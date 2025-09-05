Τιμολόγια ρεύματος: Οι προτάσεις για τη νέα χρωματική σήμανση στα ευέλικτα τιμολόγια

Μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας, μικρότερες του εξαμήνου περιόδους σταθερής τιμής, δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης, καθώς και εφαρμογή εκπτώσεων και άλλων προωθητικών ενεργειών ζητούν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στις επιστολές που απέστειλαν στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τα «κόκκινα» ευέλικτα τιμολόγια.

Πρόκειται για τη νέα γενιά τιμολογίων σταθερής χρέωσης για συγκεκριμένο διάστημα της σύμβασης, τα οποία δεν συνδέονται με τις διακυμάνσεις των τιμών στην χονδρική αγορά και προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.

Καταρχάς όλοι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας κρίνουν ως θετική τη διεύρυνση του χρωματικού κώδικα των τιμολογίων ρεύματος. «Η προσθήκη της νέας κατηγορίας τιμολογίων κρίνεται αναγκαία για την ώθηση της καινοτομίας στα προϊόντα και υπηρεσίες, προάγει την ελευθερία επιλογής για τους καταναλωτές και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ανταγωνισμού, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συγκρισιμότητα και την πληροφόρηση», αναφέρουν σε κοινή τους επιστολή οι εταιρείες Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ΗΡΩΝ Ενεργειακή, NRG και Volton. Ενθαρρυντική θεωρεί την πρωτοβουλία ένταξης στον χρωματικό κώδικα των ευέλικτων προϊόντων και η ΔΕΗ.

«Κόκκινο» ή άλλο χρώμα;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαφωνία των προμηθευτών ως προς τη χρωματική σήμανση που προτείνεται από τη ΡΑΑΕΥ για το νέο ευέλικτο

τιμολόγιο, δηλαδή το κόκκινο χρώμα. Η ΔΕΗ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της δεδομένου ότι «διαισθητικά το κόκκινο χρώμα συνδέεται με έντονο κίνδυνο και θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τον μέσο καταναλωτή» Για αυτό προτείνει εναλλακτικά το μωβ χρώμα.

Η αλλαγή χρώματος βρίσκει σύμφωνες και τις εταιρείες Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ΗΡΩΝ Ενεργειακή, NRG και Volton που προτείνουν εκτός από το μωβ, εναλλακτικά το γαλάζιο ή το ροζ. Στο ίδιο πνεύμα και η επιστολή της Ελίν που προτείνει για τα ευέλικτα τιμολόγια που προσφέρουν σταθερές χρέωσεις ανά kWh ή περίοδο αναφοράς, ο χρωματικός κώδικας που θα επιλεγεί να αποτελεί απόχρωση του χρωματικού κώδικα των μπλε σταθερών τιμολογίων. Αρνητική ως προς την κόκκινη χρωματική σήμανση είναι και η ZeniΘ.

Μεγαλύτερη ευελιξία

Η ΔΕΗ θεωρεί ενθαρρυντική την πρωτοβουλία ένταξης στον χρωματικό κώδικα προϊόντων που συνδυάζουν τη σταθερότητα στην τιμολόγηση με ευέλικτα στοιχεία. Ωστόσο, επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί η ευχέρεια στους προμηθευτές – υπό όρους διαφάνειας – να ορίζουν εκείνοι το «ευέλικτο στοιχείο». Στο υπό διαβούλευση κείμενο τα ευέλικτα προϊόντα ορισμένου χρόνου, το στοιχείο αυτό υπόκειται σε μεταβολές που δεν καθορίζονται από τον προμηθευτή όπως π.χ. βάσει της καταναλισκόμενης ποσότητας ρεύματος ή της κατανάλωσης σε ώρες αιχμής/μη αιχμής.

Οι εταιρείες Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ΗΡΩΝ Ενεργειακή, NRG και Volton στην κοινή τους επιστολή επισημαίνουν ότι στη χρέωση προμήθειας πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης περισσότερων του ενός «ευέλικτων στοιχείων» και όχι αποκλειστικά ενός, ώστε να μην περιορίζονται αδικαιολόγητα τα εμπορικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και να ενισχύεται η καινοτομία.

Τονίζουν επίσης, θα πρέπει να επιτρέπεται διαφοροποίηση του «ευέλικτου στοιχείου» λόγω οποιουδήποτε παράγοντα, δηλαδή να μπορεί να μεταβάλλεται λόγω στοιχείων που είτε καθορίζονται από τον προμηθευτή (π.χ. σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας) είτε όχι (όπως λ.χ. η κατανάλωση του πελάτη), υπό την προϋπόθεση ότι έχει γνωστοποιηθεί στον πελάτη και αποτυπώνεται στη σύμβαση.

Ακόμη θεωρούν ότι σε περίπτωση που τυχόν ρυθμιστικές ή νομοθετικές παρεμβάσεις φέρουν νέα είδη πρόσθετων επιβαρύνσεων στην αγορά της προμήθειας, οι οποίες προκύπτουν κατόπιν της κατάρτισης της Σύμβασης Προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να διατηρεί το

δικαίωμα της πλήρους μετακύλισης του μη προϋπολογισθέντος κόστους στους πελάτες του, εφόσον προβλέπεται στη σύμβασης προμήθειας.

Ευελιξία ζητά και η ZeniΘ αναφέροντας ότι ο νέος τύπος τιμολογίου πρέπει να είναι πλήρως ευέλικτος, χωρίς περιττούς περιορισμούς, ώστε οι προμηθευτές να μπορούν να αναπτύξουν ελεύθερα τις προσφορές τους.

Μονομερής τροποποίηση συμβάσεων

Η ΔΕΗ ζητά να δοθεί δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης των όρων σύμβασης προμήθειας και στα ευέλικτα προϊόντα όταν είναι επωφελής για τον καταναλωτή ή επιβάλλεται από το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σύμφωνες είναι και οι Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ΗΡΩΝ Ενεργειακή, NRG και Volton που επισημαίνουν ότι «η μη μονομερούς τροποποίησης των συμβάσεων Ευέλικτων Τιμολογίων δεν έχει νόμιμο έρεισμα και δεν στηρίζεται σε διάταξη του ισχύοντος ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου», άποψη που βρίσκει σύμφωνη και τη ZeniΘ.

Από την πλευρά της, η Ελίν προτείνει ότι στην περίπτωση επιβολής ρήτρας πρόωρης αποχώρησης ως αντιστάθμιση για την ανάληψη εκ μέρους του προμηθευτή του κινδύνου μεταβολών της χονδρεμπορικής αγοράς ο προμηθευτής να μην μπορεί μονομερώς να τροποποιήσει του όρους της σύμβασης προμήθειας.

Μικρότερη περίοδος σταθερής τιμής

Επιπλέον, η ΔΕΗ ζητά να εξεταστεί από τη ΡΑΑΕΥ η δυνατότητα ορισμού μικρότερων του εξαμήνου περιόδων ισχύος σταθερής τιμής εντός της διάρκειας της σύμβασης, προτείνοντας ενδεικτικά ανά τρίμηνο. Το ίδιο προτείνει και η ZeniΘ με το σκεπτικό ότι έτσι θα διασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερη ευθυγράμμιση με τα εμπορικά και καταναλωτικά δεδομένα, χωρίς να περιορίζεται η καινοτομία των προϊόντων.

Αγνοείται το «πράσινο» τιμολόγιο;

Ενδιαφέρουσα είναι η επισήμανση της ZeniΘ ότι στην συγκεκριμένη διαβούλευση δεν γίνεται αναφορά στην κατηγορία του ειδικού «πράσινου» τιμολογίου Σήμανσης. Γι΄ αυτό ζητά να αποσαφηνιστεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το καθεστώς του «Πράσινου Τιμολογίου» για το 2026 και εφεξής, ώστε οι εταιρείες να προγραμματίσουν τις πολιτικές τους και οι καταναλωτές να έχουν επαρκή χρόνο επιλογής.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στο κείμενο διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για τα συμπληρωματικά μέτρα στο λιανεμπόριο ρεύματος γίνεται λόγος για επέκταση του χρωματικού κώδικα με τη θέσπιση τέταρτης κατηγορίας, δηλαδή του «κόκκινου» ευέλικτου τιμολογίου εκτός από τα «μπλε» σταθερά, τα «κίτρινα» κυμαινόμενης τιμολόγησης και τα «πορτοκαλί» της δυναμικής τιμολόγησης. Το πράσινο αγνοείται….

Εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες

Ως προς τη δυνατότητα προσφοράς εκπτώσεων η ΔΕΗ προτείνει να ορίζονται με βάσει τις ίδιες αρχές και κανόνες για το σύνολο των τιμολογίων ανεξαρτήτως χρώματος. Γενικότερα για το ζήτημα των προωθητικών ενεργειών ζητά να οριστεί ρητά η δυνατότητα εφαρμογής τους και στα ευέλικτα προϊόντα εφόσον οι προμηθευτές συμπεριλάβουν όρο στη σύμβαση, ο οποίος να προβλέπει ότι μπορούν να εφαρμόζονται εκπτώσεις και άλλες παροχές για ορισμένους μήνες κατανάλωσης. Ανάλογη πρόταση υπέβαλλε η ZeniΘ και η Ελίν.

Τέλος είναι αξιοσημείωτη η αναφορά της ΔΕΗ στην πρόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) να παρέχονται μέσω των προμηθευτών υπηρεσίες που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, Η επιχείρηση θεωρεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί η λήψη μέτρων διασφάλισης ρίσκου και κινητροδότησής τους.

