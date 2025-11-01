ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο

Πάνω 21% οι τιμές χονδρεμπορικής, μικρότερες αυξήσεις περνά η ΔΕΗ – Η Ελλάδα στα φθηνότερα τιμολόγια λιανικής στην Ε.Ε.

Ηλεκτρισμός 01.11.2025, 23:04
ΔΕΗ: Ψαλίδι στις αυξήσεις ρεύματος για το Νοέμβριο
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

Η ΔΕΗ για έναν ακόμη μήνα απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων στη χονδρεμπορική αγορά.

Η ΔΕΗ παρά το γεγονός ό,τι οι τιμές ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας ανέβηκαν τον Οκτώβριο κατά 21% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, εντούτοις απορροφά τους κραδασμούς και διαμορφώνει, όπως ανάρτησε στην ιστοσελίδα της, το πράσινο τιμολόγιο της στα 0,1398 ευρώ ανά κιλοβατώρα για το Νοέμβριο.

Η ΔΕΗ ψαλιδίζει τις αυξήσεις

Ουσιαστικά, η ΔΕΗ ανατίμησε κατά 7,9% το ειδικό ή πράσινο τιμολόγιο της Γ1/Γ1Ν και με την τιμολογιακή της πολιτική δίνει το αντίστοιχο σινιάλο και στην αγορά εφαρμόζοντας έκπτωση 26%.

Να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η εμπορική της πολιτική επηρεάζει αφενός τις τιμές ρεύματος για τη συντριπτική πλειονότητα των οικιακών καταναλωτών και αφετέρου συμπαρασύρει και τους υπόλοιπους μεγάλους παρόχους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Νοέμβριο διαμορφώνεται στα 0,127 ευρώ/kWh, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, «μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλής χρέωσης», σημειώνουν πηγές της εταιρείας.

Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ

Συνολικά, τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ οι τιμές χονδρικής έχουν αυξηθεί συνολικά κατά 53,5% (από 73,15 ευρώ/MWh σε 112,36 ευρώ/MWh), οι τιμές του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ έχουν μειωθεί κατά 8,1% (από 0,152 ευρώ/kWh σε 0,139 ευρώ/kWh).

Με την τιμολογιακή της πολιτική, η ΔΕΗ, όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας, επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο ως αξιόπιστος ενεργειακός πάροχος, προσφέροντας διαφανή τιμολόγηση, ανταγωνιστικά προϊόντα και ξεκάθαρη στήριξη στους πελάτες της.

Τα κίτρινα και μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται για τον Νοέμβριο σε 0,136 ευρώ/kWh για τον Νοέμβριο παραμένοντας σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά επίπεδα.

Στα μπλε τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Νοέμβριο τις σταθερές και «ανταγωνιστικές», όπως σχολιάζουν πηγές της εταιρείας, τιμές της. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter παραμένει στα 0,145 ευρώ/kWh, ενώ στο ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline στα 0,142 ευρώ/kWh.

Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 ευρώ/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

Η αστάθεια στις τιμές χονδρεμπορικής

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα με τις ακραίες διακυμάνσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει.

Και πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που συνήθως χτυπά στις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα εντείνει τις προσπάθειες της στο επόμενο διάστημα για την άρση των στρεβλώσεων που φέρνουν την ανισορροπία των χρηματιστηριακών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στις αγορές της Ευρώπης.

Η Ελλάδα στα χαμηλότερα τιμολόγια της Ε.Ε.

Πάντως και σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα παραμένει σε ό,τι αφορά τις τιμές λιανικής στο ρεύμα, στη ζώνη των φθηνότερων χωρών της Ε.Ε.

Μάλιστα το πρώτο εξάμηνο τα τιμολόγια ρεύματος στη λιανική στην ελληνική αγορά ήταν χαμηλότερα κατά 21% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Έτσι η Ελλάδα ήταν η 10η φθηνότερη στο ρεύμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Eurostat, το διάστημα αυτό η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ε.Ε. παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή, στα 28,72 ευρώ ανά 100 kWh, μετά από μείωση κατά -0,5%, από 28,87 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024.  Έτσι, συνεχίζεται η περίοδος σταθερότητας των τιμών, παρά το γεγονός ότι οι τιμές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλότερες από τα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Heineken: Μειώνει την περιεκτικότητα αλκοόλ της Foster στο 3,4%
World

Η νέα lager με λιγότερο αλκοόλ από τη Heineken
Burberry: Επιστρέφει στην ανάπτυξη στην Κίνα
World

Το δυναμικό comeback της Burberry στην Κίνα
Toyota: Επενδύσεις έως και 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ την επόμενη πενταετία
World

Επενδύσεις έως 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ υπόσχεται η Toyota
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO
Επικαιρότητα

Γκίλφοϊλ: Ατυχές το ότι ο Πειραιάς πέρασε στην COSCO
Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Ηλεκτρισμός
Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»
Ενέργεια

Νέο μήνυμα από Κομισιόν: «Στρατηγική μας προτεραιότητα το GSI»

Τι ανέφερε για το χρονοδιάγραμμα του έργου και το ενδεχόμενο επαφών με Τουρκία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Τα δύο σενάρια για την τύχη του έργου
Ηλεκτρισμός

Τα δύο σενάρια για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Οι δύο εναλλακτικές για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ μετά τις ανακοινώσεις Μητοστάκη και Χριστοδουλίδη

Χρήστος Κολώνας
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Τραμπ: Θα πιέσει για γεωτρήσεις πετρελαίου στα ανοιχτά των ακτών της Καλιφόρνια
Πετρέλαιο

Πιέσεις δια χειρός... Τραμπ για γεωτρήσεις στα ανοιχτά της Καλιφόρνια

Ένα σχέδιο γεώτρησης στον Ειρηνικό θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη διαμάχη του προέδρου με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ

LNG: Εκρηκτική αύξηση 70% της ζήτησης στην Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Άνοιξε η όρεξη για LNG στην Ευρώπη - Η «wild card» της Κίνας

Τι αποκαλύπτει η έκθεση του ΙΕΑ - Οι επέλαση των Big Oil

Ναταλία Δανδόλου
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα τροπή για το GSI – Σε αναζήτηση επενδυτών
Ενέργεια

Νέα τροπή για το GSI: Σε αναζήτηση επενδυτών

Ποιοι ενδιαφέρονται να μπουν στο έργο - Τι σηματοδοτεί το σχήμα 3+1

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού αερίου
Ενέργεια

«Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου του αμερικανικού αερίου»

Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου είχε συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν

Latest News
Heineken: Μειώνει την περιεκτικότητα αλκοόλ της Foster στο 3,4%
World

Η νέα lager με λιγότερο αλκοόλ από τη Heineken

Η Foster's της Heineken πρόκειται να μειώσει την περιεκτικότητα αλκοόλ στην lager που παρασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Burberry: Επιστρέφει στην ανάπτυξη στην Κίνα
World

Το δυναμικό comeback της Burberry στην Κίνα

Η Burberry κατασκευής ενδυμάτων πολυτελείας αναφέρει την πρώτη τριμηνιαία αύξηση πωλήσεων σε δύο χρόνια

Toyota: Επενδύσεις έως και 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ την επόμενη πενταετία
World

Επενδύσεις έως 10 δισ. δολ. στις ΗΠΑ υπόσχεται η Toyota

Η Toyota δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευσή της

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ατυχές το γεγονός ότι το λιμάνι του Πειραιά πέρασε στην COSCO
Επικαιρότητα

Γκίλφοϊλ: Ατυχές το ότι ο Πειραιάς πέρασε στην COSCO

Η δυναμική διπλωμάτης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αναλύει τον ρόλο της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη.

Wall Street: Ρευστοποιήσεις στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Επιστρέφουν τα σύννεφα στις αγορές - Μαζικό sell-off στη Wall

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αγορές

Ναταλία Δανδόλου
ΕΒΕΘ: Σταθερά αρνητική η κατάσταση των νοικοκυριών
Economy

«Πονοκέφαλος» διαρκείας η ακρίβεια για τα νοικοκυριά [γραφήματα]

Στασιμότητα στην καταναλωτική εμπιστοσύνη η οποία παραμένει σταθερά σε αρνητικό έδαφος διαπιστώνει έρευνα του ΕΒΕΘ

Μαρία Σιδέρη
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Η PepsiCo προσπαθεί να συναντήσει το «ανορθόδοξο» - Στα ράφια των ΗΠΑ γαριδάκια και πατατάκια χωρίς χρωστικές

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

Η Anthropic προχώρησε σε ενίσχυση της υπολογιστικής της ισχύος φέτος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

Η μεταβλητότητα επιστρέφει στην αγορά συναλλάγματος

Wall Street:Μαζικό sell-off στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Μαζικό sell-off στη Wall Street - Επιστρέφουν τα σύννεφα

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αμερικανικές αγορές

Ναταλία Δανδόλου
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο