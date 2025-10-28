Χρυσός: Κοντά σε χαμηλό τριών εβδομάδων

Παρά τις αρχικές προσπάθειες ανάκαμψης, οι τιμές του χρυσού διεύρυναν τις απώλειές τους την Τρίτη σε σχεδόν χαμηλό τριών εβδομάδων, καθώς η αισιοδοξία για μια πιθανή εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας μειώνει τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν με ανυπομονησία σημαντικές ανακοινώσεις πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες αυτή την εβδομάδα.

Η τιμή spot του χρυσού μειώθηκε κατά 0,2% στα 3.974,66 δολάρια ανά ουγγιά. Η τιμή του χρυσού υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό της από τις 10 Οκτωβρίου νωρίτερα στη συνεδρίαση.

«Η αποκλιμάκωση των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας έχει κάπως τραβήξει το χαλί κάτω από την τιμή του χρυσού λόγω της μείωσης των αγοραστικών ροών σε ασφαλή καταφύγια», σχολιάζει στο Reuters, ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς εμπορίου της KCM.

Οι συμφωνίες του Τραμπ στην Ασία

Την Κυριακή, κορυφαίοι Κινέζοι και Αμερικανοί οικονομικοί αξιωματούχοι συζήτησαν το πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας, την οποία θα αποφασίσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτή την εβδομάδα.

«Εάν ο Τραμπ και ο Σι έχουν μια παραγωγική συνάντηση για το εμπόριο αυτή την εβδομάδα, αυτό θα μπορούσε να αφήσει τον χρυσό να κολυμπάει κόντρα στο ρεύμα σε κάποιο βαθμό. Αλλά αυτό θα μπορούσε να αντισταθμιστεί εάν η Fed υιοθετήσει έναν ήπιο τόνο με την αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων αυτή την εβδομάδα», εξήγησε ο Γουότερερ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως θα επιτευχθεί συμφωνία με την Κίνα και ανακοίνωσε μια σειρά από συμφωνίες για το εμπόριο και τα κρίσιμα ορυκτά στη Μαλαισία με τέσσερα έθνη της Νοτιοανατολικής Ασίας κατά τη διάρκεια της πρώτης στάσης του πενθήμερου ταξιδιού του στην Ασία.

Καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται ευρέως να μειώσει τα επιτόκια στο τέλος της συνεδρίασης πολιτικής της την Τετάρτη, οι επενδυτές θα αναζητήσουν στη συνέντευξη Τύπου του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, περισσότερα στοιχεία για τις μελλοντικές κινήσεις πολιτικής.

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται γενικά να διατηρήσουν σταθερά τα επιτόκια αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Οι τιμές του χρυσού έχουν αυξηθεί περίπου 53% φέτος, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 4.381,21 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου, ενισχυμένες από γεωπολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, στοιχήματα για μείωση των επιτοκίων και συνεχείς αγορές από τις κεντρικές τράπεζες.

Αλλού, η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε κατά 0,5% στα 46,68 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα υποχώρησε κατά 1% στα 1.574,25 δολάρια και το παλλάδιο κέρδισε 1,1% στα 1.417,30 δολάρια.