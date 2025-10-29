Πετρέλαιο: Συνεχίζονται οι απώλειες για τέταρτη ημέρα – Αύξηση της παραγωγής από ΟΠΕΚ+

Συνεχίστηκε για τέταρτη ημέρα η πτώση της τιμής του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αμφιβάλλουν για την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ αναμένεται νέα αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent μειώθηκαν κατά 7 σεντς, ή 0,11%, στα 64,33 δολάρια το βαρέλι στις 07:11 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό μειώθηκαν κατά 7 σεντς, ή 0,12%, στα 60,08 δολάρια.

Τα αποθέματα στις ΗΠΑ

Οι τιμές των αμερικανικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου την Τρίτη.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,02 εκατομμύρια βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 24 Οκτωβρίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο Reuters.

Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 6,35 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν κατά 4,36 εκατομμύρια βαρέλια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες πτώσεις πυροδότησαν μια βραχυπρόθεσμη αύξηση των τιμών κατά την τελευταία συνεδρίαση συναλλαγών και στήριξαν την αγορά νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Η έκπληξη βασίζεται στα αποθέματα στις ΗΠΑ που βοήθησαν τις τιμές σήμερα το πρωί, αλλά η αλληλεπίδραση των κινδύνων από τις κυρώσεις και τη στάση του ΟΠΕΚ+ καθοδηγεί τους επενδυτές, δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι το ράλι έχει απεριόριστη άνοδο. Διότι, ενώ η ιστορία των κυρώσεων/προσφοράς έχει συσσωρευτεί, η πλευρά της ζήτησης εξακολουθεί να δείχνει αδυναμία και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα παραμένει», είπε η ίδια.

Κυρώσεις στη Ρωσία

Το Brent και το WTI κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιούνιο, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία που σχετίζονται με την Ουκρανία για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του, στοχεύοντας τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft.

Ωστόσο, η πιθανότητα οι κυρώσεις να αντισταθμίσουν την υπερπροσφορά και οι συζητήσεις για αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ άσκησαν πίεση στις τιμές. Και οι δύο δείκτες αναφοράς υποχώρησαν κατά 1,9%, ή περισσότερο από 1 δολάριο, στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Την Τρίτη, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία προσφέρει ενέργεια κορυφαίας ποιότητας σε καλή τιμή και ότι οι εταίροι της θα αποφασίσουν οι ίδιοι εάν θα αγοράσουν την ενέργειά της μετά την εφαρμογή των κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Πολλά ινδικά διυλιστήρια έχουν αναστείλει τις νέες παραγγελίες για ρωσικό πετρέλαιο, καθώς αναμένουν διευκρινίσεις από την κυβέρνηση και τους προμηθευτές, με ορισμένα να στρέφονται στην αγορά spot για εναλλακτικές λύσεις, ανέφεραν πηγές του κλάδου.

Ωστόσο, η κρατική εταιρεία Indian Oil την Τρίτη δήλωσε ότι δεν θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο εφόσον συμμορφώνεται με τις κυρώσεις.

Ο ΟΠΕΚ+

Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΕΚ+ τείνει προς μια μέτρια αύξηση της παραγωγής τον Δεκέμβριο, ανέφεραν τέσσερις πηγές που πρόσκεινται στις συνομιλίες, με δύο πηγές να κάνουν λόγο για επιπλέον 137.000 βαρέλια την ημέρα.

Την Τρίτη, ο διευθύνων σύμβουλος του σαουδαραβικού κρατικού πετρελαϊκού γίγαντα Aramco δήλωσε ότι η ζήτηση για αργό πετρέλαιο ήταν ισχυρή ακόμη και πριν από την επιβολή κυρώσεων στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και ότι η κινεζική ζήτηση ήταν ακόμη υγιής.

Μπαίνοντας στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, η επερχόμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) για τα επιτόκια και μια συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ-Κίνας θα μπορούσαν να στηρίξουν το κλίμα της αγοράς, ανέφερε η Haitong Securities σε σημείωμά της.