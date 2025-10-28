Χρυσός: Η αναζήτηση ταλέντων στο trading έχει εκτοξεύσει τις αμοιβές των στελεχών

Από τις παραμελημένες αίθουσες συναλλαγών οι traders του πολύτιμου μετάλλου έχουν γίνει περιζήτητοι

28.10.2025, 07:00
Χρυσός: Η αναζήτηση ταλέντων στο trading έχει εκτοξεύσει τις αμοιβές των στελεχών
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

Άκρως περιζήτητοι έχουν γίνει οι traders χρυσού καθώς η φρενίτιδα για το πολύτιμο μέταλλο έχει οδηγήσει τους εμπορικούς οίκους, τα hedge funds και τις τράπεζες να αυξάνουν τις αμοιβές για να προσλάβουν ταλαντούχα και έμπειρα στελέχη της εξειδικευμένης αγοράς.

Μέχρι πρόσφατα το trading χρυσού γινόταν σε μια παραμελημένη γωνιά των αιθουσών συναλλαγών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η δεξαμενή των ταλέντων που κάνουν trading και των πωλητών που κατανοούν όχι μόνο τις μακροοικονομικές δυνάμεις που επηρεάζουν τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων, αλλά και τις πρακτικές λεπτομέρειες της αποθήκευσης και της μετακίνησης μετάλλου.

Οι μεγάλοι traders εμπορευμάτων Trafigura Group και Gunvor Group έχουν φέρει ομάδες traders πολύτιμων μετάλλων φέτος, ενώ οι αντίπαλοί τους IXM και Mercuria Energy Group Ltd. έχουν επίσης επιδιώξει να προσλάβουν στον τομέα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bllomberg. Πολλά hedge funds, τράπεζες και βιομηχανικές εταιρείες όπως οι εταιρείες ραφιναρίσματος προσπαθούν επίσης είτε να διεισδύσουν στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων είτε να επεκτείνουν τις ομάδες τους, ανέφεραν headhunters και στελέχη του κλάδου.

Η μάχη για τα ταλέντα

O χρυσός είναι μια αγορά υψηλού προφίλ, καθώς ράβδοι εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων αλλάζουν χέρια κάθε εβδομάδα στο κύριο κέντρο του Λονδίνου. Παραδοσιακά κυριαρχείται από μια χούφτα τραπεζών όπως η JPMorgan Chase & Co., η HSBC Holdings Plc και η UBS Group AG, οι οποίες λειτουργούν με μικρές ομάδες traders. Καθώς οι τιμές εκτοξεύτηκαν φέτος, οι νέοι συμμετέχοντες στην αγορά που επιδιώκουν να εισέλθουν στον τομέα είχαν μόνο μια μικρή δεξαμενή έμπειρων traders για να προσεγγίσουν.

«Οι traders πολύτιμων μετάλλων έχουν μια στιγμή στον ήλιο» λέει χαρακτηριστικά ο Alex Kerr, headhunter εμπορευμάτων στην Aurex Group. «Δεν είναι πλέον μόνο οι τράπεζες. Τα hedge funds και οι εμπορικοί οίκοι αναζητούν traders πολύτιμων μετάλλων ή διαχειριστές χαρτοφυλακίου».

H στενή δεξαμενή των ταλέντων

Ο πόλεμος των ταλέντων είναι ένα καυτό θέμα συζήτησης στη μεγαλύτερη ετήσια συγκέντρωση της βιομηχανίας πολύτιμων μετάλλων, το συνέδριο του Συνδέσμου Αγοράς Χρυσού του Λονδίνου, που ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο στο Κιότο της Ιαπωνίας.

«Τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται, για πολλά χρόνια, περισσότερο περιθωριακά» εξηγεί η διευθύνουσα σύμβουλος της LBMA, Ρουθ Κρόουελ. «Αλλά νομίζω ότι δεδομένης της αύξησης όχι μόνο του εμπορίου αλλά και του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των πελατών, σίγουρα υπάρχει ένα κυρίαρχο συναίσθημα και ενδεχομένως ένα νέο κεφάλαιο».

Οι 12 κορυφαίες τράπεζες κέρδισαν συνολικά 500 εκατ. δολάρια από πολύτιμα μέταλλα το πρώτο τρίμηνο του 2025, το δεύτερο υψηλότερο ποσό σε μια δεκαετία δεδομένων που συγκέντρωσε η Crisil Coalition Greenwich. Αυτό είναι περίπου διπλάσιο από τον μέσο όρο των κερδών ανά τρίμηνο τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας πληροφοριών αγοράς.

«Η δεξαμενή ταλέντων είναι τόσο μικρή που είναι μια πολύ ισχνή αγορά» υπογραμμίζει ο Nicholas Snoek στην εταιρεία headhunter HC Group, η οποία επικεντρώνεται στα εμπορεύματα. «Οι έμποροι φυσικών πολύτιμων μετάλλων είναι ακόμη λιγότεροι, δεδομένου ότι τόσο πολύ ταλέντο έχει αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια και οι απόφοιτοι επικεντρώνονται περισσότερο σε τεχνολογικούς ρόλους».

Οι traders πολύτιμων μετάλλων, οι οποίοι προηγουμένως είχαν μόνο έναν σχετικά μικρό αριθμό τραπεζών για να επιλέξουν, τώρα προσελκύονται από φυσικούς οίκους συναλλαγών και hedge funds, τα οποία είναι επίσης πρόθυμα να πληρώσουν περισσότερα. Οι traders χρυσού σε φυσικά καταστήματα μπορούν πλέον να λαμβάνουν μπόνους δύο έως τρεις φορές υψηλότερα από αυτά που θα λάμβαναν στις τράπεζες, σύμφωνα με τον Kerr της Aurex.

«Αυτή είναι μια από τις πρώτες φορές που οι traders πολύτιμων μετάλλων πληρώνονται όπως άλλοι traders εμπορευμάτων» είπε.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
