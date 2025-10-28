Περί διαφάνειας στις αμοιβές

Είναι γνωστό πως οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν λιγότερα ανά ώρα σε σχέση με τους άνδρες, με τη Eurostat να υπολογίζει την απόκλιση αυτή κατά μέσο όρο στο 12%. Όπως, επίσης, είναι γνωστό εδώ και καιρό πως εισάγονται- για να αντιμετωπιστεί το χάσμα – νέοι κανόνες διαφάνειας στις αμοιβές με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία να πρέπει να υιοθετηθεί από τα κράτη-μέλη έως τις 7 Ιουνίου του 2026. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη πρόοδος, με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ να προχωρούν με αργούς ρυθμούς.

Τα στοιχεία που αναδεικνύει το Euronews Business είναι μάλλον αποκαλυπτικά: σύμφωνα με τον δείκτη παρακολούθησης της Addleshaw Goddard (Σεπτέμβριος 2025) έντεκα από τις 27 χώρες δεν έχουν αναλάβει δράση για την εφαρμογή της. Στη λίστα αυτή περιλαμβάνονται η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Δανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Σλοβενία και (φυσικά) η Ελλάδα.

Σε κάποιες άλλες αναμένεται σχέδιο νόμου, τέσσερις έχουν δημοσιεύσει σχετικό νομοθέτημα, ενώ μερική εφαρμογή βρίσκεται σε εξέλιξη μόλις σε τρεις: Βέλγιο, Μάλτα και Πολωνία…

Όπως εξήγησε η Monika Krzyszkowska Dabrowska, επικεφαλής του τμήματος απασχόλησης στο γραφείο της Addleshaw Goddard στη Βαρσοβία αν και οι διατάξεις της οδηγίας είναι σαφείς η πρακτική τους ερμηνεία παρουσιάζει προκλήσεις: «αυτές οι αλλαγές πρόκειται να αναδιαμορφώσουν το νομικό τοπίο και να εισάγουν πρόσθετα βάρη, απαιτώντας μια συστηματική προσέγγιση με διάφορες αλληλένδετες λύσεις».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την πλατφόρμα προσλήψεων Indeed η διαφάνεια των μισθών στις αγγελίες εργασίας αυξάνεται σταθερά σε πολλές χώρες, αν και με τάσεις επιβράδυνσης τους τελευταίους μήνες. Με βάση τα στοιχεία της το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το υψηλότερο ποσοστό (65%) τον Μάιο του 2025, ακολουθούμενο από τη Γαλλία (48%), ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται η Γερμανία και το Βέλγιο.

Σημειώνει, δε, ότι το ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να έχει το υψηλότερο ποσοστό διαφάνειας στις αμοιβές, το ποσοστό των αγγελιών εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους μισθούς έχει μειωθεί. Τον Αύγουστο, περίπου το 56% των αγγελιών στο Indeed περιελάμβαναν λεπτομέρειες για τους μισθούς, σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από την αρχή του έτους.

«Η ισότητα ευδοκιμεί με τη διαφάνεια. Όσο περισσότερο μπορούμε να ρίξουμε φως στις διακρίσεις, τόσο περισσότερο μπορούμε να επιβάλουμε δράση για την αντιμετώπιση της αδικίας τους», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η Ιζαμπέλ Σόμαν, από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων.

Πόσο θα ωφελούνταν οι γυναίκες από την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τη Διαφάνεια των Αμοιβών; Η Συνομοσπονδία εκτιμά ότι μία γυναίκα που εργάζεται σε μία ΜμΕ θα μπορούσε να κερδίσει μεταξύ 465 και 700 ευρώ…