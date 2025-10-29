ΔΕΗ: Καλωσορίζει τη ΔΕΗ blue ως το νέο μέλος της η ChargeUp Europe

Η ΔΕΗ blue αποτελεί το brand ηλεκτροκίνησης του Ομίλου ΔΕΗ και διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα

Business 29.10.2025, 16:38
ΔΕΗ: Καλωσορίζει τη ΔΕΗ blue ως το νέο μέλος της η ChargeUp Europe
Newsroom

Τη ΔΕΗ blue ως νέο μέλος της καλωσορίζει ChargeUp Europe.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΔΕΗ blue αποτελεί το brand ηλεκτροκίνησης του Ομίλου ΔΕΗ και διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα, με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης, καθώς και πάνω από 800 σημεία στη Ρουμανία, προσφέροντας παράλληλα μια αναβαθμισμένη ψηφιακή εμπειρία φόρτισης μέσω της εφαρμογής PPC blue. Διαθέτοντας 39 ΔΕΗ blue Hubs σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του εμβληματικού hub στο Top Park της Πάτρας με συνολική ενεργειακή ισχύ άνω του 1,2 MW και υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, η ΔΕΗ blue αναδεικνύεται σε κορυφαίο περιφερειακό παίκτη στη βιώσιμη κινητικότητα.

Το ευρύ δίκτυο δημόσιας φόρτισης της ΔΕΗ blue υποστηρίζεται από προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής PPC blue app, επιτρέποντας στους οδηγούς να εντοπίζουν και να κάνουν κράτηση των φορτιστών, να προγραμματίζουν τα ταξίδια τους μέσω της υπηρεσίας PPC blueTrips, και να απολαμβάνουν προγράμματα επιβράβευσης όπως το Re charge | Re ward.

Μέσα από τη δυνατότητα δημιουργίας εταιρικών λογαριασμών φόρτισης, οι επιχειρήσεις αποκτούν πλήρη διαφάνεια και έλεγχο κόστους στις δημόσιες φορτίσεις τους, εξασφαλίζοντας αποδοτικό εξηλεκτρισμό στόλου και βελτιστοποιημένη λειτουργία. Παράλληλα, η ΔΕΗ blue προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ιδιωτικής φόρτισης σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αλλά και εταιρικούς στόλους, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της.

Η στρατηγική της ΔΕΗ blue

Η ΔΕΗ blue ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για την επιτάχυνση της αποανθρακοποίησης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος ΔΕΗ αποτελεί τον κορυφαίο Powertech Όμιλο της περιοχής, με εγκατεστημένη ισχύ 12,5 GW και περισσότερους από 8,7 εκατομμύρια πελάτες σε Ελλάδα και Ρουμανία, συνδυάζοντας την κλίμακα ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού ομίλου με την καινοτομία ενός τεχνολογικού ηγέτη.

Ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Μιλτιάδης Μπαμπίλης, δήλωσε σχετικά: «Στη ΔΕΗ blue οδηγούμε την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην περιοχή και προηγμένες ψηφιακές λύσεις για ιδιώτες και εταιρικούς χρήστες, δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να υιοθετούν τις βιώσιμες μετακινήσεις με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Η ένταξή μας στην ChargeUp Europe ενισχύει τη δέσμευσή μας για τη διαμόρφωση ενός μέλλοντος χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την ανάπτυξη ενός διασυνοριακού, ολοκληρωμένου δικτύου φόρτισης».

Η κα. Lucie Mattera, Γενική Γραμματέας της ChargeUp Europe, σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τη ΔΕΗ blue στα μέλη μας. Με το αποτύπωμά της στην ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, η ΔΕΗ blue θα προσφέρει πολύτιμες γνώσεις από τον Νότο και την Ανατολή της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ότι η ηλεκτροκίνηση θα αποτελεί κοινό όφελος για όλους τους οδηγούς σε ολόκληρη την ήπειρο».

Ελληνική οικονομία: Περιθώρια νέας αναβάθμισης «βλέπει» η UBS
Economy

Γιατί «βλέπει» νέα αναβάθμιση της Ελλάδας η UBS

Η UBS σε έκθεσή της για τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ ξεχωρίζει την περίπτωση της Ελλάδας

Ναταλία Δανδόλου
Επενδύσεις: Πού να τοποθετήσετε 10.000 δολάρια σήμερα
Markets

Πού να επενδύσετε 10.000 δολάρια - Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί

Τι συμβουλεύουν 6 ειδικοί της Wall Street για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να επενδύσει τα διαθέσιμα χρήματά του

Αλεξάνδρα Τόμπρα
First Brands: Κατηγορείται επίσημα για «μαζική απάτη» από τους δανειστές
World

Πιστωτές κατηγορούν την First Brands για απάτη μαμούθ

Ορισμένοι πιστωτές θέλουν να εμπλακεί ένας ανεξάρτητος διαχειριστής στη διαδικασία πτώχευσης της κατασκευάστριας ανταλλακτικών αυτοκινήτων First Brands

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Shrinkflation: H αόρατη ανατίμηση πίσω από τις συσκευασίες
World

Οι αόρατες ανατιμήσεις στα ράφια

Aπό την οδοντόκρεμα Aquafresh έως τον καφέ Nescafé, οι καταναλωτές πληρώνουν το ίδιο - ή και περισσότερο - για μικρότερες ποσότητες προϊόντων

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιες αγορές χρήματος: Μηνύματα ότι στερεύει η ρευστότητα
Markets

Οι αγορές χρήματος στέλνουν μήνυμα ότι η ρευστότητα στερεύει

Το τέλος της ποσοτικής σύσφιγξης της Fed - Τι δείχνουν τα βρετανικά και ευρωπαϊκά repo

Τζούλη Καλημέρη
Masayoshi Son: Ο αυτοδημιούργητος αυτοκράτορας του AI
World

Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας και το μεγάλο στοίχημα του AI

Με ένα τολμηρό στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη, ο Masayoshi Son έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ιαπωνίας

Νατάσα Σινιώρη
Πυρηνικά όπλα: Ο Τραμπ θέλει περισσότερες δοκιμές – Τι θα σημάνει μια νέα κούρσα εξοπλισμών
Κόσμος

Ο Τραμπ, τα πυρηνικά και η κούρσα εξοπλισμών

Η επιστροφή σε πυρηνικές δοκιμές πλήρους κλίμακας στις ΗΠΑ θα διαρκούσε αρκετά χρόνια και θα κόστιζε εκατοντάδες εκατ. δολάρια

Δημήτρης Σταμούλης
ΕΚΤ – Fed: Βίοι παράλληλοι ή πορείες αποκλίνουσες;
World

Πού συγκλίνουν, πού αποκλίνουν EKT και Fed

Αποκωδικοποιώντας τις αποφάσεις EKΤ και FED για τα επιτόκια

Ναταλία Δανδόλου
