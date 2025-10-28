Truth Social: Ο Τραμπ επενδύει στις αγορές πρόβλεψης

Η Truth Social, η πλατφόρμα που δημιούργησε ο Ντόναλντ Τραμπ για να δώσει «φωνή» στους οπαδούς του, κάνει τώρα ένα εντυπωσιακό άλμα προς την κατεύθυνση των prediction markets — των διαδικτυακών αγορών που επιτρέπουν στους χρήστες να ποντάρουν σε μελλοντικά γεγονότα, από εκλογικά αποτελέσματα μέχρι αθλητικούς αγώνες.

H Truth Social εγκαινιάζει την Truth Predict

Σύμφωνα με τους Financial Times, η μητρική της εταιρεία, η Trump Media & Technology Group (TMTG), ανακοίνωσε συνεργασία με την Crypto.com, εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα Truth Predict.

Το νέο εργαλείο θα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα «να αντιδρούν άμεσα στις εξελίξεις μεγάλων γεγονότων», ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πρωτοφανές μίγμα τεχνολογίας, επένδυσης και πολιτικής.

Η οικογένεια Τραμπ και τα prediction markets

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ φαίνεται να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη στρατηγική επέκτασης, έχοντας αναλάβει συμβουλευτικές θέσεις σε κορυφαίες εταιρείες του χώρου, όπως οι Kalshi και Polymarket.

Μάλιστα, το επενδυτικό του ταμείο, 1789 Capital, έχει ήδη τοποθετηθεί στην Polymarket, ενώ ο όμιλος Intercontinental Exchange, ιδιοκτήτης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, ανακοίνωσε πρόσφατα επένδυση έως 2 δισ. δολάρια στην ίδια εταιρεία.

Μια αγορά σε άνθηση – αλλά με ρίσκα

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει συμβάλει στη χαλάρωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις αγορές προβλέψεων, δίνοντας ώθηση σε έναν τομέα που το 2024 ξεπέρασε τα 2 δισ. δολάρια εβδομαδιαίου όγκου συναλλαγών.

Ωστόσο, η νομική αβεβαιότητα παραμένει: αρκετές πλατφόρμες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προσφυγές για παραβίαση των νόμων περί τζόγου, με την ίδια την Crypto.com να «παγώνει» πρόσφατα δραστηριότητες στη Νεβάδα λόγω νομικών προκλήσεων.

Το επόμενο στοίχημα

Η κίνηση της Truth Social δείχνει ότι το «Trump brand» δεν περιορίζεται πλέον στην πολιτική ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εξελίσσεται σε πολυδιάστατη αυτοκρατορία δεδομένων και επενδυτικών εργαλείων, όπου η γνώμη, η πρόβλεψη και το κέρδος συναντιούνται στην ίδια οθόνη…