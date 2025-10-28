Wall Street: Οι «ταύροι» επιστρέφουν – Tι βλέπουν οι διαχειριστές κεφαλαίων έως το 2026

Μπορεί να ζούμε το νέο 1997, ψελλίζουν οι αναλυτές της Wall Street

Wall Street 28.10.2025, 19:00
Wall Street: Οι «ταύροι» επιστρέφουν – Tι βλέπουν οι διαχειριστές κεφαλαίων έως το 2026
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Μπορεί να έχουν υπάρξει μεγάλες αναταράξεις στη Wall Street φέτος, αλλά η αισιοδοξία δεν λείπει. Μάλιστα, το τελευταίο Big Money Poll του Barron’s δείχνει ότι το 47% των επαγγελματιών επενδυτών δηλώνουν πλέον «bullish» για τις αγορές τους επόμενους 12 μήνες, ένα εντυπωσιακό άλμα από το 28% της άνοιξης, όταν η αισιοδοξία βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1997.

Μέσα σε έξι μήνες, η εικόνα έχει ανατραπεί. Ο δείκτης S&P 500 έχει ενισχυθεί σχεδόν 40% από το χαμηλό του Απριλίου, καθώς οι φόβοι για έναν νέο εμπορικό πόλεμο έχουν υποχωρήσει. Η αλληλοτροφοδοτούμενη φρενίτιδα γύρω από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης (AI) ώθησε τα χρηματιστήρια σε διαδοχικά ρεκόρ, ενώ οι προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων και δημοσιονομικά μέτρα στηρίζουν το επενδυτικό κλίμα.

Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 19% των διαχειριστών κεφαλαίων εμφανίζονται «bearish», από 32% την άνοιξη, ενώ το 34% δηλώνει ουδέτερο. Παρόλα αυτά, το 57% θεωρεί ότι οι μετοχές είναι υπερτιμημένες, έναντι μόλις 3% που πιστεύει ότι είναι υποτιμημένες.

Το ράλι και οι φόβοι για “φούσκα” AI

Η εκτόξευση των μετοχών τεχνολογίας, όπως της Nvidia και της Broadcom, έχει τροφοδοτήσει και ανησυχίες για μια νέα «φούσκα» τεχνητής νοημοσύνης, με αναπόφευκτες συγκρίσεις προς την εποχή της dot-com στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

«Η AI θα είναι μετασχηματιστική δύναμη, αλλά οι αποτιμήσεις έχουν εκτοξευθεί υπερβολικά», προειδοποιεί ο James Bitzer, Chief Investment Officer της Falcon Point Capital. «Ο κίνδυνος είναι να συμπιεστούν οι αποτιμήσεις», πρόσθεσε.

Η έρευνα πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο, από την Erdos Media Research για λογαριασμό του Barron’s. Η φετινή φθινοπωρινή έκδοση συγκέντρωσε 122 απαντήσεις από κορυφαίους διαχειριστές κεφαλαίων και στρατηγικούς αναλυτές των ΗΠΑ.

Προβλέψεις για άνοδο 9%–10,5% ως το 2026

Οι «bulls» εκτιμούν ότι το ράλι θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το τέλος του 2026. Οι μέσες προβλέψεις δείχνουν άνοδο 9% έως 10,5% για τους δείκτες Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq.

Η ώθηση αναμένεται να προέλθει από τα εταιρικά κέρδη. Το 38% των ερωτηθέντων προβλέπει αύξηση κερδών ανά μετοχή για τον S&P 500 από 6% έως 10%, ενώ ένα 13% βλέπει άνοδο άνω του 10%.

Ο John Stoltzfus, Chief Investment Strategist της Oppenheimer Asset Management, θεωρεί ότι το ράλι θα διευρυνθεί καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αποδίδει καρπούς σε περισσότερους κλάδους.

«Η AI ήδη δημιουργεί αποδοτικότητα στην οικονομία», σημειώνει.

Ο Eric Clark, CIO της Accuvest Global Advisors, συμφωνεί: «Το 2026 θα είναι η χρονιά που θα δούμε για ποιους κλάδους χτίζουν οι Nvidia, Broadcom και Oracle την AI. Όταν η τεχνολογία διαδοθεί ευρύτερα, θα δούμε κέρδη και για εταιρείες που σήμερα μένουν στο περιθώριο».

Οι “άλλες 490” του S&P 500

Ο Harris Nydick, συνιδρυτής της CFS Investment Advisory Services, βλέπει ευκαιρίες πέρα από τις μεγάλες τεχνολογικές.

«Πάντα μια μικρή ομάδα μετοχών κυριαρχεί», λέει. «Αλλά οι υπόλοιπες 490 εταιρείες του S&P 500 είναι ελκυστικές, καθώς τα κέρδη και τα μερίσματα είναι ισχυρά, και ο καταναλωτής παραμένει ανθεκτικός».

Η αισιοδοξία αντικατοπτρίζεται και στις κινήσεις τους: πάνω από τα δύο τρίτα των επαγγελματιών δηλώνουν ότι αύξησαν τη συμμετοχή των μετοχών στα χαρτοφυλάκιά τους το τελευταίο εξάμηνο.

Κέρδη στις αγορές παγκοσμίως και στον χρυσό

Η θετική τάση δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Οι διαχειριστές είδαν αποδόσεις και στην Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Κίνα και τη Βραζιλία.

Περίπου το 60% αύξησε την έκθεσή του σε διεθνείς μετοχές, ενώ 40% σκοπεύει να το κάνει μέσα στον επόμενο χρόνο.

Με τις μετοχές να ανεβαίνουν, 62% δηλώνουν ότι μείωσαν την έκθεση σε ομόλογα και μετρητά. Ωστόσο, τα δύο τρίτα παραμένουν «bullish» για τον χρυσό, ο οποίος έχει εκτοξευθεί 57% από την αρχή του έτους, στα 4.055 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας τα 4.398 δολάρια.

«Η τιμή του χρυσού μας λέει κάτι», σχολιάζει ο Walter Christopherson, πρόεδρος της Linscomb Wealth. «Οι κεντρικές τράπεζες και οι επενδυτές στρέφονται στο χρυσό αντί για το δολάριο».

Οι απαισιόδοξοι προειδοποιούν για “φούσκα” και διόρθωση

Οι «αρκούδες» του Big Money βλέπουν όμως τα σημάδια της υπερβολής, όπως οι υπερτιμημένες μετοχές, «υπερθέρμανση» στην AI και χρυσό στα ύψη.

Προβλέπουν πτώση 8% έως 13,5% στους μεγάλους δείκτες έως το 2026 και ένα πιθανό bear market μέσα στον επόμενο χρόνο.

Ο Chris Ryan, CEO της Ryan Investments, μιλά για φαινόμενο FOMO (“fear of missing out”), που οδηγεί επενδυτές σε υπερβολές. «Εγώ προτιμώ το JOMO — τη χαρά του να μένεις εκτός», λέει. «Η AI θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά οι πρώτοι νικητές ίσως δεν είναι οι μακροπρόθεσμοι».

“Φούσκα” αποτιμήσεων και το δίλημμα Tesla–Nvidia

Η Palantir Technologies διαπραγματεύεται σχεδόν 205 φορές πάνω από τα εκτιμώμενα κέρδη του επόμενου έτους, με το 25% των συμμετεχόντων να τη θεωρεί τη πιο υπερτιμημένη μετοχή της αγοράς.

Η Tesla ακολουθεί (21%), με λόγο P/E σχεδόν 180, ενώ η Nvidia αξιολογείται 28 φορές πάνω από τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026.

Παρόλα αυτά, η Nvidia εξακολουθεί να έχει φανατικούς υποστηρικτές. «Είναι ο ηγέτης της AI, ένα σημείο αναφοράς για ολόκληρη την αγορά», λέει ο Nydick.

Οι κίνδυνοι

Οι διαχειριστές βλέπουν ως κύριους κινδύνους μια πιθανή οικονομική επιβράδυνση, απογοητευτικά κέρδη και πολιτικές εντάσεις.

Παρ’ όλα αυτά, το 37% προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2%–3% το 2026, και ένα 25% άνοδο 1,5%.

Η πλειοψηφία αποδοκιμάζει τους δασμούς του Προέδρου Donald Trump και δίνει χαμηλό βαθμό στη δημοσιονομική πολιτική του. «Οι δασμοί είναι φόρος που επιβαρύνει την ανάπτυξη», λέει ο Christopherson.

Άλλοι, όμως, του αναγνωρίζουν ότι πιέζει για «δικαιότερο εμπόριο». Ο Stoltzfus της Oppenheimer σημειώνει ότι «οι συμφωνίες με Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ε.Ε. και Καναδά δείχνουν πιο φιλικές προς τις αγορές».

Το βλέμμα στη Fed και τον διάδοχο του Jerome Powell

Το 57% των επενδυτών θεωρεί ότι η τρέχουσα πολιτική της Federal Reserve είναι κατάλληλη, ενώ ορισμένοι περιμένουν περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων το 2026.

Η θητεία του Jerome Powell λήγει τον Μάιο, και ο Trump αναμένεται να ορίσει νέο επικεφαλής μέσα στο έτος. Οι επικρατέστεροι είναι οι Christopher Waller και Kevin Warsh, αμφότεροι υπέρ των μειώσεων.

«Η αγορά είναι υπερτιμημένη — αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πέσει», λέει ο Sean Sebold της Sebold Capital Management.

«Όσο η Fed και η κυβέρνηση συνεχίζουν να τροφοδοτούν τη ρευστότητα, το ράλι θα συνεχιστεί. Μπορεί να ζούμε το νέο 1997».

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Όλα τα λεφτά» στην 5η Νοεμβρίου - Οι υποψήφιοι του MSCI
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
World

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
Wall Street: Η Amazon οδηγεί σε άνοδο Nasdaq, S&P 500 και τεχνολογικές μετοχές
Markets

Wall Street: Ισχυρά κέρδη χάρη στην Amazon
Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο
Markets

Ο οδικός χάρτης των επενδύσεων - Οι τάσεις του δ' τριμήνου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Wall Street
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
World

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT

Η Fed θα μπορούσε να ξεκινήσει καθαρές αγορές ομολόγων στις αρχές του 2026

Τζούλη Καλημέρη
Wall Street: Η Amazon οδηγεί σε άνοδο Nasdaq, S&P 500 και τεχνολογικές μετοχές
Markets

Wall Street: Ισχυρά κέρδη χάρη στην Amazon

Η Wall Street ανέκαμψε, καθώς τα κέρδη της Amazon ενίσχυσαν Nasdaq και S&P 500

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο
Markets

Ο οδικός χάρτης των επενδύσεων - Οι τάσεις του δ' τριμήνου

Τι προβλέπει η τράπεζα Πειραιώς για τις αγορές και τις οικονομίες μέχρι το τέλος του έτους

Τάσος Μαντικίδης
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ροκάνισαν τα κέρδη του Οκτωβρίου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ροκάνισαν τα κέρδη του Οκτωβρίου οι ευρωαγορές

Ο Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,51% στις 571,89 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης
Xρηματιστήριο Αθηνών

Έσπασε το θετικό σερί του ΧΑ ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες, βάζοντας τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί 11 συνεχόμενων ανοδικών μηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Ελαιοπαραγωγοί: «Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού
AGRO

«Καμπανάκι» για την μείωση της παραγωγής λαδιού

Ο Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Ελαιοπαραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την εφετινή τιμή του λαδιού.

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;
Κόσμος

Λούβρο: Ήθελαν να πουλήσουν τα κοσμήματα στο darkweb;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ληστές στο Λούβρο έκαναν προσφορά στους πιθανούς αγοραστές πέντε ημέρες μετά την κλοπή

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Τεχνολογία

Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα
Πολιτική

Χατζηδάκης: Γιατί κλείνουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Δεν είχε εξηγηθεί στην κοινωνία η οξύτητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English Edition

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου
AGRO

Πρωτοψάλτης: Προσπάθεια για πληρωμή επιδοτήσεων στα τέλη Νοεμβρίου

Ο Γενικός Γραμματέας του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τους αγρότες και τις επιδοτήσεις

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Η ρελάνς της Άγκυρας και τα χαρτιά της Αθήνας

«Πρόθυμοι εταίροι» για τα Eurofighter – Παζάρι για τους Meteor

Θεοδωρικάκος: Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator – Στηρίζει νέες επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Ξεκίνησε το Greek AI Startup Accelerator - Ποιους αφορά

Είναι το πρώτο πρόγραμμα παγκοσμίως που πραγματοποιεί η OpenAI

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως 7 Νοεμβρίου
Economy

Ποια επιδόματα πληρώνονται έως 7 Νοεμβρίου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για πληρωμές επιδομάτων και παροχών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις
Green

ΔΕΗ και Elpedison στη μάχη για να μην «διψάσει» η Αττική

Ο ρόλος της ηλεκτροπαραγωγής στο «plan B» της ΕΥΔΑΠ και της κυβέρνησης για τα έργα που θα «ξεδιψάσουν» την Αττική

Μάχη Τράτσα
Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του
World

Το νέο θαύμα της Γκίζας ανοίγει τις πύλες του

Οι θησαυροί του Τουταγχαμών αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο αξιοθέατο στο GEM - Παρών στην εκδήλωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope
World

Ιταλία: Θετικό «σήμα» από την αξιολόγηση του οίκου Scope

Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στη βαθμίδα BBB+

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με ενσωματωμένη AI
Business

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με AI

Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της Entersoftone σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την αξιοποίηση της τεχνολογίας AI

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν
Τεχνολογία

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν

Ψηφιακές γέφυρες με το παρελθόν από την εφαρμογή CirculAR του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο