Luxottica Hellas: Βλέπει… μακριά μετά το deal με Βαϊράμογλου

Με μια αύξηση 9,4% στον κύκλο εργασιών κι ένα mega deal έκλεισε το 2024 για την Luxottica Hellas την εταιρεία που ελέγχεται κατά 70% από την ιταλική Luxottica Group SpA, της οποίας οι οικονομικές καταστάσεις ενοποιούνται στη γαλλική EssilorLuxottica S.A. που προέκυψε από τη συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων εταιρειών στον κόσμο στην παραγωγή οπτικών την Essilor και τη Luxottica. Έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 15 δισ. ευρώ και πάνω από 150.000 εργαζόμενους.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει ιδιόκτητα brands όπως τα Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples, Alain Mikli και Arnette, καθώς και περισσότερες από 20 επώνυμες άδειες χρήσης (licensed brands), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και καταξιωμένα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας μόδας και πολυτελών ειδών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ για την εταιρεία με διευθύνοντα σύμβουλο τον Μανώλη Τζιτζιμάκη, έδειξαν πως έναν κύκλο εργασιών ύψους 32,6 εκατ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών ύψους 29,8 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Τα κέρδη προ φόρων ξεπέρασαν τα 7,58 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,6% έναντι των 7,18 εκατ. ευρώ του 2023, λόγω της αύξησης των πωλήσεων, της ορθής εφαρμογής του προϋπολογισμού και της ενίσχυσης της αποδοτικότητας σε όλους τους τομείς λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2024, λογιστικοποιήθηκε και καταβλήθηκε ως μέρισμα στους μετόχους το ποσό των 5.477.299,39 ευρώ

Το deal Luxottica Hellas – Βαϊράμογλου

Μέσα στο 2024, η εταιρεία απέκτησε συμμετοχή ποσοστού 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της Βαϊράμογλου ΑΒΕΕ.

Επίσημος διανομέας των προϊόντων Essilor από το 1972, η Βαϊράμογλου ΑΒΕΕ έκανε την είσοδό της στο χώρο των οπτικών το 1931 με εισαγωγή για πρώτη φορά στην Ελλάδα των διπλοεστικών φακών Telegic, ενώ το 1954 ξεκινησε τη μαζική παραγωγή κρυστάλλινων φακών.

Από τότε η εταιρεία επενδύει συνεχώς σε νέες παραγωγικές διαδικασίες και πρωτοποριακές τεχνολογίες που φέρουν τη διαπίστευση του Όμιλου Essilor και αποτελούν εγγύηση ποιότητας για τους καταναλωτές.

Μεταξύ άλλων η εταιρεία έχει παρουσιάσει στην ελληνική αγορά καινοτόμες τεχνολογίες όπως: τη νέα γενιά πολυεστιακών φακών Varilux X Series, τους προηγμένους φωτοχρωμικούς φακούς Transitions, τους ειδικά σχεδιασμένους φακούς Eyezen για όραση μπροστά από οθόνες και τις πρωτοποριακές επιστρώσεις Crizal.

Μερίσματα

Στις 31 Ιουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε τη διανομή μερίσματος 5.567.789 ευρώ από τα κέρδη της εταιρείας.Η τελική έγκριση του μερίσματος αναμένεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

