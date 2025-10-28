Ιαπωνία: Ποιες εταιρείες θα επενδύουν 550 δισ. στις ΗΠΑ

Tο Τόκιο ανακοίνωσε λίστα με εταιρείες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν έργα σε τομείς από την ενέργεια, την AI έως τα κρίσιμα ορυκτά

28.10.2025
Ιαπωνία: Ποιες εταιρείες θα επενδύουν 550 δισ. στις ΗΠΑ
Τη λίστα των πιθανών έργων που αφορούν τη συνολική επένδυση των 550 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ ανακοίνωσε η Ιαπωνία, παρέχοντας μια πρώτη ματιά στις συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από τον μηχανισμό που αποτελεί βασικό μέρος της εμπορικής συμφωνίας των δύο χωρών.

Το ενημερωτικό δελτίο, που δημοσιεύθηκε από το υπουργείο Εμπορίου της Ιαπωνίας την Τρίτη, παρείχε λίστα με ιαπωνικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν έργα σε τομείς που κυμαίνονται από την ενέργεια έως την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρίσιμα ορυκτά. Ανάμεσα στις εταιρείες περιλαμβάνονται οι SoftBank Group, Westinghouse και Toshiba Corp. Το μέγεθος των πιθανών έργων κυμαινόταν από 350 εκατ. δολάρια έως και 100 δισ. δολάρια, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Τα εύσημα Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στην Ιαπωνία δίνοντας τα εύσημα στη συμμαχία των δύο χωρών και στη νέα πρωθυπουργό Σανάι Τακαΐτσι. Οι δυο τους υπέγραψαν συμφωνίες για το εμπόριο και τα κρίσιμα ορυκτά, τα οποία αφορούν στην επισημοποίηση συμφωνίας που επιτεύχθηκε υπό τον προκάτοχο της Τακαΐτσι, για χρηματοδότηση έργων αξίας 550 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Ιαπωνία επειδή κάνει μεγάλες επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη στο πλοίο USS George Washington στη Γιοκοσούκα, νότια του Τόκιο. «Είναι ένας μεγάλος επενδυτής στη χώρα μας και μας αρέσει αυτό», είπε, προσθέτοντας ότι η Τακαΐτσι του είπε ότι η Toyota Motor Corp. θα κατασκευάσει εργοστάσια σε όλες τις ΗΠΑ «ύψους άνω των 10 δισ.δολαρίων».

Η Toyota αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο του υπουργείου Εμπορίου, αλλά ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, συναντήθηκε με εταιρικούς ηγέτες από πολλές από τις εταιρείες που καταχωρήθηκαν αργότερα την Τρίτη.

«Είστε στην αρχή. Είστε αυτό. Είστε το θεμέλιο. Και αυτό είναι πραγματικά, πραγματικά συναρπαστικό», είπε ο Λάτνικ.

«Δεν συμβαίνει συχνά να βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο με τόση δύναμη σε ένα μέρος», πρόσθεσε.

Τα έργα στην ενέργεια

Τα έργα που σχετίζονται με την ενέργεια καταλαμβάνουν μεγάλη θέση στη λίστα όσον αφορά τη συνολική κλίμακα των επιχειρήσεων. Η κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων AP1000 και μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων από την Westinghouse αναμενόταν να έχει αξία έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια, με τη συμμετοχή Ιαπώνων προμηθευτών και φορέων εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της Mitsubishi Heavy Industries.

Ένα άλλο μικρό έργο αρθρωτών αντιδραστήρων, στο οποίο θα μπορούσε να συμμετέχει η Hitachi GE Vernova, παρουσιάστηκε ως επίσης αξίας έως και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ΗΠΑ θα λάβουν την τελική απόφαση για το ποια έργα θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό ταμείο, αν και η Ιαπωνία αναμένεται επίσης να έχει κάποια άποψη. Ο Τραμπ διατηρεί την επιλογή να επαναφέρει υψηλότερους δασμούς εάν η Ιαπωνία δεν χρηματοδοτήσει τα επενδυτικά του έργα που έχει επιλέξει.

Το ταμείο στοχεύει στην προώθηση οικονομικών συμφερόντων και συμφερόντων εθνικής ασφάλειας επενδύοντας σε ημιαγωγούς, φαρμακευτικά προϊόντα, μέταλλα, κρίσιμα ορυκτά, ναυπηγική βιομηχανία, ενέργεια, τεχνητή νοημοσύνη και κβαντική υπολογιστική, σύμφωνα με μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Το ταμείο ήταν βασικό στοιχείο πίσω από την εμπορική συμφωνία του Ιουλίου που μείωσε τους δασμούς των ΗΠΑ από 27,5% σε 15% στα ιαπωνικά αυτοκίνητα. Οι ΗΠΑ έθεσαν επίσης δασμούς σε πολλά άλλα αγαθά στο ίδιο επίπεδο.

Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
