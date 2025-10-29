Πετρέλαιο: Συνεχίζονται οι απώλειες για τέταρτη ημέρα – Αύξηση της παραγωγής από ΟΠΕΚ+

Το Brent και το WTI κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιούνιο

Commodities 29.10.2025, 08:39
Πετρέλαιο: Συνεχίζονται οι απώλειες για τέταρτη ημέρα – Αύξηση της παραγωγής από ΟΠΕΚ+
Newsroom

Συνεχίστηκε για τέταρτη ημέρα η πτώση της τιμής του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αμφιβάλλουν για την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ αναμένεται νέα αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent μειώθηκαν κατά 7 σεντς, ή 0,11%, στα 64,33 δολάρια το βαρέλι στις 07:11 ώρα Ελλάδος. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό μειώθηκαν κατά 7 σεντς, ή 0,12%, στα 60,08 δολάρια.

Τα αποθέματα στις ΗΠΑ

Οι τιμές των αμερικανικών αποθεμάτων αργού πετρελαίου, βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, επικαλούμενες στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου την Τρίτη.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 4,02 εκατομμύρια βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 24 Οκτωβρίου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές στο Reuters.

Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 6,35 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν κατά 4,36 εκατομμύρια βαρέλια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες πτώσεις πυροδότησαν μια βραχυπρόθεσμη αύξηση των τιμών κατά την τελευταία συνεδρίαση συναλλαγών και στήριξαν την αγορά νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Η έκπληξη βασίζεται στα αποθέματα στις ΗΠΑ που βοήθησαν τις τιμές σήμερα το πρωί, αλλά η αλληλεπίδραση των κινδύνων από τις κυρώσεις και τη στάση του ΟΠΕΚ+ καθοδηγεί τους επενδυτές, δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι το ράλι έχει απεριόριστη άνοδο. Διότι, ενώ η ιστορία των κυρώσεων/προσφοράς έχει συσσωρευτεί, η πλευρά της ζήτησης εξακολουθεί να δείχνει αδυναμία και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα παραμένει», είπε η ίδια.

Κυρώσεις στη Ρωσία

Το Brent και το WTI κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιούνιο, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία που σχετίζονται με την Ουκρανία για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του, στοχεύοντας τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft.

Ωστόσο, η πιθανότητα οι κυρώσεις να αντισταθμίσουν την υπερπροσφορά και οι συζητήσεις για αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ άσκησαν πίεση στις τιμές. Και οι δύο δείκτες αναφοράς υποχώρησαν κατά 1,9%, ή περισσότερο από 1 δολάριο, στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Την Τρίτη, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία προσφέρει ενέργεια κορυφαίας ποιότητας σε καλή τιμή και ότι οι εταίροι της θα αποφασίσουν οι ίδιοι εάν θα αγοράσουν την ενέργειά της μετά την εφαρμογή των κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Πολλά ινδικά διυλιστήρια έχουν αναστείλει τις νέες παραγγελίες για ρωσικό πετρέλαιο, καθώς αναμένουν διευκρινίσεις από την κυβέρνηση και τους προμηθευτές, με ορισμένα να στρέφονται στην αγορά spot για εναλλακτικές λύσεις, ανέφεραν πηγές του κλάδου.

Ωστόσο, η κρατική εταιρεία Indian Oil την Τρίτη δήλωσε ότι δεν θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο εφόσον συμμορφώνεται με τις κυρώσεις.

Ο ΟΠΕΚ+

Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΕΚ+ τείνει προς μια μέτρια αύξηση της παραγωγής τον Δεκέμβριο, ανέφεραν τέσσερις πηγές που πρόσκεινται στις συνομιλίες, με δύο πηγές να κάνουν λόγο για επιπλέον 137.000 βαρέλια την ημέρα.

Την Τρίτη, ο διευθύνων σύμβουλος του σαουδαραβικού κρατικού πετρελαϊκού γίγαντα Aramco δήλωσε ότι η ζήτηση για αργό πετρέλαιο ήταν ισχυρή ακόμη και πριν από την επιβολή κυρώσεων στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και ότι η κινεζική ζήτηση ήταν ακόμη υγιής.

Μπαίνοντας στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, η επερχόμενη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) για τα επιτόκια και μια συνάντηση των ηγετών ΗΠΑ-Κίνας θα μπορούσαν να στηρίξουν το κλίμα της αγοράς, ανέφερε η Haitong Securities σε σημείωμά της.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Όλα τα λεφτά» στην 5η Νοεμβρίου - Οι υποψήφιοι του MSCI
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει
Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
World

Fed: Πώς αμβλύνει τις ανησυχίες για το αμερικανικό χρέος – Το τέλος του QT
Wall Street: Η Amazon οδηγεί σε άνοδο Nasdaq, S&P 500 και τεχνολογικές μετοχές
Markets

Wall Street: Ισχυρά κέρδη χάρη στην Amazon
Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο
Markets

Ο οδικός χάρτης των επενδύσεων - Οι τάσεις του δ' τριμήνου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Shein: Επίσημη πρώτη για το φυσικό κατάστημα – Η αρχή στο Παρίσι
World

Ανοίγει η αυλαία για το πρώτο φυσικό κατάστημα Shein

Παρά την σχεδόν καθολική αντίδραση φορέων στη Γαλλία, η συμμαχία μεταξύ Shein και BHV γίνεται πραγματικότητα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Λειψυδρία: Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής το έργο του Εύηνου προϋπολογισμού 535 εκατ. ευρώ
Green

Στη μάχη για την υδροδότηση της Αττικής ο «Εύρυτος» των 535 εκατ.

Το καλοκαίρι η πρόσκληση για το μεγάλο έργο του Εύηνου - Έρχεται αναθεώρηση τιμολογιακής πολιτικής με ανταποδοτική ανάκτηση κόστους

Μάχη Τράτσα
Σούπερ μάρκετ: Γρίφος η διάταξη για τις διπλές τιμές στα νωπά προϊόντα
Τρόφιμα – ποτά

Γρίφος για τα σούπερ μάρκετ η διάταξη για τις «διπλές τιμές»

Τα σούπερ μάρκετ καταφεύγουν σε νομικά γραφεία για την ερμηνεία διάταξης που αφορά στη διπλή αναγραφή των τιμών

Δημήτρης Χαροντάκης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
Περισσότερα από Commodities
Χρυσός: Η άνοδος του δολαρίου πυροδοτεί ρευστοποιήσεις
Commodities

Η άνοδος του δολαρίου πυροδοτεί ρευστοποιήσεις στον χρυσό

Ο χρυσός υποχωρεί σήμερα, αλλά αναμένεται να κλείσει ανοδικά για τρίτο διαδοχικό μήνα

Πετρέλαιο: Ο CEO της Total προειδοποιεί για άνοδο των τιμών
Commodities

«Ταύρος» για το πετρέλαιο ο CEO της Total

Ο CEO της Total εκτιμά ότι η αγορά έχει υποτιμήσει τις νέες κυρώσεις

Παγκόσμια Τράπεζα: Σε χαμηλό 6ετίας οι τιμές των commodities το 2026
Commodities

Σε χαμηλό 6ετίας οι τιμές των commodities το 2026

Τι προβλέπει σε έκθεσή της η Παγκόσμια Τράπεζα - Πόσο θα υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Ναταλία Δανδόλου
Πετρέλαιο: Κέρδη 1% στις διεθνείς αγορές
Commodities

Άνοδο 1% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου

Η μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων και η αισιοδοξία για τη συνάντηση Τραμπ -Σι

Χρυσός: Ανακάμπτουν οι τιμές του – Άνοδό κοντά στο 2%
Commodities

Μετά την πτωτική ανάσα ξανά ανοδικά ο χρυσός

Η υποχώρηση των τιμών δίνει ευκαιρία για τοποθέτηση ενώ οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Fed

Πετρέλαιο: Συνεχίζονται οι απώλειες για τέταρτη ημέρα – Αύξηση της παραγωγής από ΟΠΕΚ+
Commodities

Τέταρτη ημέρα απωλειών για το πετρέλαιο - Αυξάνει την παραγωγή ο ΟΠΕΚ+

Το Brent και το WTI κατέγραψαν την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Ιούνιο

Citi: Υποβαθμίζει τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της για χρυσό και ασήμι
Commodities

Citi: Υποβαθμίζει τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις της για χρυσό και ασήμι

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τις τιμές του χρυσού

Latest News
Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το ΕΚΠΑ εγκαινιάζει το Παράρτημά του στην Κύπρο τη Δεύτερα 3 Νοεμβρίου

Το ΕΚΠΑ πραγματοποιεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του Παραρτήματός του στην Κύπρο

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με ενσωματωμένη AI
Business

Entersoftone: Τα πρώτα ελληνικά λογισμικά για επιχειρήσεις με AI

Με μεγάλη προσέλευση πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις της Entersoftone σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με επίκεντρο την αξιοποίηση της τεχνολογίας AI

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν
Τεχνολογία

Δήλος: Όταν η εικονική πραγματικότητα «ξεκλειδώνει» το παρελθόν

Ψηφιακές γέφυρες με το παρελθόν από την εφαρμογή CirculAR του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό
AGRO

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το μέλι αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν
World

ΗΠΑ: Δασμοί 25% σε φορτηγά και 10% σε λεωφορεία και πούλμαν

Οι δασμοί τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα 1η Νοεμβρίου

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge
English Edition

Greece Tops 1 Million Beds in Airbnb Surge

According to data from INSETE, 2025 began with strong growth. In January, 213,000 listings were recorded, up from 190,000 a year earlier.

Λευκός Οίκος: Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν
Κόσμος

Ασυγκράτητος ο Τραμπ ανακαίνισε και το μπάνιο του Λίνκολν

Ο Τραμπ αποκάλυψε την εικόνα του ανακαινισμένου μπάνιου στο υπνοδωμάτιο του Λίνκολν, μετά τις παρεμβάσεις του στο γρασίδι και στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Κρίσιμα ορυκτά: Μέτρα περιορισμού της κυριαρχίας της Κίνας λαμβάνει η G7
World

G7: Σχέδιο για περιορισμό της κυριαρχίας Κίνας στα κρίσιμα ορυκτά

Οι συμφωνίες αφορούν διάφορα κρίσιμα ορυκτά αλλά και τις σπάνιες γαίες

Επιθεώρηση Εργασίας: Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αυξημένες οι καταγγελίες για mobbing στους χώρους εργασίας

Η Επιθεώρηση Εργασίας προωθεί ενημερωτικές δράσεις σε επιχειρήσεις και εργαζομένους προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Επίδομα: Πότε θα πληρωθούν στους συνταξιούχους τα 250 ευρώ
Economy

Πότε θα πληρωθεί στους συνταξιούχους το επίδομα των 250 ευρώ

Το επίδομα χορηγείται σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών

Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης
Opinion

Το τέλος του αφηγήματος της ανάπτυξης

Το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης σχετικά σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπο με τα όριά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Καφές από «χρυσό» στο Ντουμπάι: Κοστίζει 1.000 δολάρια το φλιτζάνι
World

Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Πόσο κοστίζει

Ο καφές παρασκευάζεται από σπάνιους σπόρους από τον Παναμά - Κατάστημα σε βιομηχανική συνοικία του Ντουμπάι

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στην Αθήνα έρχεται η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ
Κόσμος

Έρχεται στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φτάνει στην Αθήνα - Την Τρίτη έχει προγραμματιστεί η υποβολή των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

ΕΝΦΙΑ: Οι αλλαγές για το 2026 – Κερδισμένοι και χαμένοι
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026 - Κερδισμένοι και χαμένοι

Πότε θα έρθουν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

Νοσηλευτές: Η μεγάλη φυγή στο εξωτερικό
Κοινωνία

Οι νοσηλευτές εγκαταλείπουν το ΕΣΥ - Ποιες χώρες προτιμούν

Από τα δημόσια νοσοκομεία λείπουν 15.000 – 250 φεύγουν εκτός Ελλάδας κάθε χρόνο

Μάρθα Καϊτανίδη
Δεν έγραψε για λίγο ιστορία το ΧΑ, τα δύο deals που θα καθορίσουν το Νοέμβριο, η «κορδέλα» στη Θράκη, τα βλέμματα στον ΟΠΑΠ, η ρομποτική στον ΑΔΜΗΕ
Inside Stories

Δεν έγραψε για λίγο ιστορία το ΧΑ, τα δύο deals που θα καθορίσουν το Νοέμβριο, η «κορδέλα» στη Θράκη, τα βλέμματα στον ΟΠΑΠ, η ρομποτική στον ΑΔΜΗΕ

«Κόκκινος» Οκτώβριος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο