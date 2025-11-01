Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

Δημήτρης Παπαστεργίου: Επιστολή σε διαδικτυακές πλατφόρμες για έλεγχο ηλικίας ανηλίκων
Επιστολή για την επαλήθευση ηλικίας έστειλε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες Google, Meta, Snapchat και TikTok.

Με την επιστολή αυτή, η ελληνική κυβέρνηση ζητά από τις πλατφόρμες να ενσωματώσουν οικειοθελώς τη λύση επαλήθευσης ηλικίας της ΕΕ, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω των εφαρμογών KidsWallet και gov.gr Wallet, για όλους τους χρήστες.

Όπως αναφέρει η επιστολή, μια τέτοια κίνηση θα εδραίωνε τη θέση της πλατφόρμας, ως εταιρείας που είναι αφοσιωμένη στην προστασία των πιο ευάλωτων χρηστών και θα επέτρεπε την ευκολότερη και πιο οικονομικά αποδοτική συμμόρφωση με τις υφιστάμενες κανονιστικές υποχρεώσεις βάσει του Νόμου περί Ψηφιακής Ασφάλειας (ΨΥΑ),όπως η υποχρέωση μη παρουσίασης διαφημίσεων που βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ ανηλίκων.

Η συνεργασία των ψηφιακών πλατφορμών είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε σε ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας στην Ευρώπη

Η επιστολή έχει σκοπό να ενημερώσει γενικότερα τους μεγάλους ψηφιακούς «παίκτες» σχετικά τα σχέδια της Ελλάδας για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον, που εστιάζουν ιδιαίτερα στην τεχνική εφαρμογή της επαλήθευσης ηλικίας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

«Ενώ δεν υπάρχει προς το παρόν εθνικό όριο ηλικίας για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα, είναι πιθανό ότι ένα τέτοιο όριο θα εισαχθεί τελικά, είτε μέσω εθνικής νομοθεσίας είτε μέσω κανόνων σε επίπεδο ΕΕ», επισημαίνεται στην επιστολή, τονίζοντας ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, η εθελοντική υιοθέτηση ενός ασφαλούς και προστατευόμενου από την ιδιωτικότητα τρόπου επαλήθευσης ηλικίας, όπως η λύση της ΕΕ, θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα».

«Η συνεργασία των ψηφιακών πλατφορμών είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε σε ένα ουσιαστικό και αποτελεσματικό σύστημα επαλήθευσης ηλικίας στην Ευρώπη, όπως αυτό που προτάθηκε το καλοκαίρι από την Κομισιόν. Με αυτόν τον στόχο καλούμε τις ψηφιακές πλατφόρμες να συνεργαστούν μαζί μας καθώς η ανάγκη είναι άμεση. Πρέπει να κινηθούμε τώρα με πράξεις. Δεν υπάρχει ούτε μία μέρα για χάσιμο. Μόνο μέσα από κοινή και συντονισμένη δράση μπορούμε να προστατεύσουμε πραγματικά τους ανηλίκους, αποτρέποντας την πρόσβασή τους σε ακατάλληλο και εθιστικό περιεχόμενο, καθώς και σε προϊόντα όπως το αλκοόλ, τα καπνικά είδη και τα τυχερά παιχνίδια, τόσο διαδικτυακά όσο και σε φυσικά σημεία πώλησης», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο

Μέσω συστηματικών και επίμονων προσπαθειών τόσο στο ρυθμιστικό όσο και στο τεχνικό μέτωπο, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις σχετικές συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ και έχει αναλάβει αρκετές πρωτοβουλίες στον συγκεκριμένο τομέα και όπως αναφέρεται στην επιλογή του υπουργείου, η στενή συνεργασία με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πλατφορμών, αποτελεί πυλώνα της ελληνικής στρατηγικής.

Στο ρυθμιστικό μέτωπο, οι θέσεις της Ελλάδας συμπεριλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ανηλίκων από τον Εθισμό στο Διαδίκτυο και παρουσιάστηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο υψηλότερο επίπεδο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. «Μεταξύ αυτών, η καθιέρωση μιας υποχρεωτικής, πανευρωπαϊκής ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης μέσω επαλήθευσης ηλικίας για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Δεδομένης της τρέχουσας έλλειψης αποτελεσματικών μηχανισμών εκτίμησης ηλικίας για τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της υπερβολικής εξάρτησης από την “αυτο-δήλωση” ως μέθοδο επαλήθευσης ηλικίας, έχουμε υποστηρίξει την εισαγωγή ενός ασφαλούς και προστατευόμενου από την ιδιωτικότητα μέσου επαλήθευσης ηλικίας», αναφέρει το υπουργείο στις πλατφόρμες.

Τονίζει ακόμα ότι η ελληνική θέση για την επαλήθευση ηλικίας έχει λάβει θερμή υποστήριξη στην ΕΕ, όπως κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Άτυπου Συμβουλίου των Ευρωπαίων υπουργών Τηλεπικοινωνιών στο Χόρσενς της Δανίας στις αρχές Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, το τελικό προσχέδιο των Οδηγιών για την προστασία των ανηλίκων επιτρέπει πλέον εθνικά όρια ηλικίας για την πρόσβαση σε συγκεκριμένα καθορισμένους τύπους περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, κάτι που θα συνεπάγεται την απαίτηση για υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας από τον πάροχο της πλατφόρμας.

Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά βαθιά τη συνεργασία που έχει οικοδομηθεί με τους ψηφιακούς κολοσσούς και τους ζητά να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της επιστολής

Αναφέρεται ακόμα ότι σε τεχνικό επίπεδο η Ελλάδα, έχει αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, αρχής γενομένης από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής KidsWallet, της πρώτης κρατικής εφαρμογής επαλήθευσης ηλικίας με τρεις διακριτές λειτουργίες: προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.), λειτουργίες γονικού ελέγχου και επαλήθευση ηλικίας.

«Ενώ οι δύο πρώτες λειτουργίες (ανέβασμα εγγράφων και γονικός έλεγχος) λειτουργούσαν από την πρώτη μέρα, η επαλήθευση ηλικίας παρέμεινε σε εκκρεμότητα, καθώς περιμέναμε τεχνικές συζητήσεις για να προχωρήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια δημόσια διαδικασία υποβολής προσφορών για την ανάπτυξη μιας λύσης επαλήθευσης ηλικίας στην ΕΕ (μερικές φορές αναφέρεται ως “Miniwallet”) και η Ελλάδα έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα. Είμαστε πλέον σε θέση να σας ενημερώσουμε ότι η ενσωμάτωση της λύσης επαλήθευσης ηλικίας της ΕΕ στο ελληνικό ψηφιακό οικοσύστημα (KidsWallet και gov.gr Wallet) προχωρά με ταχείς ρυθμούς και θα είναι τεχνικά λειτουργική εντός του Νοεμβρίου 2025», τονίζεται επίσης στην επιστολή προς τις πλατφόρμες. Παράλληλα, πριν από λίγες εβδομάδες, πρωθυπουργός συνυπέγραψε επιστολή με τους Ευρωπαίους ηγέτες ενθαρρύνοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια πανευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης.

Καταλήγοντας η επιστολή, σημειώνει ότι η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά βαθιά τη συνεργασία που έχει οικοδομηθεί με τους ψηφιακούς κολοσσούς και τους ζητά να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της επιστολής, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία να βρεθούν «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

«Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας: σύντομα ενσωματώνουμε στο Kids Wallet την ευρωπαϊκή λύση επαλήθευσης ηλικίας, ενώ αντίστοιχη λειτουργία θα είναι διαθέσιμη και μέσω του Gov.gr Wallet, με στόχο ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Οι γονείς πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας και οφείλουμε να τους παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία και δυνατότητες ελέγχου, ώστε να μπορούν να προστατεύουν ενεργά τα παιδιά τους. Ως μία από τις πρώτες χώρες που ολοκλήρωσαν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε και άλλα κράτη-μέλη και να συνεργαστούμε στενά με τις πλατφόρμες, ώστε η προστασία των παιδιών να γίνει πραγματικότητα – όχι υπόσχεση», καταλήγει ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

