Wall Street: Οι «ταύροι» επιστρέφουν – Tι βλέπουν οι διαχειριστές κεφαλαίων έως το 2026

Μπορεί να έχουν υπάρξει μεγάλες αναταράξεις στη Wall Street φέτος, αλλά η αισιοδοξία δεν λείπει. Μάλιστα, το τελευταίο Big Money Poll του Barron’s δείχνει ότι το 47% των επαγγελματιών επενδυτών δηλώνουν πλέον «bullish» για τις αγορές τους επόμενους 12 μήνες, ένα εντυπωσιακό άλμα από το 28% της άνοιξης, όταν η αισιοδοξία βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1997.

Μέσα σε έξι μήνες, η εικόνα έχει ανατραπεί. Ο δείκτης S&P 500 έχει ενισχυθεί σχεδόν 40% από το χαμηλό του Απριλίου, καθώς οι φόβοι για έναν νέο εμπορικό πόλεμο έχουν υποχωρήσει. Η αλληλοτροφοδοτούμενη φρενίτιδα γύρω από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης (AI) ώθησε τα χρηματιστήρια σε διαδοχικά ρεκόρ, ενώ οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων και δημοσιονομικά μέτρα στηρίζουν το επενδυτικό κλίμα.

Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 19% των διαχειριστών κεφαλαίων εμφανίζονται «bearish», από 32% την άνοιξη, ενώ το 34% δηλώνει ουδέτερο. Παρόλα αυτά, το 57% θεωρεί ότι οι μετοχές είναι υπερτιμημένες, έναντι μόλις 3% που πιστεύει ότι είναι υποτιμημένες.

Το ράλι και οι φόβοι για “φούσκα” AI

Η εκτόξευση των μετοχών τεχνολογίας, όπως της Nvidia και της Broadcom, έχει τροφοδοτήσει και ανησυχίες για μια νέα «φούσκα» τεχνητής νοημοσύνης, με αναπόφευκτες συγκρίσεις προς την εποχή της dot-com στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

«Η AI θα είναι μετασχηματιστική δύναμη, αλλά οι αποτιμήσεις έχουν εκτοξευθεί υπερβολικά», προειδοποιεί ο James Bitzer, Chief Investment Officer της Falcon Point Capital. «Ο κίνδυνος είναι να συμπιεστούν οι αποτιμήσεις», πρόσθεσε.

Η έρευνα πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο, από την Erdos Media Research για λογαριασμό του Barron’s. Η φετινή φθινοπωρινή έκδοση συγκέντρωσε 122 απαντήσεις από κορυφαίους διαχειριστές κεφαλαίων και στρατηγικούς αναλυτές των ΗΠΑ.

Προβλέψεις για άνοδο 9%–10,5% ως το 2026

Οι «bulls» εκτιμούν ότι το ράλι θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το τέλος του 2026. Οι μέσες προβλέψεις δείχνουν άνοδο 9% έως 10,5% για τους δείκτες Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq.

Η ώθηση αναμένεται να προέλθει από τα εταιρικά κέρδη. Το 38% των ερωτηθέντων προβλέπει αύξηση κερδών ανά μετοχή για τον S&P 500 από 6% έως 10%, ενώ ένα 13% βλέπει άνοδο άνω του 10%.

Ο John Stoltzfus, Chief Investment Strategist της Oppenheimer Asset Management, θεωρεί ότι το ράλι θα διευρυνθεί καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αποδίδει καρπούς σε περισσότερους κλάδους.

«Η AI ήδη δημιουργεί αποδοτικότητα στην οικονομία», σημειώνει.

Ο Eric Clark, CIO της Accuvest Global Advisors, συμφωνεί: «Το 2026 θα είναι η χρονιά που θα δούμε για ποιους κλάδους χτίζουν οι Nvidia, Broadcom και Oracle την AI. Όταν η τεχνολογία διαδοθεί ευρύτερα, θα δούμε κέρδη και για εταιρείες που σήμερα μένουν στο περιθώριο».

Οι “άλλες 490” του S&P 500

Ο Harris Nydick, συνιδρυτής της CFS Investment Advisory Services, βλέπει ευκαιρίες πέρα από τις μεγάλες τεχνολογικές.

«Πάντα μια μικρή ομάδα μετοχών κυριαρχεί», λέει. «Αλλά οι υπόλοιπες 490 εταιρείες του S&P 500 είναι ελκυστικές, καθώς τα κέρδη και τα μερίσματα είναι ισχυρά, και ο καταναλωτής παραμένει ανθεκτικός».

Η αισιοδοξία αντικατοπτρίζεται και στις κινήσεις τους: πάνω από τα δύο τρίτα των επαγγελματιών δηλώνουν ότι αύξησαν τη συμμετοχή των μετοχών στα χαρτοφυλάκιά τους το τελευταίο εξάμηνο.

Κέρδη στις αγορές παγκοσμίως και στον χρυσό

Η θετική τάση δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Οι διαχειριστές είδαν αποδόσεις και στην Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Κίνα και τη Βραζιλία.

Περίπου το 60% αύξησε την έκθεσή του σε διεθνείς μετοχές, ενώ 40% σκοπεύει να το κάνει μέσα στον επόμενο χρόνο.

Με τις μετοχές να ανεβαίνουν, 62% δηλώνουν ότι μείωσαν την έκθεση σε ομόλογα και μετρητά. Ωστόσο, τα δύο τρίτα παραμένουν «bullish» για τον χρυσό, ο οποίος έχει εκτοξευθεί 57% από την αρχή του έτους, στα 4.055 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας τα 4.398 δολάρια.

«Η τιμή του χρυσού μας λέει κάτι», σχολιάζει ο Walter Christopherson, πρόεδρος της Linscomb Wealth. «Οι κεντρικές τράπεζες και οι επενδυτές στρέφονται στο χρυσό αντί για το δολάριο».

Οι απαισιόδοξοι προειδοποιούν για “φούσκα” και διόρθωση

Οι «αρκούδες» του Big Money βλέπουν όμως τα σημάδια της υπερβολής, όπως οι υπερτιμημένες μετοχές, «υπερθέρμανση» στην AI και χρυσό στα ύψη.

Προβλέπουν πτώση 8% έως 13,5% στους μεγάλους δείκτες έως το 2026 και ένα πιθανό bear market μέσα στον επόμενο χρόνο.

Ο Chris Ryan, CEO της Ryan Investments, μιλά για φαινόμενο FOMO (“fear of missing out”), που οδηγεί επενδυτές σε υπερβολές. «Εγώ προτιμώ το JOMO — τη χαρά του να μένεις εκτός», λέει. «Η AI θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά οι πρώτοι νικητές ίσως δεν είναι οι μακροπρόθεσμοι».

“Φούσκα” αποτιμήσεων και το δίλημμα Tesla–Nvidia

Η Palantir Technologies διαπραγματεύεται σχεδόν 205 φορές πάνω από τα εκτιμώμενα κέρδη του επόμενου έτους, με το 25% των συμμετεχόντων να τη θεωρεί τη πιο υπερτιμημένη μετοχή της αγοράς.

Η Tesla ακολουθεί (21%), με λόγο P/E σχεδόν 180, ενώ η Nvidia αξιολογείται 28 φορές πάνω από τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026.

Παρόλα αυτά, η Nvidia εξακολουθεί να έχει φανατικούς υποστηρικτές. «Είναι ο ηγέτης της AI, ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρη την αγορά», λέει ο Nydick.

Οι κίνδυνοι

Οι διαχειριστές βλέπουν ως κύριους κινδύνους μια πιθανή οικονομική επιβράδυνση, απογοητευτικά κέρδη και πολιτικές εντάσεις.

Παρ’ όλα αυτά, το 37% προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2%–3% το 2026, και ένα 25% άνοδο 1,5%.

Η πλειοψηφία αποδοκιμάζει τους δασμούς του Προέδρου Donald Trump και δίνει χαμηλό βαθμό στη δημοσιονομική πολιτική του. «Οι δασμοί είναι φόρος που επιβαρύνει την ανάπτυξη», λέει ο Christopherson.

Άλλοι, όμως, του αναγνωρίζουν ότι πιέζει για «δικαιότερο εμπόριο». Ο Stoltzfus της Oppenheimer σημειώνει ότι «οι συμφωνίες με Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ε.Ε. και Καναδά δείχνουν πιο φιλικές προς τις αγορές».

Το βλέμμα στη Fed και τον διάδοχο του Jerome Powell

Το 57% των επενδυτών θεωρεί ότι η τρέχουσα πολιτική της Federal Reserve είναι κατάλληλη, ενώ ορισμένοι περιμένουν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων το 2026.

Η θητεία του Jerome Powell λήγει τον Μάιο, και ο Trump αναμένεται να ορίσει νέο επικεφαλής μέσα στο έτος. Οι επικρατέστεροι είναι οι Christopher Waller και Kevin Warsh, αμφότεροι υπέρ των μειώσεων.

«Η αγορά είναι υπερτιμημένη — αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσει», λέει ο Sean Sebold της Sebold Capital Management.

«Όσο η Fed και η κυβέρνηση συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη ρευστότητα, το ράλι θα συνεχιστεί. Μπορεί να ζούμε το νέο 1997».