Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις

Οι τοπικοί παράγοντες της Σαντορίνης καταγγέλλουν τη Royal Caribbean ότι δημιουργεί μια «all inclusive» εγκατάσταση – «Επενδύω στον προορισμό», απαντά η εταιρεία

Τουρισμός 01.11.2025, 15:00
Royal Caribbean: Το «πείραμα» στην Σαντορίνη και οι αντιδράσεις
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Σε μια νέα εποχή για τη βιομηχανία της κρουαζιέρας – αλλά και σε ένα «πείραμα» το αποτέλεσμα του οποίου για την τοπική κοινωνία και οικονομία θα φανεί στο μέλλον – προχωρά η Royal Caribbean Group, με την ανακοίνωση δημιουργίας του Royal Beach Club Santorini. Πρόκειται για το πρώτο Royal Beach Club που θα λειτουργήσει στην Ευρώπη, εισάγοντας ένα νέο μοντέλο εμπειρίας για τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων της εταιρείας.

Πρόκειται για το πρώτο Royal Beach Club που θα λειτουργήσει στην Ευρώπη

Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα μοντέλο που προσιδιάζει σε αυτό που έχουν υιοθετήσει οι εταιρείες κρουαζιέρας στην Καραϊβική, όπου έχουν αγοράσει ή μισθώσει για πολλά χρόνια νησιά στα οποία προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους επιβάτες τους. Είναι μια νέα στρατηγική στην «Γηραιά Ήπειρο», αλλά σε περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά και νοοτροπίες.

Η επένδυση και το σκεπτικό της εταιρείας

Η επιλογή της Σαντορίνης — ενός από τα πιο δημοφιλή νησιά παγκοσμίως, όπου το 98% της οικονομικής δραστηριότητας σχετίζεται με τον τουρισμό — δεν είναι τυχαία. Η Royal Caribbean μεταφέρει καθημερινά έως και 5.000 επισκέπτες στο νησί και φιλοδοξεί, όπως αναφέρει, να συμβάλει στη «βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών ροών», μειώνοντας τον συνωστισμό στα Φηρά και την Οία.

Το έργο θα ενταχθεί στο πρόγραμμα “Απόλυτη Ημέρα στη Σαντορίνη”, μια ολοκληρωμένη εμπειρία που θα συνδυάζει τη γνωριμία με τα πιο εμβληματικά σημεία του νησιού με τη φιλοσοφία φιλοξενίας της Royal Caribbean και της Celebrity Cruises.

Ο χώρος του νέου Beach Club θα βρίσκεται στη Βλυχάδα, στη νότια ακτή του νησιού. Από ό,τι έχει γίνει γνωστό — καθώς η εταιρεία έχει αποφύγει να αναφερθεί συγκεκριμένα, μιλώντας απλώς για «υπάρχουσα εγκατάσταση» — η επένδυση θα πραγματοποιηθεί στο υφιστάμενο Theros Wave Bar της εταιρείας «Α. ΔΑΥΙΔ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Η Royal Caribbean διευκρινίζει ότι δεν θα υπάρξουν νέες κατασκευές, ενώ η ανακαίνιση θα γίνει με «βιώσιμα υλικά» και με διατήρηση της ελεύθερης πρόσβασης των κατοίκων στην παραλία και τη θάλασσα. Μάλιστα, σημειώνει ότι οι κάτοικοι της Σαντορίνης θα έχουν πλήρη πρόσβαση, καθώς «στο πλαίσιο του έργου ανακαίνισης, η Royal Caribbean Group σκοπεύει να διαμορφώσει ένα δημόσιο μονοπάτι πρόσβασης για τη βελτίωση του δρόμου και να διασφαλίσει ότι οι ντόπιοι θα μπορούν να έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στην παραλία».

Στο πλαίσιο της εμπειρίας της «Απόλυτης Ημέρας στη Σαντορίνη», η Royal Caribbean Group προτείνει μια νέα προσέγγιση για τη διαχείριση των τουριστικών ροών και την ανακούφιση της συμφόρησης σε όλο το νησί.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ερωτηματολόγιο που έχει διαμορφώσει: «Η εμπειρία των επισκεπτών μας θα ξεκινά από τρεις καθορισμένες τοποθεσίες — την Οία, τα Φηρά ή το Royal Beach Club — ελαχιστοποιώντας τον συνωστισμό και μεγιστοποιώντας τον χρόνο που αφιερώνουν απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα και την ατμόσφαιρα της Σαντορίνης. Αυτή η προσέγγιση θα βοηθήσει στην κατανομή των επισκεπτών μακριά από τις πιο δημοφιλείς περιοχές στο βόρειο τμήμα του νησιού. Η στρατηγική αυτή τοποθέτηση θα φέρει επίσης νέες οικονομικές ευκαιρίες στο νότιο τμήμα, καθώς οι επισκέπτες θα εναλλάσσονται μεταξύ του Beach Club και άλλων δημοφιλών τοποθεσιών.»

Σημειώνεται ότι η υφιστάμενη σύμβαση του Theros με τον Δήμο Θήρας για την παραλία ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η μονάδα έχει κλείσει και, προφανώς, η Royal Caribbean θα συνάψει νέα συμφωνία για τη μίσθωση της παραλίας, με ορίζοντα λειτουργίας το καλοκαίρι του 2026.

Αντιδράσεις και προβληματισμοί στο νησί

Παρά τις διαβεβαιώσεις της εταιρείας, η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη Σαντορίνη. Το θέμα συζητήθηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας, όπου ο Εμπορικός Σύλλογος και άλλοι φορείς δήλωσαν ανοιχτά την αντίθεσή τους στην επένδυση, θεωρώντας ότι πρόκειται για μια εγκατάσταση που θα μετεξελιχθεί σε «κλειστό χωριό» και θα αποκόψει τους επισκέπτες των κρουαζιερόπλοιων από την τοπική αγορά.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, Γιώργος Νομικός, χαρακτήρισε το σχέδιο «τη χειρότερη επίθεση στη Σαντορίνη και στους κατοίκους της», τονίζοντας πως η δημιουργία ενός αποκλειστικού προορισμού για τουρίστες κρουαζιέρας ουσιαστικά αποκλείει την τοπική οικονομία από κάθε όφελος και κάλεσε όλους τους φορείς να αντιταχθούν σε αυτό.

Τα πυρά των τοπικών αρχόντων στράφηκαν και προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, που – σύμφωνα με τους τοπικούς παράγοντες – ευλογούν την επένδυση. Σημειώνεται ότι πριν από περίπου 15 ημέρες, υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας κρουαζιέρας συναντήθηκαν με τους δύο υπουργούς.

Οι αντιδράσεις υπό νέο πρίσμα

Την ίδια ώρα, παράγοντες του κλάδου της κρουαζιέρας χαρακτηρίζουν την αντίδραση ορισμένων τοπικών φορέων ως αντιφατική. Όπως σημειώνουν: «Εδώ και χρόνια οι επιχειρηματίες της Σαντορίνης καταγγέλλουν ότι η κρουαζιέρα δεν αφήνει ουσιαστικό οικονομικό αποτύπωμα στο νησί· τώρα που μια εταιρεία επιχειρεί να επενδύσει περαιτέρω και να δημιουργήσει ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης, συναντά και πάλι αντιδράσεις.»

Σκοπός της Royal Caribbean, όπως εκτιμούν, δεν είναι «να μαντρώσει» τους επιβάτες των κρουαζιερόπλοιών της σε ένα μέρος, αλλά να οργανώσει καλύτερα τη ροή των τουριστών, ώστε να υπάρξει πιο δίκαιη κατανομή και λιγότερη πίεση στους ήδη κορεσμένους οικισμούς, προσφέροντας παράλληλα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Η διάψευση των φημών

Σε επιστολή που απέστειλε στον Δήμαρχο Θήρας, η Royal Caribbean διέψευσε τις φήμες ότι προτίθεται να προχωρήσει σε αγορά ή μακροχρόνια μίσθωση οινοποιείων ή αγροτικών εκτάσεων.

Η εταιρεία τονίζει πως επιδιώκει συνεργασία με τις τοπικές αρχές και φορείς «για την προστασία του φυσικού τοπίου και την ανάπτυξη μιας βιώσιμης σχέσης με την κοινότητα». Παράλληλα, δεσμεύεται να απασχολήσει τοπικό προσωπικό, να συνεχίσει δράσεις καθαρισμού παραλιών και να υποστηρίξει εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μαθητές του νησιού.

Ένα πείραμα με παγκόσμιο ενδιαφέρον

Η μεγαλύτερη εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσμο σκοπεύει να επεκτείνει σταδιακά το χαρτοφυλάκιο των Royal Beach Clubs, με προγραμματισμένες λειτουργίες από δύο σε οκτώ περιοχές. Μαζί με το Perfect Day at CocoCay στις Μπαχάμες και το Labadee στην Αϊτή, το χαρτοφυλάκιο χερσαίων προορισμών της Royal Caribbean Group περιλαμβάνει τα εξής:

  • Royal Beach Club Paradise Island στιςΜπαχάμες (2025)
  • The Cormorant at 55 South στηΧιλή (2026)
  • Royal Beach Club Santorini (2026)
  • Royal Beach Club Cozumel στοΜεξικό (2026)
  • Perfect Day Mexico (2027)
  • Royal Beach Club South Pacific στη Lelepa (2027)

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Royal Caribbean, Jason Liberty, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, το ολοκαίνουργιο Royal Beach Club Santorini θα ενταχθεί στην αυξανόμενη λίστα αποκλειστικών προορισμών της εταιρείας, συνεχίζοντας την αποστολή της να «επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος κάνει διακοπές».

Ο Πρόεδρος του Ομίλου, Michael Bayley, σημείωσε επίσης ότι προορισμοί όπως το Perfect Day συνεχίζουν να καταγράφουν απίστευτη ζήτηση από τους επισκέπτες και στις δαπάνες επί του πλοίου — ένα σαφές σημάδι ότι αυτά τα αποκλειστικά beach clubs αποτελούν πλέον must-visit αξιοθέατα για τους ταξιδιώτες.

