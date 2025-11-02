Τεχνητή νοημοσύνη: Άπαντες ξοδεύουν πολλά και βιαστικά – Στόχος η κυριαρχία

Οι ανακοινώσεις κερδών από τις Meta, Alphabet και Microsoft την Τετάρτη επιβεβαίωσαν τα κολοσσιαία ποσά χρημάτων που αυτές ξοδεύουν για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνολογία 02.11.2025, 22:08
Τεχνητή νοημοσύνη: Άπαντες ξοδεύουν πολλά και βιαστικά – Στόχος η κυριαρχία
Newsroom

Οι γίγαντες της τεχνολογίας συνεχίζουν να αυξάνουν τις δαπάνες τους που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη και την περαιτέρω ανάπτυξή της, καθώς σπεύδουν να καρπωθούν τα οφέλη από μια άνθηση που έχει ωθήσει τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά.

Οι ανακοινώσεις κερδών από τις Meta, Alphabet και Microsoft την Τετάρτη επιβεβαίωσαν τα κολοσσιαία ποσά χρημάτων που αυτές οι εταιρείες ξοδεύουν για τα πάντα, από κέντρα δεδομένων μέχρι τσιπ, ακόμη και καθώς υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τις αποδόσεις των επενδύσεων.

Η Meta δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της για το 2025 θα κυμανθούν μεταξύ 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από προηγούμενη εκτίμηση 66 έως 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αύξηση των δαπανών της το 2026 αναμένεται να είναι «αξιοσημείωτα μεγαλύτερη» από ό,τι φέτος, ανέφερε η εταιρεία. Η Meta επιδιώκει να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η OpenAI.

Σε ενημέρωση αναλυτών, μετά τα οικονομικά αποτελέσματα, ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, υπερασπίστηκε τις επενδύσεις της εταιρείας, λέγοντας ότι βλέπει μεγάλες ευκαιρίες στο ορατό μέλλον, ωθούμενες από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο όσον αφορά τα νέα προϊόντα όσο και για τη βελτίωση της τρέχουσας δραστηριότητάς της, που αφορά την πώληση διαφημίσεων και την τροφοδοσία των ανθρώπων με περιεχόμενο.

«Το σωστό είναι να επιταχύνουμε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αργότερα: «Αυτή τη στιγμή, λειτουργούμε διαρκώς την οικογένεια εφαρμογών και διαφημίσεων σε κατάσταση έλλειψης υπολογιστών».

Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google αλλά και του YouTube, αύξησε ομοίως τις προβλέψεις της για φέτος στα 91 έως 93 δισεκατομμύρια δολάρια, από την προηγούμενη πρόβλεψη των 85 δισεκατομμυρίων δολαρίων το καλοκαίρι, σε μια τελευταία ένδειξη των ολοένα και υψηλότερων στόχων δαπανών της.

Αυτή η εκτίμηση είναι σχεδόν διπλάσια από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που ανέφερε η εταιρεία για το 2024.

Η Wall Street επικεντρώνεται επίσης στο κατά πόσον οι επενδύσεις αυτών των εταιρειών αρχίζουν να αποφέρουν απτά κέρδη

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Microsoft στο τρίμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για κέντρα δεδομένων, ανήλθαν συνολικά σε 34,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας την Τετάρτη – ένα μεγαλύτερο ποσό δαπανών από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές και αυξημένο από 24 δισεκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο.

«Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις μας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο σε επίπεδο κεφαλαίου όσο και σε επίπεδο ταλέντου, για να ανταποκριθούμε στις τεράστιες ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας», δήλωσε ο Σάτια Ναντέλα, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft.

Η Azure, η μονάδα cloud computing της εταιρείας, και τα άλλα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft έχουν «αντίκτυπο στον πραγματικό κόσμο», δήλωσε ο Ναντέλα.

Ο ενθουσιασμός των επενδυτών σχετικά με τις τεράστιες δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη έχει βοηθήσει και τις τρεις εταιρείες τεχνολογίας να ξεπεράσουν σε απόδοση τον ευρύτερο δείκτη S&P 500, αναφέρει χαρακτηριστικά το BBC.

Ωστόσο, η Wall Street επικεντρώνεται επίσης στο κατά πόσον οι επενδύσεις αυτών των εταιρειών αρχίζουν να αποφέρουν απτά κέρδη. Τα δύο πράγματα που συγκρατούν την οικονομία των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες ήταν οι καταναλωτές και οι επιχειρηματικές επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, δήλωσε ο Aditya Bhave, ανώτερος οικονομολόγος των ΗΠΑ στην Bank of America.

«Στο βαθμό που το τελευταίο παραμένει ισχυρό, αποτελεί ένα αισιόδοξο σημάδι για την αύξηση του ΑΕΠ», είπε.

Η Meta ανακοίνωσε την Τετάρτη το βράδυ αύξηση στα τριμηνιαία έσοδά της, αλλά τα κέρδη της μειώθηκαν κατά 83% σε ετήσια βάση, στα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω μιας εφάπαξ χρέωσης φόρου εισοδήματος.

Τα τριμηνιαία κέρδη της Microsoft αυξήθηκαν κατά 12%, στα 27,7 δισ. δολάρια. Η Alphabet ανέφερε αύξηση κερδών κατά 33%, στα περίπου 35 δισ. δολάρια.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ
PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos
Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες
Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ακίνητα: Τα σπίτια των 50 τ.μ. και η έκρηξη στις τιμές [γραφήματα]
Ακίνητα

Τα σπίτια που κεντρίζουν τώρα τους επενδυτές [γραφήματα]

Η επανάσταση στο real estate και η στρατηγική των επενδυτών - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
enerwave: Στην πρίζα ξανά το FSRU και το CCGT της Θεσσαλονίκης
Business

Η enerwave αναβιώνει το FSRU και το CCGT της HELLENiQ ENERGY

Η enerwave, (πρώην Elpedison), στοχεύει σε μερίδιο 12% στο ρεύμα - Στο τραπέζι ξανά τα projects του τερματικού LNG και της νέας μονάδας αερίου

Χρήστος Κολώνας
Radisson: Στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030
Τουρισμός

Η Radisson στοχεύει σε 30 ξενοδοχεία στην Ελλάδα έως το 2030

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά-ορόσημο για την Radisson καθώς προγραμματίζονται τουλάχιστον τέσσερα νέα ανοίγματα

Λάμπρος Καραγεώργος
Ροντόλφ Σααντέ: Ποιος είναι ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος που μπήκε στα Carrefour
World

Ποιος είναι ο Γάλλος μεγιστάνας που μπήκε στα Carrefour

Το ταξίδι από τη Συρία στη Μασσαλία και η σχέση του με τους Έλληνες της Αντιοχείας

Ναταλία Δανδόλου
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ
Ηλεκτρισμός

Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για αμερικανικό ενδιαφέρον αλλά και για τον εμπορικό δρόμο Ινδίας – Ευρώπης

Χρήστος Κολώνας
Χρυσός: Η Wall Street «βλέπει» τα 5.000 δολάρια για το πολύτιμο μέταλλο
Commodities

Επόμενη στάση τα 5.000 δολάρια για τον χρυσό

Γιατί η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του χρυσού ήταν μια ανάπαυλα της ανοδικής πορείας του

Τζούλη Καλημέρη
Τράπεζες: Αλλάζουν στρατηγική στα αμοιβαία κεφάλαια για την ανάπτυξη των εργασιών τους
Τράπεζες

Σε ποιο προϊον πόνταραν οι τράπεζες και βγήκαν κερδισμένες

Οι τράπεζες προώθησαν με επιθετικό τρόπο τα συγκεκριμένα αμοιβαία κεφάλαια και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό

Αγης Μάρκου
Wyndham: Σχεδιάζει τριπλασιασμό του χαρτοφυλακίου της στην Ελλάδα με έμφαση στα serviced apartments
Τουρισμός

Τριπλασιάζει το χαρτοφυλάκιο η Wyndham στην Ελλάδα 

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Wyndham στην Ελλάδα για τα σχέδια ανάπτυξης 

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Τεχνολογία
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες

Ο άνθρωπος που κέρδισε τεράστια ποσά από την κρίση του 2008 πλήττεται από τα κέρδη της Wall

Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

Πώς θα γίνει η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Prada

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή
World

ΔΝΤ: Η προειδοποίηση προς την Αργεντινή

Το ΔΝΤ προτρέπει την Αργεντινή να αυξήσει τα συναλλαγματικά αποθέματά της πιο γρήγορα

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο
World

Ντάλι- Fed: Όλα ανοικτά για τα επιτόκια τον Δεκέμβριο

Η πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντάλι, λέει ότι οι κίνδυνοι είναι ισορροπημένοι

Latest News
Τραμπ: Μετά τον Πάουελ, στόχος οι περιφερειακές τράπεζες
World

Οι περιφερειακές τράπεζες, νέος στόχος του Τραμπ

Όλοι οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed είναι υποψήφιοι για επαναδιορισμό στις αρχές του 2026

PepsiCo: Στροφή στα «υγιεινά» με Cheetos και Doritos χωρίς χρωστικές
World

Τέλος τα κίτρινα δάχτυλα από γαριδάκια - Ερχονται τα «γυμνά» Cheetos

Η PepsiCo προσπαθεί να συναντήσει το «ανορθόδοξο» - Στα ράφια των ΗΠΑ γαριδάκια και πατατάκια χωρίς χρωστικές

Κυβέρνηση Μερτς: Σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς
World

Η κυβέρνηση Μερτς σπαταλά αναπτυξιακά κονδύλια για μικροκομματικούς σκοπούς

Έκθεση-κόλαφος του «Συμβουλίου Σοφών» της Γερμανίας για τη διάθεση 500 δισ. ευρώ του Ειδικού Ταμείου για τις υποδομές

Αλέξανδρος Καψύλης
Anthropic: Επενδύει 50 δισ. δολάρια σε νέα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic θα επενδύσει 50 δισ. σε νέα data center στις ΗΠΑ

Η Anthropic προχώρησε σε ενίσχυση της υπολογιστικής της ισχύος φέτος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί θα γίνει εμφανής το 2026 ο πραγματικός αντίκτυπος της ΑΙ;

Μια διόρθωση της αγοράς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο
Συνάλλαγμα

BofA: Οι προβλέψεις για το δολάριο

Η μεταβλητότητα επιστρέφει στην αγορά συναλλάγματος

Wall Street:Μαζικό sell-off στην αγορά – Επιστρέφουν τα σύννεφα
Wall Street

Μαζικό sell-off στη Wall Street - Επιστρέφουν τα σύννεφα

Η ανησυχία για τις αποφάσεις της Fed κλυδωνίζει τις αμερικανικές αγορές

Ναταλία Δανδόλου
Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν
Markets

Αμερικανικά ομόλογα: Η κυβέρνηση ανεβάζει ρολά – Οι τιμές πέφτουν

Ενισχύονται οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα
Economy

Citi: Βλέπει περισσότερες αναβαθμίσεις για την Ελλάδα

Η Citi βλέπει σύγκλιση αξιολογήσεων και αντίστροφη δυναμική μεταξύ περιφέρειας και «πυρήνα» της Ευρώπης

Frigoglass: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Business

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη Frigoglass

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Frigoglass είναι τριετής και λήγει στις 13.11.2028

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων
Απόψεις

Ο πρωτογενής τομέας στο όριο: H ώρα των αποφάσεων

Οι κινητοποιήσεις που βλέπουμε σήμερα δεν είναι «αντίδραση της στιγμής», αλλά αποτέλεσμα συσσωρευμένων αδιεξόδων

ΕΧΑΕ: Πήρε το «fit & proper» η Euronext
Business

Πήρε το «fit & proper» η Euronext για την ΕΧΑΕ

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος εγκρίσεων από τις αρχές – Χωρίς εμπόδια η δημόσια πρόταση

Μάικλ Μπέρι: Ο Μr. «Big Short» κλείνει το fund του
World

Ο «Big Short» κλείνει το fund του - Πλήγμα για τους σορτάκηδες

Ο άνθρωπος που κέρδισε τεράστια ποσά από την κρίση του 2008 πλήττεται από τα κέρδη της Wall

Prada: Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing
World

Παραμένει στο τραπέζι το dual-listing της Prada

Πώς θα γίνει η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της Prada

Μισθοί: Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών
Economy

Η Ελλάδα των χαμηλών αμοιβών και των ακριβών τιμών

Οι μέσοι μισθοί στην Ελλάδα βρίσκονται στην «ουρά» των Ευρωπαϊκών κρατών, αλλά στην κορυφή όσον αφορά τις τιμές των βασικών προϊόντων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025
English Edition

Andros Voted Greece’s Top Walking Destination 2025

The accolade is expected to further boost Andros' visibility in the UK market, underscoring the growing international appeal of its well-organized network of hiking trails.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο