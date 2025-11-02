Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει για άλλη μια φορά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος σχετικά με τις επιπτώσεις του υψηλού ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και δη στον κλάδο του αλουμινίου.

Οπως επισημαίνει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας, στην Ευρώπη έχουν απομείνει πολύ λίγες μονάδες παραγωγής αλουμινίου και προειδοποιεί για το μέλλον του κλάδου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μυτιληναίος αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Ένας από τους πιο διακεκριμένους δημοσιογράφους και συγγραφείς στον τομέα των παγκόσμιων αγορών εμπορευμάτων, ο Javier Blas, δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο στο Bloomberg σχετικά με το παρόν και το μέλλον του αλουμινίου – ενός μετάλλου με λαμπρές προοπτικές.

Στην Ελλάδα, ο Όμιλός μας λειτουργεί το μοναδικό πλήρως κάθετα καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής αλουμινίου στην Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει παραγωγή βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου. Δυστυχώς, λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας, στην Ευρώπη έχουν απομείνει πολύ λίγες τέτοιες εγκαταστάσεις – ίσως 4 ή 5 από τις 15 που υπήρχαν πριν από μια δεκαετία – και καμία από αυτές δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένη.

Η αλυσίδα αξίας του αλουμινίου, άμεσα και έμμεσα, απασχολεί πάνω από 30.000 άτομα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές. Θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τη χώρα να χάσει μία από τις λίγες θέσεις “πρωταθλητισμού” που κατέχει στο ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι, λόγω του υψηλού βιομηχανικού ενεργειακού κόστους στον χώρο, το υψηλότερο σύμφωνα με τις μετρήσεις της Eurostat.