ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

Η ΔΕΗ για έναν ακόμη μήνα απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στη χονδρεμπορική αγορά.

Η ΔΕΗ παρά το γεγονός ό,τι οι τιμές ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας ανέβηκαν τον Οκτώβριο κατά 21% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, εντούτοις απορροφά τους κραδασμούς και διαμορφώνει, όπως ανάρτησε στην ιστοσελίδα της, το πράσινο τιμολόγιο της στα 0,1398 ευρώ ανά κιλοβατώρα για το Νοέμβριο.

Η ΔΕΗ ψαλιδίζει τις αυξήσεις

Ουσιαστικά, η ΔΕΗ ανατίμησε κατά 7,9% το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο της Γ1/Γ1Ν και με την τιμολογιακή της πολιτική δίνει το αντίστοιχο σινιάλο και στην αγορά εφαρμόζοντας έκπτωση 26%.

Να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η εμπορική της πολιτική επηρεάζει αφενός τις τιμές ρεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των οικιακών καταναλωτών και αφετέρου συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους μεγάλους παρόχους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Νοέμβριο διαμορφώνεται στα 0,127 ευρώ/kWh, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, «μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλής χρέωσης», σημειώνουν πηγές της εταιρείας.

Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ

Συνολικά, τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ οι τιμές χονδρικής έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 53,5% (από 73,15 ευρώ/MWh σε 112,36 ευρώ/MWh), οι τιμές του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ έχουν μειωθεί κατά 8,1% (από 0,152 ευρώ/kWh σε 0,139 ευρώ/kWh).

Με την τιμολογιακή της πολιτική, η ΔΕΗ, όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας, επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο ως αξιόπιστος ενεργειακός πάροχος, προσφέροντας διαφανή τιμολόγηση, ανταγωνιστικά προϊόντα και ξεκάθαρη στήριξη στους πελάτες της.

Τα κίτρινα και μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται για τον Νοέμβριο σε 0,136 ευρώ/kWh για τον Νοέμβριο παραμένοντας σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά επίπεδα.

Στα μπλε τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Νοέμβριο τις σταθερές και «ανταγωνιστικές», όπως σχολιάζουν πηγές της εταιρείας, τιμές της. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter παραμένει στα 0,145 ευρώ/kWh, ενώ στο ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 0,142 ευρώ/kWh.

Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 ευρώ/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Η αστάθεια στις τιμές χονδρεμπορικής

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα με τις ακραίες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει.

Και πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που συνήθως χτυπά στις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της στο επόμενο διάστημα για την άρση των στρεβλώσεων που φέρνουν την ανισορροπία των χρηματιστηριακών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στις αγορές της Ευρώπης.

Η Ελλάδα στα χαμηλότερα τιμολόγια της Ε.Ε.

Πάντως και σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα παραμένει σε ό,τι αφορά τις τιμές λιανικής στο ρεύμα, στη ζώνη των φθηνότερων χωρών της Ε.Ε.

Μάλιστα το πρώτο εξάμηνο τα τιμολόγια ρεύματος στη λιανική στην ελληνική αγορά ήταν χαμηλότερα κατά 21% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Έτσι η Ελλάδα ήταν η 10η φθηνότερη στο ρεύμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Eurostat, το διάστημα αυτό η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ε.Ε. παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή, στα 28,72 ευρώ ανά 100 kWh, μετά από μείωση κατά -0,5%, από 28,87 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Έτσι, συνεχίζεται η περίοδος σταθερότητας των τιμών, παρά το γεγονός ότι οι τιμές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλότερες από τα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.