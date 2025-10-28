Ασιατικά χρηματιστήρια: Διόρθωση με το βλέμμα στις κεντρικές τράπεζες

Ήπια πτωτικά κινήθηκαν σήμερα οι περισσότερες αγορές στην Ασία, διορθώνοντας ελαφρώς μετά το χθεσινό άλμα, με τους επενδυτές να επεξεργάζονταν τις τελευταίες εξελίξεις με την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην περιοχή, ενώ περιμένουν μια σειρά από σημαντικές αποφάσεις κεντρικών τραπεζών αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε την Δευτέρα με την νέα Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαϊτσί, στο Τόκιο, όπου οι δύο ηγέτες συζήτησαν θέματα άμυνας, εμπορίου και το πακέτο αμερικανικών επενδύσεων ύψους 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος.

Το πακέτο αυτό στοχεύει στην ενίσχυση κοινών έργων υποδομής, καθαρής ενέργειας και τεχνολογίας.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας όμως σημείωσε πτώση 0,4%, μετά από άνοδο άνω του 2% και νέο ιστορικό υψηλό στις 50.549,60 μονάδες στην προηγούμενη συνεδρίαση. Ο ευρύτερος δείκτης TOPIX υποχώρησε κατά 0,6%.

Οι βασικοί δείκτες της Κίνας, όπως ο Shanghai Shenzhen CSI 300 και ο Shanghai Composite, παρέμειναν κατά κύριο λόγο αμετάβλητοι. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε μικρή πτώση 0,3%.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση της ημέρας, υποχωρώντας άνω του 1%, παρά το ότι τα δεδομένα για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου της χώρας έδειξαν ότι ξεπέρασε τις εκτιμήσεις, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε πάνω από έναν χρόνο.

Επίσης, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε πτώση 0,4%, ενώ ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωσε άνοδο 0,6%.

Η προσοχή στις κεντρικές τράπεζες

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους αυτή την εβδομάδα στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα αρχίσει τη συνεδρίασή της σήμερα και αναμένεται να ανακοινώσει μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη.

Οι αγορές υπολογίζουν αυτή την κίνηση, καθώς τα τελευταία δεδομένα για τον πληθωρισμό ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες, ενώ η αδυναμία στην αγορά εργασίας στηρίζει επίσης την αναμενόμενη απόφαση της κεντρικής τράπεζας.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) θα ανακοινώσει την απόφασή της για την πολιτική της την Τετάρτη, με τους οικονομολόγους να αναμένουν ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα.