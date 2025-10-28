Bank of China: Αύξηση 5% στα κέρδη καθώς το περιθώριο κέρδους σταθεροποιείται

Αύξηση 5% ανακοίνωσε η Bank of China στα κέρδη του τρίτου τριμήνου, καθώς η τράπεζα κατάφερε να σταθεροποιήσει το καθαρό περιθώριο επιτοκίου του παρά τις αυξανόμενες προκλήσεις από την εξασθένηση της ζήτησης πιστώσεων.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 60,1 δισ. γιουάν (8,5 δισ δολάρια) ανακοίνωσε η τράπεζα με έδρα το Πεκίνο. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο – βασικό μέτρο της κερδοφορίας των δανείων – παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,26% από τα τέλη Ιουνίου, όπως και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η υγεία των μεγαλύτερων κινεζικών τραπεζών

Τα αποτελέσματα παρέχουν μια εικόνα της οικονομικής υγείας των μεγαλύτερων κρατικών τραπεζών της Κίνας, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για μια επιδεινούμενη εμπορική διαμάχη με τις ΗΠΑ. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στο Πεκίνο έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν σταθερή ανάπτυξη και να ενισχύσουν την εγχώρια κατανάλωση καθώς καταρτίζουν το επόμενο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης.

Η οικονομία της Κίνας αναπτύχθηκε με τον πιο αργό ρυθμό σε ένα χρόνο το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία την περασμένη εβδομάδα. Στοιχεία της κεντρικής τράπεζας έδειξαν επίσης ότι τα νέα δάνεια σε γιουάν προς την πραγματική οικονομία μειώθηκαν κατά 851 δισεκατομμύρια γιουάν σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα τους πρώτους εννέα μήνες, υπογραμμίζοντας την ασθενή όρεξη για δανεισμό μεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η κερδοφορία και η ποιότητα του ενεργητικού βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την ανθεκτικότητα των τραπεζών σε μια οικονομία που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον δανεισμό για να ανακτήσει τη δυναμική της.

Οι κινεζικές εμπορικές τράπεζες ανακοίνωσαν συνδυασμένα κέρδη 1,24 τρισ. γιουάν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, μειωμένα κατά 1,2% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρέμειναν στο ιστορικό υψηλό των 3,4 τρισ. γιουάν.

Η Industrial & Commercial Bank of China Ltd., η China Construction Bank Corp. και η Agricultural Bank of China Ltd. έχουν προγραμματίσει να δημοσιεύσουν τα τριμηνιαία αποτελέσματά τους την Πέμπτη.