Gov.gr: Πάνω από 300 εκατ. ευρώ το όφελος από τη λειτουργία του

Σε άνω των 300 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το κέρδος σε ετήσια βάση από τη λειτουργία του Gov.gr σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα που διενεργήθηκε τους προηγούμενους μήνες η εξοικονόμηση για πολίτες και Δημόσια Διοίκηση λόγω εξάλειψης μετακινήσεων και αναμονής σε ουρές ανέρχεται σε 309,99 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, εξοικονομούνται ακόμα 2,55 εκατ. ευρώ από πολίτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τη χρήση της υπηρεσίας «Συστηθείτε-Know your customer». Παράλληλα, εκτιμάται ότι γίνονται 19,1 εκατ. λιγότερες μετακινήσεις, χρησιμοποιούνται 62,5 εκατ. λιγότερα φύλλα χαρτιού και έχουν μειωθεί οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 33.000 τόνους λόγω της μείωσης των μετακινήσεων και της χρήσης χαρτιού.

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου δηλώνει μεταξύ άλλων ότι «η Ελλάδα του gov.gr αποτελεί το σύμβολο μιας νέας εποχής: ενός κράτους αποτελεσματικού, διαφανούς και ανθρώπινου. Η έρευνα του ΕΚΤ επιβεβαιώνει έμπρακτα τα οφέλη αυτής της μετάβασης».

Ρεκόρ για το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Όπως αναφέρεται, τα ποσοστά ικανοποίησης της ποιοτικής αξιολόγησης είναι αρκετά υψηλά για το Gov.gr και συγκεκριμένα είναι άριστη η αξιολόγηση για τις εξής υπηρεσίες: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (84%), καταβολή εξόδων κηδείας (81%) και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (81%). Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες λαμβάνουν ποσοστά άνω του 60%.

Στην ποσοτική αξιολόγηση, οι υπηρεσίες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία είναι το πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που έχει χρησιμοποιηθεί περίπου 3,2 εκατ. φορές σε ετήσια βάση, η ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου (γνήσιο υπογραφής), που είναι μια από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες και εχει χρησιμοποιηθεί περισσότερες από 2 εκατ. φορές σε ετήσια βάση, η υπηρεσία «Know Your Customer» που αποφέρει σημαντικά οφέλη μέσω της διαλειτουργικότητας και έχει χρησιμοποιηθεί περίπου 5,2 εκατ. φορές σε ετήσια βάση, η έκδοση Δελτίου Ανεργίας που αφορά συγκεκριμένη ομάδα πολιτών και έχει χρησιμοποιηθεί περίπου 1 εκατ. φορές σε ετήσια βάση.

Το βασικότερο σημείο βελτίωσης για την πλειοψήφια των ερωτηθέντων άνω των 30 είναι η προσθήκη περισσότερων υπηρεσιών. Πάνω από το 55% των χρηστών έχουν μείνει απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες και θα τις προτείνουν και σε άλλους, σύμφωνα με την έρευνα, ενώ ο κυβερνητικός ψηφιακός κόμβος είναι και το προτιμότερο κανάλι επικοινωνίας με τη Δημόσια Διοίκηση σε ποσοστό 65%.

Η έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του οποίου είναι επικεφαλής ο Δρ. Κυριάκος Τόλιας είχε ως στόχο την αποτίμηση 20 υπηρεσιών του gov.gr με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και για να επιτευχθεί αυτό η αξιολόγηση των υπηρεσιών έγινε σε πολλά επίπεδα.