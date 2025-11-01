Nvidia: Γιατί η εταιρεία που έφτιαχνε κάρτες γραφικών, αξίζει 5 τρισ. δολάρια

Η απάντηση βρίσκεται σε ένα AI data center 35 δισ. δολαρίων και ισχύος 1 γιγαβάτ της Nvidia

Tεχνητή νοημοσύνη 01.11.2025, 22:45
Nvidia: Γιατί η εταιρεία που έφτιαχνε κάρτες γραφικών, αξίζει 5 τρισ. δολάρια
Αν θέλουμε να καταλάβουμε γιατί η Nvidia έχει γίνει μια εταιρεία χρηματιστηριακής αξίας 5 τρισ. δολαρίων αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στο πώς αυτή η τεχνολογική εταιρεία απορροφά ένα μεγάλο μέρος της έκρηξης δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στη βιομηχανική της φάση, τα πιο προηγμένα data centers του κόσμου δεν μετρούν πλέον τον όγκο τους σε τετραγωνικά πόδια ή servers, αλλά σε γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος. Το χρηματιστήριο άρχισε να μετρά το κόστος αυτών των γιγαβάτ, και να προβλέπει ποιες εταιρείες μπορεί να επωφεληθούν από αυτή τη δαπάνη.

Οι αναλυτές της TD Cowen το θέτουν σε πλαίσιο, γράφοντας σε ένα ερευνητικό σημείωμα αυτή την εβδομάδα ότι 1 γιγαβάτ είναι περίπου η παραγωγή ενός πυρηνικού αντιδραστήρα. Αυτή είναι η νέα βάση για τα επόμενης γενιάς AI data centers, όπως το Colossus 2 της xAI στο Μέμφις, το Prometheus της Meta στο Οχάιο και το Hyperion στη Λουιζιάνα, το Stargate της OpenAI, και το έργο Mount Rainier της Amazon στην Ιντιάνα.

Αυτές οι τεράστιες εγκαταστάσεις χρειάζονται τεράστια ποσά ηλεκτρικής ενέργειας, συνδυάζοντας αυτό με κεφάλαιο και πυρίτιο (δηλαδή μικροτσίπ) για να παράγουν νοημοσύνη. Η διαδικασία αυτή είναι δαπανηρή.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Bernstein Research, 1 γιγαβάτ δυναμικότητας AI data center κοστίζει περίπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό μπορεί να ακούγεται εξαιρετικό, αλλά αντιπροσωπεύει τη νέα οικονομική βάση της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει ο Business Insider.

Κάθε γιγαβάτ δυναμικότητας ενός data center δεν είναι μόνο μέτρο ισχύος, αλλά και δείκτης ενός αναδυόμενου βιομηχανικού οικοσυστήματος που εκτείνεται σε ημιαγωγούς, εξοπλισμό δικτύωσης, συστήματα ισχύος, κατασκευή και παραγωγή ενέργειας. Ακοουθεί η ανάλυση του κόστους των 35 δισεκατομμυρίων για το γιγαβάτ (GW), και ποιες εταιρείες αναμένεται να κερδίσουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Bernstein και της TD Cowen την τρέχουσα εβδομάδα.

Ο συνεργάτης κατασκευής της Nvidia, η TSMC, κερδίζει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ανά GW

Οι μονάδες επεξεργασίας

Ο μεγαλύτερος παράγοντας κόστους σε ένα AI data center είναι η υπολογιστική ισχύς καθαυτή. Η Bernstein εκτιμά ότι περίπου το 39% των συνολικών δαπανών πηγαίνει σε GPUs, με κυριαρχία στα GB200 και άλλα επερχόμενα AI chips της εταιρείας, όπως η σειρά Rubin.

Με τα μικτά κέρδη της Nvidia στο 70%, η Bernstein υπολογίζει ότι η εταιρεία αποσπά σχεδόν το 30% των συνολικών δαπανών AI data center ως κέρδος. Δεν είναι τυχαίο που η εταιρεία αξίζει σχεδόν 5 τρισεκατομμύρια.

Τα δεδομένα της TD Cowen δείχνουν ότι κάθε γιγαβάτ αντιστοιχεί σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο GPU dies, τον κεντρικό εγκέφαλο αυτών των AI chips. Ο συνεργάτης κατασκευής της Nvidia, η TSMC, κερδίζει 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια ανά GW από την παραγωγή πολλών εξ αυτών των στοιχείων, εκτιμούν οι αναλυτές.

Άλλοι κατασκευαστές μικροτσίπ όπως η AMD και η Intel προσπαθούν να αναπτυχθούν, ενώ μεγάλες εταιρείες υπολογιστικού νέφους όπως η Google, η Amazon και η Microsoft επενδύουν σε AI ASICs, δηλαδή ειδικούς επιταχυντές που θα μπορούσαν να μειώσουν τα συνολικά κόστη συστημάτων. Παρά ταύτα, οι GPUs παραμένουν το οικονομικό κέντρο βάρους, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Ο παράγοντας δικτύωση

Το επόμενο σημαντικό κόστος αφορά τα «αγγεία» που συνδέουν αυτές τις GPUs μεταξύ τους. Η Bernstein εκτιμά ότι το 13% των δαπανών data center πηγαίνει σε εξοπλισμό δικτύωσης όπως διακόπτες υψηλής ταχύτητας και οπτικές διασυνδέσεις.

Οι εταιρείες Arista Networks, Broadcom και Marvell είναι σε ευνοϊκή θέση ως προμηθευτές διακοπτών και σχεδιαστές μικροτσίπ. Τα υψηλά περιθώρια κέρδους της Arista σημαίνουν ότι το μερίδιο κέρδους της είναι αναλογικά μεγαλύτερο από το μερίδιο εσόδων της.

Παράλληλα, οι κατασκευαστές εξαρτημάτων όπως οι Amphenol και Luxshare κερδίζουν από το καλωδιακό υλικό και τους συνδέσμους, ενώ οι κατασκευαστές οπτικών πομποδεκτών όπως οι InnoLight, Eoptolink και Coherent αναμένεται να ωφεληθούν επίσης.

Υποδομές ισχύος και ψύξης

Η φυσική υποδομή γύρω από racks υπολογιστών, γεννήτριες, μετασχηματιστές και ανεξάρτητες πηγές τροφοδοσίας αντιπροσωπεύει άλλο σημαντικό μέρος του κόστους ενός AI data center ισχύος 1 GW. Η διανομή ισχύος καταλαμβάνει σχεδόν το 10% των δαπανών, σύμφωνα με την Bernstein.

Εταιρείες όπως οι Eaton, Schneider Electric, ABB και Vertiv είναι σημαντικοί παίκτες εδώ. Η Vertiv έχει επίσης ευκαιρίες στην διαχείριση θερμότητας, που καλύπτει περίπου το 4% των συνολικών δαπανών, χωρισμένο ανάμεσα σε συστήματα αερόψυξης και υδρόψυξης.

Κοστίζει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να λειτουργήσει ένα data center 1 GW για ένα χρόνο με ηλεκτρικό ρεύμα

Ακίνητα, ηλεκτρική ενέργεια και εργασία

Η γη και τα κτίρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των αρχικών δαπανών. Όμως, μόλις ανάψουν τα φώτα, τα λειτουργικά κόστη είναι εκπληκτικά μικρά. Κοστίζει περίπου 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να λειτουργήσει ένα data center 1 GW για ένα χρόνο με ηλεκτρικό ρεύμα. Το κόστος προσωπικού είναι επίσης ασήμαντο, με μεγάλα data centers να λειτουργούν με 8 έως 10 άτομα, τα οποία αμείβονται μεταξύ 30.000 και 80.000 δολαρίων ετησίως, σύμφωνα με την Bernstein.

Το πραγματικό εμπόδιο πλέον μετατοπίζεται προς τη διαθεσιμότητα ισχύος. Οι Siemens Energy, GE Vernova και Mitsubishi Heavy αναφέρουν αύξηση παραγγελιών για τουρμπίνες και υποδομή ηλεκτρικού δικτύου, καθώς οι μεγάλοι πελάτες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλη κλίμακα.

