Quest Συμμετοχών: Δεν ασκεί η GLS το δικαίωμα εξαγοράς του 80% της ACS

Με ανακοίνωσή της η Quest Συμμετοχών γνωστοποίησε ότι η General Logistics Systems (GLS) δεν θα ασκήσει τον Οκτώβριο του 2025 το πρώτο χρονικά δικαίωμα αγοράς («call option») για το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS.

Με βάση την αρχική συμφωνία, η GLS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού (80%) της ACS στις 30-10-2026. Σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα αγοράς, η Quest Συμμετοχών θα έχει το δικαίωμα επαναγοράς από την GLS του 20% των μετοχών της ACS, μέσω ενός προσυμφωνημένου μηχανισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η Quest Συμμετοχών και η General Logistics Systems είχαν καταλήξει σε συμφωνία για συμμετοχή της τελευταίας στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS, δηλαδή την εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών του Ομίλου.

Σύμφωνα με την τότε χρηματιστηριακή ανακοίνωση της Quest, στους βασικούς όρους της συμφωνίας περιλαμβάνεται η πώληση και μεταβίβαση στην GLS του 20% των μετοχών της ACS, έναντι τιμήματος ευρώ 74 εκατομμυρίων.

Το ελάχιστο τίμημα για την αγορά του υπόλοιπου 80% των μετοχών της ACS ήταν προσυμφωνημένο και είχε οριστεί στα 296 εκατομμύρια.

Σημειώνεται ότι η GLS, είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών αποστολής δεμάτων, logistics και υπηρεσιών express, με δραστηριότητες παγκοσμίως, ενώ σήμερα είναι θυγατρική του ομίλου IDS (International Distribution Services), η οποία είναι επίσης μητρική εταιρεία της Royal Mail.

Ακολουθεί ολόκληρη η σημερινή χρηματιστηριακή ανακοίνωση:

«Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) σε συνέχεια της από 21 Οκτωβρίου 2024 ανακοίνωσης της σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και της GENERAL LOGISTICS SYSTEMS B.V. (εφεξής «GLS») (https://gls-group.com/GROUP/en/home/), για τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μ.Α.E.E. (εφεξής ACS), γνωστοποιεί κατόπιν ενημέρωσης της GLS, ότι η τελευταία δεν θα ασκήσει τον Οκτώβριο του 2025 το πρώτο χρονικά δικαίωμα αγοράς («call option») για το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS. Με βάση την αρχική συμφωνία, η GLS διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού (80%) της ACS στις 30-10-2026. Σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα αγοράς, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα επαναγοράς από την GLS του 20% των μετοχών της ACS, μέσω ενός προσυμφωνημένου μηχανισμού».