M&A: Αύξηση 10% στο 9μηνο – Οι πρωταθλητές των deals

Κατά 10% αυξήθηκε η παγκόσμια δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, επεκτείνοντας μια σταδιακή ανάκαμψη παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τις δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση Global M&A Report της Boston Consulting Group, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα Τρίτη, ο όγκος των συμφωνιών αυξήθηκε στα 1,938 τρισεκατομμύρια δολάρια από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 1,763 τρισεκατομμύρια δολάρια τους ίδιους εννέα μήνες του 2024.

Σηματοδότησε τη δεύτερη συνεχόμενη αύξηση και ήταν το υψηλότερο σύνολο από το 2022, όταν η δραστηριότητα των πρώτων εννέα μηνών ανήλθε σε 2,17 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Ενώ οι αντιξοότητες, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι μεταβαλλόμενες δασμολογικές πολιτικές, έχουν αναγκάσει ορισμένους διαπραγματευτές να σταματήσουν, πολλοί άλλοι έχουν προχωρήσει στρατηγικά», ανέφερε η BCG.

Ωστόσο, το ποσό ήταν περισσότερο από 40% χαμηλότερο από τα 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο το 2021, ανέφερε η BCG.

Τα deals της Αμερικής

Περισσότερο από το 60% της δραστηριότητας για το 2025 αφορούσε στόχους στη Βόρεια Αμερική. Εκεί, η αξία αυξήθηκε κατά λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, στα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην Ευρώπη, αντίθετα, ο όγκος των συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών μειώθηκε κατά 5%, στα 375 δισεκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά, 536 δισεκατομμύρια δολάρια σε δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών προήλθαν από την τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες, με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα ακίνητα να αντιπροσωπεύουν 357 δισεκατομμύρια δολάρια και τις βιομηχανίες 280 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Βρετανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρώπη, αν και η αξία των συμφωνιών εκεί μειώθηκε κατά 35%. Μειώθηκε επίσης κατά 58% στην Ισπανία και 29% στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μελέτη.

Αντιθέτως, η αξία της δραστηριότητας στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 263% και στην Ελβετία κατά 109%. Η Γερμανία αυξήθηκε κατά 45%, η Ιταλία κατά 28% και οι Σκανδιναβικές χώρες κατά 31%, ανέφερε η BCG. Η αξία των συμφωνιών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μειώθηκε κατά 19%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των 284 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αποτελεί νέο 10ετές χαμηλό.