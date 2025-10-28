Σόλομον: Δεν υπάρχει συστημική κρίση στις πιστωτικές αγορές

Υποβάθμισε τις ανησυχίες που έχουν προκύψει μετά την κατάρρευση των αμερικανικών εταιρειών First Brands Group και Tricolor Holdings ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs Group Inc., Ντέιβιντ Σόλομον, λέγοντας ότι δεν βλέπει κανέναν συστημικό κίνδυνο να διαφαίνεται στην πιστωτική αγορά.

«Δεν βλέπω τίποτα στο πλαίσιο μιας χούφτας κακών πιστωτικών καταστάσεων που να με οδηγεί να πω ότι έχουμε ένα συστημικό πρόβλημα στη γωνία» είπε σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV στο περιθώριο της Πρωτοβουλίας Μελλοντικών Επενδύσεων στο Ριάντ.

Επανέλαβε τα σχόλιά του ότι οι πρόσφατες ζημίες σε περιφερειακές τράπεζες που συνδέονται με φερόμενη απάτη ήταν «ιδιοσυγκρασιακά γεγονότα», αλλά είπε ότι χρησιμεύουν ως υπενθύμιση για να παραμείνουμε σε εγρήγορση σχετικά με τα πρότυπα αξιολόγησης.

Η διόγκωση του τομέα της ιδιωτικής πίστωσης

Η ιδιωτική πίστωση έχει διογκωθεί μετά από τη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 σε μια βιομηχανία 1,7 τρισ. δολαρίων. Σημαντικός λόγος ενίσχυσης του τομέα είναι οι προσπάθειες των κυβερνήσεων να αυστηροποιήσουν την ρύθμιση των δανείων που παρέχουν οι εμπορικές τράπεζες και να μειώσουν τους κινδύνους.

Αυξάνονται οι ανησυχίες ότι τυχόν ρωγμές στον τομέα και στις ευρύτερες αγορές δανείων με μόχλευση θα μπορούσαν γρήγορα να εξαπλωθούν στις τράπεζες και στην ευρύτερη οικονομία. Οι αποτυχίες των First Brands και Tricolor ώθησαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Chase & Co., Τζείμι Ντίμον, να προειδοποιήσει ότι «όταν βλέπεις μια κατσαρίδα, πιθανότατα υπάρχουν περισσότερες».

Ο Σόλομον πρόσθεσε ότι εάν η οικονομία επιβραδυνθεί απότομα ή εάν ένα σημαντικό μακροοικονομικό γεγονός κλονίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς, θα προκύψουν απώλειες σε ολόκληρο το σύστημα. «Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από μια συστημική κρίση» κατέληξε.