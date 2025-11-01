Berkshire Hathaway: Εκχωρεί επιπλέον μετοχές αξίας 6,1 δισ. δολαρίων

Ο Γουόρεν Μπάφετ εκχώρησε μετοχές για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway εισέρχεται στην τελική φάση της καριέρας του στον τεράστιο όμιλο που δημιούργησε σε διάστημα πάνω από έξι δεκαετιών.

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε σήμερα ότι πούλησε άλλες κοινές μετοχές αξίας 6,1 δισ. δολαρίων κατά το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάφετ έχει δει περισσότερες ευκαιρίες στην πώληση παρά στην αγορά μετοχών τα τελευταία τρία χρόνια, με τις τιμές των μετοχών να αυξάνονται κατακόρυφα σε διάφορους τομείς.

Ταμειακά διαθέσιμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου συνέχισαν επίσης να αυξάνονται και έφτασαν σε ρεκόρ τριμήνου, με 382 δισ. δολάρια να εισρέουν από μια επιχείρηση που καλύπτει τους τομείς των ασφαλειών, της μεταποίησης, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και έναν από τους μεγαλύτερους σιδηροδρόμους της Βόρειας Αμερικής. Η Berkshire για άλλη μια φορά δεν αγόρασε μετοχές κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Η τιμή της μετοχής του ομίλου υστερεί σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς S&P 500 από τότε που ο Μπάφετ ανακοίνωσε τα σχέδιά του να παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στο τέλος του έτους. Τον Ιανουάριο θα τον διαδεχθεί ο Γκρεγκ Άμπελ, επικεφαλής των μη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Berkshire.

Η διαδοχή

Σε διαχωρισμό και επισήμως των ρόλων του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου προχώρησε η Berkshire Hathaway, σε μια κίνηση που αναμενόταν εδώ και καιρό και η οποία αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για να διαδεχθεί ο Γκρεγκ Άμπελ τον Γουόρεν Μπάφετ ως διευθύνων σύμβουλος του ομίλου στις αρχές του 2026.

Σε μια νέα κατάθεση προς τις ρυθμιστικές αρχές, ο όμιλος με έδρα την Ομάχα ανέφερε ότι το διοικητικό του συμβούλιο ψήφισε στις 30 Σεπτεμβρίου την τροποποίηση του καταστατικού του ώστε να διακρίνει τους δύο κορυφαίους ρόλους, με άμεση ισχύ. Ο Μπάφετ, ο οποίος διευθύνει την Berkshire από το 1965, θα παραμείνει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, ενώ ο Άμπελ, ο οποίος είναι επί του παρόντος αντιπρόεδρος για μη ασφαλιστικές δραστηριότητες, θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου την 1η Ιανουαρίου 2026.