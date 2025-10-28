M&A: Αύξηση 10% στο 9μηνο – Οι πρωταθλητές των deals

Ποιες χώρες και ποιοι κλάδοι κατέγραψαν τις περισσότερες συμφωνίες

World 28.10.2025, 09:41
M&A: Αύξηση 10% στο 9μηνο – Οι πρωταθλητές των deals
Newsroom

Κατά 10% αυξήθηκε η παγκόσμια δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, επεκτείνοντας μια σταδιακή ανάκαμψη παρά την αβεβαιότητα σχετικά με τις δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση Global M&A Report της Boston Consulting Group, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα Τρίτη,  ο όγκος των συμφωνιών αυξήθηκε στα 1,938 τρισεκατομμύρια δολάρια από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 1,763 τρισεκατομμύρια δολάρια τους ίδιους εννέα μήνες του 2024.

Σηματοδότησε τη δεύτερη συνεχόμενη αύξηση και ήταν το υψηλότερο σύνολο από το 2022, όταν η δραστηριότητα των πρώτων εννέα μηνών ανήλθε σε 2,17 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Ενώ οι αντιξοότητες, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι μεταβαλλόμενες δασμολογικές πολιτικές, έχουν αναγκάσει ορισμένους διαπραγματευτές να σταματήσουν, πολλοί άλλοι έχουν προχωρήσει στρατηγικά», ανέφερε η BCG.

Ωστόσο, το ποσό ήταν περισσότερο από 40% χαμηλότερο από τα 3,3 τρισεκατομμύρια δολάρια που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο το 2021, ανέφερε η BCG.

Τα deals της Αμερικής

Περισσότερο από το 60% της δραστηριότητας για το 2025 αφορούσε στόχους στη Βόρεια Αμερική. Εκεί, η αξία αυξήθηκε κατά λίγο περισσότερο από το ένα τέταρτο σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, στα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στην Ευρώπη, αντίθετα, ο όγκος των συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών μειώθηκε κατά 5%, στα 375 δισεκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά, 536 δισεκατομμύρια δολάρια σε δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών προήλθαν από την τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες, με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα ακίνητα να αντιπροσωπεύουν 357 δισεκατομμύρια δολάρια και τις βιομηχανίες 280 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Βρετανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρώπη, αν και η αξία των συμφωνιών εκεί μειώθηκε κατά 35%. Μειώθηκε επίσης κατά 58% στην Ισπανία και 29% στη Γαλλία, σύμφωνα με τη μελέτη.

Αντιθέτως, η αξία της δραστηριότητας στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά 263% και στην Ελβετία κατά 109%. Η Γερμανία αυξήθηκε κατά 45%, η Ιταλία κατά 28% και οι Σκανδιναβικές χώρες κατά 31%, ανέφερε η BCG. Η αξία των συμφωνιών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μειώθηκε κατά 19%, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των 284 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αποτελεί νέο 10ετές χαμηλό.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά
Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI
Κίνα: Αύξηση 4% στο εξωτερικό εμπόριο στο 9μηνο του 2025
World

Αύξηση 4% στο  εξωτερικό εμπόριο της Κίνας στο 9μηνο του 2025

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
World

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT

Η Fed θα μπορούσε να ξεκινήσει καθαρές αγορές ομολόγων στις αρχές του 2026

Τζούλη Καλημέρη
Shein: Επίσημη πρώτη για το φυσικό κατάστημα – Η αρχή στο Παρίσι
World

Ανοίγει η αυλαία για το πρώτο φυσικό κατάστημα Shein

Παρά την σχεδόν καθολική αντίδραση φορέων στη Γαλλία, η συμμαχία μεταξύ Shein και BHV γίνεται πραγματικότητα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
Λειψυδρία: Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής το έργο του Εύηνου προϋπολογισμού 535 εκατ. ευρώ
Green

Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ.

Το καλοκαίρι η πρόσκληση για το μεγάλο έργο του Εύηνου - Έρχεται αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής με ανταποδοτική ανάκτηση κόστους

Μάχη Τράτσα
Wall Street: Τι την στοιχειώνει αυτό το Halloween [γραφήματα]
Wall Street

Τι στοιχειώνει την Wall Street αυτό το Halloween [γραφήματα]

Ποια γραφήματα τρομάζουν τους επαγγελματίες της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Σούπερ μάρκετ: Γρίφος η διάταξη για τις διπλές τιμές στα νωπά προϊόντα
Τρόφιμα – ποτά

Γρίφος για τα σούπερ μάρκετ η διάταξη για τις «διπλές τιμές»

Τα σούπερ μάρκετ καταφεύγουν σε νομικά γραφεία για την ερμηνεία διάταξης που αφορά στη διπλή αναγραφή των τιμών

Δημήτρης Χαροντάκης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από World
ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Ο καφές παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά - Κατάστημα σε βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι

Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Κίνα: Αύξηση 4% στο εξωτερικό εμπόριο στο 9μηνο του 2025
World

Αύξηση 4% στο  εξωτερικό εμπόριο της Κίνας στο 9μηνο του 2025

Έφθασε τα  4,73 τρισεκατομμύρια δολάρια

Κίνα: Η ένταση με τις ΗΠΑ υποχωρεί – Η αμφιβολία για το εμπόριο παιχνιδιών παραμένει
World

Η ένταση Ηπα με Κίνα υποχωρεί - Γιατί όμως δεν φεύγει η αμφιβολία;

Το 30% των παραγγελιών παιχνιδιών από Κίνα για ΗΠΑ τέθηκαν σε αναστολή τον Απρίλιο λόγω δασμών

Disney: Μαύρο στα κανάλια της στο YouTube TV
World

Μαύρο στα κανάλια της Disney στο YouTube TV

Το YouTube TV απέσυρε τα ESPN, ABC και άλλα κανάλια της Disney μετά την αδυναμία επίτευξης νέας συμφωνίας

Latest News
Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν
Τεχνολογία

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν

Ψηφιακές γέφυρες με το παρελθόν από την εφαρμογή CirculAR του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
AGRO

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το μέλι αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English Edition

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Λευκός Οίκος: Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν
Κόσμος

Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν

Ο Τραμπ αποκάλυψε την εικόνα του ανακαινισμένου μπάνιου στο υπνοδωμάτιο του Λίνκολν, μετά τις παρεμβάσεις του στο γρασίδι και στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά

Οι συμφωνίες αφορούν διάφορα κρίσιμα ορυκτά αλλά και τις σπάνιες γαίες

Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας προωθεί ενημερωτικές δράσεις σε επιχειρήσεις και εργαζομένους προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Επίδομα: Πότε θα πληρωθούν στους συνταξιούχους τα 250 ευρώ
Economy

Πότε θα πληρωθεί στους συνταξιούχους το επίδομα των 250 ευρώ

Το επίδομα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης
Opinion

Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης

Το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης σχετικά σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπο με τα όριά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Ο καφές παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά - Κατάστημα σε βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα έρχεται η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ
Κόσμος

Έρχεται στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φτάνει στην Αθήνα - Την Τρίτη έχει προγραμματιστεί η υποβολή των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΕΝΦΙΑ: Οι αλλαγές για το 2026 – Κερδισμένοι και χαμένοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026 - Κερδισμένοι και χαμένοι

Πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Νοσηλευτές: Η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό
Κοινωνία

Οι νοσηλευτές εγκαταλείπουν το ΕΣΥ - Ποιες χώρες προτιμούν

Από τα δημόσια νοσοκομεία λείπουν 15.000 – 250 φεύγουν εκτός Ελλάδας κάθε χρόνο

Μάρθα Καϊτανίδη
Δεν έγραψε για λίγο ιστορία το ΧΑ, τα δύο deals που θα καθορίσουν το Νοέμβριο, η «κορδέλα» στη Θράκη, τα βλέμματα στον ΟΠΑΠ, η ρομποτική στον ΑΔΜΗΕ
Inside Stories

Δεν έγραψε για λίγο ιστορία το ΧΑ, τα δύο deals που θα καθορίσουν το Νοέμβριο, η «κορδέλα» στη Θράκη, τα βλέμματα στον ΟΠΑΠ, η ρομποτική στον ΑΔΜΗΕ

«Κόκκινος» Οκτώβριος

Δίκοπο μαχαίρι
Experts

Δίκοπο μαχαίρι

Πώς επηρεάζει το πρωτογενές πλεόνασμα την ελληνική ανάπτυξη

Παναγιώτης Ε. Πετράκης
Όρια συνταξιοδότησης: «Ανάσα» για τους ασφαλισμένους – Πίεση για τα ταμεία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η «τρύπα» που ανοίγει στα ταμεία το πάγωμα των ορίων συνταξιοδότησης

Τι φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να παγώσει τα όρια συνταξιοδότησης - Η... άλλη ανάγνωση

Αθανασία Ακρίβου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο