζηλαζάρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Ρόδο το 2023

Λάμπρος Καραγεώργος
Shein: Γιατί αλλάζει τους όρους στο retail – Η ελληνική αντίδραση
Business

Η εισβολή της Shein στο retail

Η περσινή διάψευση της Shein στον ΟΤ για τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
S&P Global: «Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο – H περίπτωση της CrediaBank
Τράπεζες

«Έλαμψαν» οι ελληνικές τράπεζες το γ’ τρίμηνο - Ξεχώρισε η CrediaBank

Οι ελληνικές τράπεζες έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ράλι ανόδου των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με την S&P Global

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η επίδοξη ηγέτης της Ιαπωνίας δεν είναι η Σιδηρά Κυρία
Reuters Breakingviews

Είναι η Τακαΐτσι η νέα... Θάτσερ της Ιαπωνίας;

Η Τακαΐτσι είναι το φαβορί για να ψηφιστεί ως η επόμενη - και η πρώτη γυναίκα - πρωθυπουργός της Ιαπωνίας

Hudson Lockett
Birkenstock: Από την ορθοπεδική άνεση στο απόλυτο fashion statement
World

To «άσχημο» παπούτσι που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο

Η ιστορία της Birkenstock αποκαλύπτει πώς ένα σανδάλι, όχι και τόσο κομψό, κατέκτησε τις πασαρέλες αλλά και τους καταναλωτές

Νατάσα Σινιώρη
Οι κανόνες συγχωνεύσεων και εξαγορών της ΕΕ μετατρέπονται από καταλύτη ανάπτυξης σε όπλο
Reuters Breakingviews

Από καταλύτες ανάπτυξης σε όπλο: Οι νέοι κανόνες M&A στην ΕΕ

Oι Aμερικανοί μνηστήρες που στοχεύουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες μπορεί σύντομα να δυσκολευτούν

Jennifer Johnson
Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία
Experts

Ενδυναμώνοντας τους δασκάλους στη Χρηματοοικονομική Παιδεία

Xρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να προσφέρει ολιστικές χρηματοοικονομικές γνώσεις

Δρ. Αργυρή Κατωπόδη
Secretariat: Η κούρσα του Big Red προς την Αιωνιότητα
Business of Sport

Secretariat - Το σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών

Στις 4 Οκτωβρίου 1989 ο Secretariat, το διασημότερο και σπουδαιότερο άλογο ιπποδρομιών πέρασε στην αιωνιότητα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Περισσότερα από Κόσμος
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί
Κόσμος
Upd: 11:43

«Βόμβα» Λεκορνί: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Γαλλίας

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία - Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο

Ελευθέριος Βενιζέλος: Η πρωτη φορά που έγινε πρωθυπουργός
Επικαιρότητα

Ελευθέριος Βενιζέλος: Η πρωτη φορά που έγινε πρωθυπουργός

Η πολιτική διαδρομή του Ελευθέριου Βενζιέλους από την Κρήτη στην Αθήνα, και οι καθοριστικές συναντήσεις του με τον Βασιλιά Γεώργιο Α’.

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Τραμπ: Οι γεωγραφικές… γκάφες του προέδρου – Από τη «θηλή» έως τη… Νάμπια
Κόσμος

Νάμπια, Αμπερ-Μπαϊτζάν, «Θηλή» - Η... γεωγραφία Τραμπ

Τα πιο καραμπινάτα περιστατικά που αφορούν λάθος αναφορές του Τραμπ σε θέματα που σχετίζονται με γεωγραφία

Δημήτρης Σταμούλης
Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals
Επικαιρότητα

Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals

Tourism authorities highlight that the framework sets out clear rules, establishing quality and safety criteria that reflect the rapid expansion of this segment of the hospitality industry.

Λαγκάρντ: Η γαλλική προεδρία είναι «απαίσια δουλειά»
Κόσμος

H Λαγκάρντ ξεκαθαρίζει ότι δεν την ενδιαφέρει η γαλλική προεδρία

Η Λαγκάρντ δεν ξεκαθαρίζει τι θα πράξει μετά τη λήξη της θητείας της το 2027

Παπασταύρου για Θαλάσσια Πάρκα: Προστασία περιβάλλοντος και άσκηση κυριαρχίας
Πολιτική

Παπασταύρου για Θαλάσσια Πάρκα: Προστασία περιβάλλοντος και άσκηση κυριαρχίας

Το πρόγραμμα «Αμοργόραμα» βασίζεται σε 4 πυλώνες

Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες για Αμοργόραμα και θαλάσσια πάρκα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες για Αμοργόραμα και θαλάσσια πάρκα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως οι περιορισμοί στην αλίευση ισχύουν για όλους και για την Τουρκία

Latest News
Σουρωτή: Άλμα 87% στα EBITDA το 2024
Business

Άλμα 87% στα EBITDA για τη Σουρωτή το 2024

Οι προοπτικές και προκλήσεις της εταιρείας

Interbeton: Πρώτη εταιρία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με CSC πιστοποίηση
Κατασκευές

Πιστοποίηση CSC για το σκυρόδεμα της Interbeton

Η παρουσίαση της πιστοποίησης CSC έτοιμου σκυροδέματος έγινε σε εκδήλωση στην μονάδα της Interbeton στο The Ellinikon

Πειραιώς: Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 με στόχο τα 600 εκατ. ευρώ – Μεγάλη η ζήτηση
Τράπεζες

Στις αγορές για έκδοση ΑΤ1 η Πειραιώς με στόχο τα 600 εκατ. - Μεγάλη η ζήτηση

Το κουπόνι των νέων τίτλων αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω από τη ζώνη του 6,5%

Piraeus Securities: Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής
Τράπεζες

Στα 15 ευρώ ανεβάζει την τιμή-στόχο της Εθνικής η Piraeus Sec.

H Piraeus Securities προχώρησε σε αναθεώρηση του μοντέλου της για την Εθνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη το υποστηρικτικό περιβάλλον επιτοκίων

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]
Economy

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Στη Βουλή κατατέθηκε ο προϋπολογισμός - Οι δηλώσεις Πιερρακάκη και Πετραλιά

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English Edition

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο
Ακίνητα

Συνεργασία ΤΕΕ με το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η Προγραμματική Σύμβαση είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών

Εργαζόμενοι: Burnout για πάνω από 1 στους 2 εργαζομένους
Executive

Burnout για πάνω από έναν στους δύο εργαζομένους

Πιο επιβαρυμένες οι γυναίκες και οι νεότεροι εργαζόμενοι - Τι δείχνει έρευνα των ΕΥ Ελλάδος, Hellas EAP και Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ

Aktor: Πράσινο από ΕΓΣ για τον μετασχηματισμό του ομίλου
Business

Νέα σελίδα για Aktor - Δύο θυγατρικές στο ΧΑ

Το μήνυμα του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Aktor, Αλέξανδρου Εξάρχου για την επόμενη ημέρα του ομίλου

Alfa: Αποκτά πλειοψηφικό μερίδιο στην Trio Bakery στον Καναδά
Τρόφιμα – ποτά

Εξαγορά από την Alfa στον Καναδά - Αποκτά εργοστάσιο παραγωγής

Η Alfa γράφει ιστορία, καθώς γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία ζύμης με παραγωγική βάση στη Βόρεια Αμερική

Ελαιόλαδο: Στα 7,85 ευρώ/κιλό το πρώτο συμβόλαιο της σεζόν
AGRO

Πόσο έκλεισε το πρώτο συμβόλαιο για το ελαιόλαδο της νέας σεζόν

Η πρώτη συμφωνία για το ελαιόλαδο της σεζόν 2025 -26 «κλείστηκε» από τον Αγροτικό Ελαιουργικό Συνεταιρισμό Αγίων Αποστόλων Λακωνίας

Ανθή Γεωργίου
Eυρωπαϊκά χρηματιστήρια: Βουτιά 2% για τον CAC 40 – Στο κόκκινο οι αγορές
Markets

«Τορπίλη» Λεκορνί στις αγορές - Η αντίδραση του ΧΑ

Η αιφνιδιαστική παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού κλυδωνίζει τις αγορές - Πτώση στην Αθήνα

Ελληνική Ενωση Τραπεζών: Δωρεάν διαδικτυακό Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για μικρομεσαίους
Business

ΕΕΤ: Δωρεάν πρόγραμμα χρηματοοικονομικού εγγραματισμού για ΜμΕ

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην έναρξη και τη λειτουργία μιας επιχείρησης

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,2% για το 2025 και 2,3% το 2026
Economy

Πού θα καθίσει η «μπίλια» της ανάπτυξης το 2025 - 2026

Τι προβλέπει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Χάλασε» το κλίμα η… Γαλλία
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Χάλασε» το κλίμα στο χρηματιστήριο Αθηνών η… Γαλλία

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει απώλειες 0,41% στις 2.068,12 μονάδες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Λεκορνί
Κόσμος
Upd: 11:43

«Βόμβα» Λεκορνί: Παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Γαλλίας

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γαλλία - Η παραίτησή του ήρθε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε το νέο υπουργικό συμβούλιο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο