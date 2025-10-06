Χριστοδουλίδης: Ισχυρότερες από ποτέ οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας

«Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως», ανέφερε σήμερα ο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», που διεξάγεται στη Λεμεσό, ο Πρόεδρος της Κύπρου ερωτηθείς αν υπάρχει κρίση στις σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην ηλεκτρική διασύνδεση, υπογράμμισε ότι «οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως.

«Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον ΄Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα».

Πρόσθεσε ότι «αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα σχετικά ερωτήματα».

Σε δοκιμασία οι σχέσεις – Τι είπε αρχικά ο Χριστοδουλίδης

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου (GSI) έθεσε εκ νέου σε δοκιμασία τις σχέσεις των δύο χωρών και μάλιστα εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Η χθεσινή (5/10) κρίση που προκλήθηκε μετά την σκληρή αντίδραση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη απέναντι στο αίτημα αναθεώρησης του ΑΔΜΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου (ΡΑΕΚ) με το οποίο ζητά να αναγνωριστούν για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου δαπάνες 251 εκατ. ευρώ, έναντι 82 εκατ. ευρώ που τις υπολογίζει η ΡΑΕΚ, δείχνει σημάδια εκτόνωσης.

Η Λευκωσία σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης φέρεται ικανοποιημένη από τη χθεσινή (5/10) ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ με την οποία αποσαφηνίζει το αίτημα που υπέβαλε στη ΡΑΕΚ. Είχε προηγηθεί βέβαια και σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της ίδια ημέρας υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συμμετοχή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του προέδρου και CEO του ΑΔΜΗΕ Μάνου Μανουσάκη. Επίσημη ανακοίνωση δεν εκδόθηκε ωστόσο η κίνηση αυτή έδειξε τη διάθεση της Αθήνας να ηρεμήσει την κατάσταση αλλά και να διαμηνυθεί η στήριξη στη διοίκηση του Διαχειριστή.