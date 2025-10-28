Μπιλ Γκέιτς: Αλλάζει στάση για το κλίμα

Κάνοντας μια στροφή 180 μοιρών στις θέσεις που πρέσβευε εδώ και χρόνια, ο Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο το 2021 με τίτλο «Πώς να αποφύγετε μια κλιματική καταστροφή», λέει τώρα ότι οι ηγέτες πρέπει να αλλάξουν την προσέγγισή τους στην κλιματική αλλαγή.

Σε επιστολή που δημοσιεύθηκε την Τρίτη ενόψει της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα COP30 την επόμενη εβδομάδα, ο Γκέιτς υποστήριξε ότι πάρα πολλοί πόροι επικεντρώνονται στις εκπομπές και το περιβάλλον και ότι περισσότερα χρήματα θα πρέπει να διατεθούν για τη «βελτίωση της ζωής» και τον περιορισμό των ασθενειών και της φτώχειας.

« Αν μου λέγατε, “Ε, τι θα λέγατε για 0,1 βαθμούς Κελσίου έναντι της εξάλειψης της ελονοσίας;” Θα άφηνα τη θερμοκρασία να ανέβει 0,1 βαθμούς Κελσίου για να απαλλαγώ από την ελονοσία. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τα βάσανα που υπάρχουν σήμερα», είπε στους δημοσιογράφους.

Η κλιματική αλλαγή ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί μαζί με την ελονοσία και τον υποσιτισμό, είπε.

Ωστόσο, οι περικοπές στον προϋπολογισμό για την οικονομική βοήθεια σήμαιναν ότι οι θάνατοι από ελονοσία, άνω των 500.000 πέρυσι, θα αυξηθούν φέτος. Ανέφερε επίσης, ότι το ταμείο αγοράς εμβολίων Gavi, που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Gates, θα έχει 25% λιγότερα χρήματα για τα επόμενα πέντε χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Ίδρυμα δεσμεύτηκε να διαθέσει χρηματοδότηση 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων νωρίτερα φέτος.

Η επιστολή του Μπιλ Γκέιτς προς την COP30

Σε ανοιχτή επιστολή ενόψει της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα COP30 στη Βραζιλία τον επόμενο μήνα, στην οποία δεν θα παραστεί, ο Γκέιτς δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι τα κονδύλια που προορίζονται για το κλίμα δαπανώνται «για τα σωστά πράγματα» και ότι οι στόχοι για τη θερμοκρασία από μόνοι τους δεν ήταν το καλύτερο μέτρο για την ανθρώπινη ευημερία.

Αν και η κλιματική αλλαγή θα είχε σοβαρές συνέπειες και κάθε κλάσμα της θέρμανσης του πλανήτη θα είχε σημασία, δεν θα οδηγούσε στην καταστροφή της ανθρωπότητας, υποστήριξε.

«Ξέρω ότι ορισμένοι υποστηρικτές του κλίματος θα διαφωνήσουν μαζί μου, θα με αποκαλέσουν υποκριτή λόγω του δικού μου αποτυπώματος άνθρακα (το οποίο αντισταθμίζω πλήρως με νόμιμες πιστώσεις άνθρακα) ή θα το δουν αυτό ως έναν ύπουλο τρόπο να υποστηρίξουν ότι δεν πρέπει να παίρνουμε στα σοβαρά την κλιματική αλλαγή», έγραψε στο υπόμνημα, το οποίο δημοσιεύθηκε με την ευκαιρία των 70ών γενεθλίων του.

Παρά το συμπέρασμά του ότι «δεν υπήρχε καμία πιθανότητα» η υπερθέρμανση του πλανήτη να διατηρηθεί εντός των 2°C από την προβιομηχανική εποχή — αλλά «πιθανώς λιγότερο από 3°C» — υποστήριξε ότι η καινοτομία θα διασφαλίσει ότι αυτό «δεν θα είναι το τέλος του πολιτισμού».

Ο συνιδρυτής της Microsoft είναι εδώ και καιρό υποστηρικτής της χρηματοδότησης επιχειρήσεων για την ανάπτυξη τρόπων αντιμετώπισης των αυξανόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, η υποστήριξη για πολλές πράσινες τεχνολογίες έχει αποσυρθεί.

Οι επενδύσεις

Ο όμιλος κεφαλαίων Breakthrough Energy Ventures που ίδρυσε το 2015 έχει επενδύσει σε περίπου 150 εταιρείες και τόνισε το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την πυρηνική σχάση, την πυρηνική σύντηξη και τη γεωθερμική ενέργεια σε μια ανασκόπηση των τεχνολογιών που ανέμενε να αναπτυχθούν την επόμενη δεκαετία. Η Κίνα είχε επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε «πολύ εντυπωσιακές» εργασίες σύντηξης και σχάσης, σημείωσε, «περισσότερα από ό,τι ο υπόλοιπος κόσμος μαζί, επί δύο».

Η άνθηση της ηλιακής ενέργειας και των ηλεκτρικών οχημάτων είχε ήδη συμβάλει στη μείωση των προβλεπόμενων εκπομπών, κάτι που θα είχε οδηγήσει σε μεγαλύτερη υπερθέρμανση του πλανήτη.

Οι πλούσιες χώρες θα προσαρμοστούν σε θερμότερες θερμοκρασίες, προέβλεψε, καθώς «η Αϊόβα θα αρχίσει να μοιάζει περισσότερο με το Τέξας. Το Τέξας θα αρχίσει να μοιάζει περισσότερο με το Βόρειο Μεξικό».

Οι κυβερνήσεις θα επενδύσουν σε κέντρα ψύξης και συστήματα προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα, ανέφερε, καθώς και σε ανοικοδόμηση χρησιμοποιώντας πιο έξυπνα πυρίμαχα υλικά και καλύτερη διαχείριση γης για να αποτρέψουν την εξάπλωση των πυρκαγιών, καθώς και σε άμυνες για να αντέχουν σε ισχυρούς ανέμους και βροχή.

Οι ευρωπαϊκές χώρες θα «πρέπει να αγοράσουν ένα σωρό κλιματιστικά».