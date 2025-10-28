Δολάριο: Πτωτικά εν αναμονή της συνάντησης Τραμπ- Σι και της Fed

Το ευρώ σε υψηλό μιας εβδομάδας

28.10.2025, 09:13
Δολάριο: Πτωτικά εν αναμονή της συνάντησης Τραμπ- Σι και της Fed
Newsroom

Πτωτικά κινείται το δολάριο εν αναμονή της Fed και με το βλέμμα των επενδυτών στην περιοδεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας.

Ο δείκτης του δολαρίου, ο οποίος μετρά το αμερικανικό νόμισμα έναντι έξι άλλων μονάδων, σημειώνει πτώση κατά 0,19% στα 98,58, έχοντας υποχωρήσει κατά 0,15% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Το γιεν ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 0,6% στα 151,855 ανά δολάριο ΗΠΑ ενόψει της συνεδρίασης της Τράπεζας της Ιαπωνίας αυτή την εβδομάδα, όπου η κεντρική τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά η προσοχή θα στραφεί στο κατά πόσον θα παράσχει ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα της επόμενης αύξησης.

Τα σχόλια του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ανέβασαν το γιεν, καθώς ζήτησε «υγιή νομισματική πολιτική» κατά τη συνάντησή του με τον Ιάπωνα ομόλογό του Σατσούκι Καταγιάμα, υπονοούμενο για τον αργό ρυθμό αύξησης των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Οι επενδυτές ζυγίζουν επίσης τη συνάντηση του Τραμπ με τη νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, στο Τόκιο την Τρίτη, όπου χαιρέτισε τη δέσμευσή της να επιταχύνει την στρατιωτική ενίσχυση και υπέγραψε συμφωνίες για το εμπόριο και τις σπάνιες γαίες.

Η συνάντηση Τραμπ – Σι

Ενώ τα πρώτα σημάδια χαλάρωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο κορυφαίων οικονομιών του κόσμου οδήγησαν σε ράλι κινδύνου τη Δευτέρα, με το δολάριο να υποχωρεί έναντι των αντιπάλων του, οι επενδυτές ανησυχούν ότι οποιαδήποτε πραγματική σινο-αμερικανική συμφωνία μπορεί να προσφέρει πολύ λιγότερα για να γιορτάσουμε.

Τα φώτα της δημοσιότητας θα εστιάσουν στη συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζικου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα την Πέμπτη. «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Πρόεδρο Σι και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One πριν από την προσγείωση στο Τόκιο.

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι ήταν μέχρι στιγμής επιφυλακτικοί σχετικά με τις εμπορικές συνομιλίες με τους Αμερικανούς ομολόγους τους και έχουν πει ελάχιστα για το πιθανό αποτέλεσμα.

Ο Βάσου Μένον, διευθύνων σύμβουλος επενδυτικής στρατηγικής στην OCBC, δήλωσε ότι είναι πιθανό να μην υπάρξει «τέλεια λύση ή ακόμη και λύση σε ορισμένες περιπτώσεις, και το θέμα να αναβληθεί για να συζητηθεί αργότερα».

«Όταν έχεις δύο οικονομικές υπερδυνάμεις με ισχυρούς ηγέτες που προσπαθούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι δεν θα είναι μια απρόσκοπτη υπόθεση», είπε.

Αλλά ο Μένον πρόσθεσε ότι εάν οι δύο ηγέτες καταφέρουν να σημειώσουν κάποια συγκεκριμένη πρόοδο, αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να ικανοποιήσει τις αγορές προς το παρόν, καθώς οι επενδυτές αναζητούν θετικές πλευρές για να διατηρήσουν την ανοδική πορεία σε καλό δρόμο.

Η συνεδρίαση της Fed

Η προσμονή για το αποτέλεσμα των εμπορικών συνομιλιών και η αναμενόμενη μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) οδηγούν πτωτικά το δολάριο. Το ευρώ έφτασε στο υψηλό μιας εβδομάδας των 1,1668 δολαρίων την Τρίτη, ενώ η στερλίνα διαπραγματευόταν για τελευταία φορά 1,3368 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 0,25% την ημέρα.

Με την προβλεπόμενη μείωση του επιτοκίου από την Fed, οι αγορές θα παρακολουθούν στενά τυχόν ενδείξεις ότι η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να προετοιμάζεται να περιορίσει το πρόγραμμα ποσοτικής σύσφιγξης.

Η προσοχή θα στραφεί επίσης στο εάν η κεντρική τράπεζα και ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, θα παράσχουν σαφήνεια σχετικά με περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων καθώς συνεχίζεται το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αφήνοντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής χωρίς οικονομικά δεδομένα. Οι traders προεξοφλούν μια ακόμη μείωση τον Δεκέμβριο.

